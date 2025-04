Aseguran que el Bono de Semana Santa a docentes en Guárico no alcanza ni para el pasaje

Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores del estado Guárico Credito: RFA

17-04-25.-Un total de 12,50 bolívares fue el pago del bono de Semana Santa que pagó el Ministerio de Educación a los docentes en el país y que al dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) equivalen a 0,16 centavos. Esto no cubre ni siquiera el pago del transporte público en algunas zonas de San Juan de los Morros donde cuesta 30 bolívares.



Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores en Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que todos los bonos que se contemplan en la contratación colectiva y que el gobierno está pagando, deben estar ajustados a un nuevo aumento de salario.



“Los bonos recreacionales, los bonos vacacionales y los aguinaldos tienen sus bases en el salario mínimo y el gobierno nacional no ha querido aumentar el salario mínimo. Se resiste y es lo que estamos luchando para este 1ro de mayo, que no se decreten bonos, si no que se decrete un aumento del salario mínimo”, expresó.



De La Rosa manifestó que estos pagos son reflejo de la lucha que en 40 años ha batallado la dirigencia sindical y que el Ministerio se niega a adecuarlo a la realidad país



“Todos esos bonos existen, están escritos, son ley. Lo que tienen que hacer es cumplirlo con el aumento del salario mínimo”, sentenció.



Docentes en Guárico no pueden pagar un kilo de pescado

De acuerdo con Eleuterio De La Rosa, los docentes en Guárico y el resto del país están claros de la situación económica por la que están pasando los empleados públicos, donde los sueldos y bonos no cubren las necesidades básicas de los trabajadores.



“La administración pública está bien clara que con este bono ni siquiera pueden montarse en un autobús, porque un autobús cobra 30 bolívares para ir y 30 bolívares para venir. Estoy citado el caso del Guafal y en los sitios recreacionales como el Castrero que son 2 dólares para subir y dos para bajar. En Santa María de Ipire, el sitio recreacional que tienen más cerca es la represa de La Becerra, son 4 dólares para ir por una vía llena de polvo y 4 dólares para regresar”, enumeró respecto a los pasajes para ir a sitios recreacionales del estado Guárico.



Lamentó que este pago sea “una burla” a los docentes en Guárico que padecen a diario el no poder tener el dinero para comprar un kilo de pescado y cumplir con las tradiciones de la Semana Mayor.



“Esto lo consideramos una burla. Ni siquiera para comprar patillas ni melones, que es lo que usualmente comemos para estos fines recreativos y mucho menos para hacer un dulce de ciruelas con el azúcar a más de 100 bolívares y la taza de ciruelas en 2 dólares. Y no hemos tocado el tema del pescado salado que pasa de 400 bolívares mínimo para hacer un poquito de pisillo”, agregó.



El gremialista hizo un llamando al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para que abra los canales para el diálogo con el ministro de Proceso Social del Trabajo de Venezuela, Eduardo Piñate, y aumenten los sueldos.



“Vamos por la derogación de la circular 27-92 en relación a la eliminación de estos bonos. No se burlen más de los educadores. Estamos hartos de tanta burla, de tanta guachafita y de tanta mamadera de gallo”, denunció.

