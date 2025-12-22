México y Brasil se ofrecen como mediadores entre EE.UU. y Venezuela

Los gobiernos de México y Brasil presentaron este viernes una propuesta diplomática formal para reducir las tensiones crecientes en el hemisferio occidental. Ante el recrudecimiento del bloqueo naval contra embarcaciones petroleras venezolanas ordenado por la administración de Donald Trump, ambas potencias regionales alzaron la voz para posicionarse como posibles mediadores en un conflicto que amenaza la estabilidad del continente. Esta iniciativa surge como un esfuerzo de contención frente a las medidas de fuerza que, según diversos analistas, acercan a la región a un escenario de confrontación directa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó la crisis durante su conferencia de prensa matutina, donde subrayó la tradición diplomática de su país basada en la no intervención y la solución pacífica de controversias. «Siempre podemos actuar como un punto de negociación si así lo consideran las partes», afirmó la mandataria con determinación. Sheinbaum enfatizó que su gobierno mantiene las puertas abiertas para facilitar un diálogo que detenga la escalada de sanciones y bloqueos en el Caribe.

Además, la jefa de Estado mexicana explicó que el éxito de cualquier acercamiento depende de la voluntad política de los actores involucrados. En consecuencia, señaló que las partes en conflicto tendrían que proponer formalmente la participación de México o, en su defecto, buscar otros mecanismos neutrales que permitan evitar un choque mayor. Por esta razón, México reafirma su compromiso con la paz regional, rechazando cualquier medida que violente la soberanía de las naciones latinoamericanas.

Brasil y el llamado a la diplomacia preventiva

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su profunda preocupación por las recientes acciones de Washington hacia Latinoamérica. Durante una reunión de gabinete televisada, Lula reveló que ya mantuvo contactos iniciales con el presidente Donald Trump para ofrecer la capacidad diplomática de Brasilia. «Le dije a Trump que si le interesa dialogar con Venezuela de forma adecuada, podemos ayudar», declaró el mandatario brasileño, subrayando que su prioridad absoluta es evitar una «guerra fratricida» en el sur del continente.

Asimismo, el mandatario brasileño informó que sostiene conversaciones con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para evaluar las condiciones reales de una posible negociación. Lula busca descifrar los intereses ocultos que impulsan este conflicto, cuestionando por qué se intenta generar una crisis bélica en una zona históricamente caracterizada por la paz. «Es posible negociar sin guerra», insistió el líder suramericano, quien planea una nueva llamada con la Casa Blanca antes de Navidad para concretar una hoja de ruta diplomática.

En conclusión, tanto México como Brasil coinciden en que la presión militar y el bloqueo económico no constituyen soluciones viables para las diferencias políticas. Por el contrario, ambos gobiernos sostienen que el diálogo directo y el respeto al derecho internacional representan las únicas vías para desactivar la crisis energética y diplomática que afecta a la región.

De esta manera, la comunidad internacional observa con atención este movimiento estratégico de las dos economías más grandes de América Latina. Mientras la tensión en altamar continúa, la oferta de estos países busca transformar un escenario de amenazas en una mesa de acuerdos constructivos. Finalmente, la región espera que Washington y Caracas acepten la voluntad de estos actores que hoy se postulan como los principales mediadores de la paz continental.