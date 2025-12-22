(VIDEOS) Aumenta repudio en Puerto Rico a amenazas de EEUU contra Venezuela

Portavoces de distintos sectores en Puerto Rico y otros países de América Latina, calificaron las amenazas de EEUU a Venezuela como una injerencia directa que vulnera la soberanía.

Los colectivos denunciaron que las medidas coercitivas unilaterales afectan principalmente a la población civil y obstaculizan el desarrollo económico de la región.

Se instó a las autoridades en Washington a abandonar la retórica de confrontación y a buscar soluciones basadas en el respeto mutuo y el derecho internacional.

Representantes de movimientos sociales destacaron la importancia de mantener a América Latina y el Caribe como una «Zona de Paz», libre de amenazas militares o bloqueos económicos.

«Puerto Rico, desde su propia realidad histórica, entiende la importancia de la soberanía. No podemos permanecer callados ante lo que consideramos una política de asfixia contra un país hermano», señaló uno de los portavoces durante un acto de solidaridad reciente en San Juan.

Este movimiento de repudio se suma a otras voces internacionales que piden el cese de las hostilidades y el respeto a los procesos internos de Venezuela.

Se espera que en las próximas semanas continúen las manifestaciones y foros de discusión en diversos puntos de la isla para concienciar sobre el impacto de estas políticas.