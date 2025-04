AVEX: EEUU representa solo el 14% de las exportaciones no petroleras venezolanas

Credito: Archivo

05-04-25.-El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Gustavo González Velutini, señaló que el grueso de las exportaciones venezolanas va para Europa.



En ese sentido, aseveró que Estados Unidos (EEUU) representa solo el 14% de las exportaciones no petroleras venezolanas.



Acotó que los rubros que se envían desde la nación caribeña a EEUU son el cangrejo, que es un producto 100% natural de Venezuela; el metanol, que es un derivado del petróleo y es el producto que más se exporta; pescado fresco congelado, entre otros.



González Velutini precisó que los aranceles para el cangrejo es de 3,75%, para el metanol es del 2,7% y para el pescado fresco congelado es del 1,5%.



«Venezuela importó desde Estados Unidos 2.008 códigos arancelarios en el año 2024. Venezuela exportó a EEUU 243 códigos arancelarios», sumó.



Manifestó que EEUU «está golpeado» en la parte de bienes pero no de servicios y «eso le compensa su balance de pagos porque si no estuviese quebrado desde hace mucho tiempo».



El gremialista apuntó en el Circuito Onda La Superestación que una opción ante los nuevos aranceles es voltearse a los vecinos de la región y hacer rondas de negocios a lo interno.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 476 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/avex-eeuu-representa-solo-el-14-porciento-de-las-exportaciones-no-petroleras-venezolanas/)