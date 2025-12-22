Organización No Cold War denuncia agresión de Trump contra Venezuela

En un comunicado, el colectivo señaló que estas acciones buscan derrocar al Gobierno bolivariano y apoderarse de los recursos energéticos de la nación. Foto IG @nocoldwar

La organización internacional No Cold War denunció este domingo que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ejecuta actos de robo y agresión contra Venezuela mediante el uso de su armada en aguas del Caribe.

En un comunicado, el colectivo señaló que estas acciones buscan derrocar al Gobierno bolivariano y apoderarse de los recursos energéticos de la nación, en especial tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 2001, que aumentó los impuestos a las transnacionales y garantizó el control estatal sobre el petróleo.

La declaración enfatizó que los ataques militares contra embarcaciones venezolanas carecen de relación con la defensa de los derechos humanos o la democracia, y responden únicamente a los intereses de corporaciones petroleras estadounidenses.

"Este ataque sistemático tiene como único objetivo el control de los recursos estratégicos venezolanos por parte de las corporaciones del Norte", subrayó el comunicado.

Embargo ilegal y violación del derecho internacional

El colectivo manifestó su firme oposición al embargo impuesto contra Venezuela y denunció que cualquier agresión constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y un crimen de guerra comparable a la invasión de Irak en 2003.

Asimismo, alertó sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025, en la que la administración Trump pretende restaurar su dominio regional aplicando la Doctrina Monroe mediante el uso de la fuerza armada.

Resistencia y soberanía venezolana

El Gobierno venezolano ha denunciado múltiples casos de robo de buques privados cargados de petróleo, acompañados de la desaparición forzada de sus tripulaciones en aguas internacionales.

La República Bolivariana de Venezuela reafirma que estos actos criminales no quedarán impunes y que ejercerá acciones legales ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales, mientras mantiene su compromiso con el crecimiento económico independiente a través de sus 14 motores de desarrollo y la industria de hidrocarburos soberana.