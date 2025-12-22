INAMEH reporta que Venezuela amanece con cielo despejado y estabilidad atmosférica

Un sistema de alta presión en el Atlántico Norte fortalece los vientos alisios durante las próximas horas, lo que garantiza cielos mayoritariamente despejados y estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, reseñó una publicación efectuada en el canal de Telegram de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo, destacó que a pesar de este fenómeno que inhibe la formación de nubes, el reporte meteorológico advierte sobre el aporte de humedad puntual hacia la franja costera y la presencia de nubosidad estratiforme que generará lluvias o lloviznas aisladas la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Miranda, Falcón, Zulia y la región andina.

La dinámica atmosférica actual responde al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical hacia el sur, específicamente sobre el Amazonas y el Esequibo, lo que concentra la mayor actividad lluviosa en esas latitudes.

Esta condición sinóptica se combina con los efectos convectivos locales y el calentamiento diurno, factores que podrían mantener las precipitaciones durante la tarde y la noche en Delta Amacuro, Táchira y el sur del Zulia. En contraste, el resto del país disfrutará de áreas parcialmente nubladas con una probabilidad de lluvias muy baja, lo que favorece el desarrollo de actividades al aire libre.

Para la Gran Caracas, que comprende el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira, se pronostica una jornada de notable estabilidad meteorológica por lo que el cielo permanecerá de despejado a parcialmente nublado, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en las zonas de montaña durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Estas condiciones permitirán que los habitantes de la capital experimenten un clima fresco con temperaturas agradables que oscilarán según la altitud y la cercanía al mar.

