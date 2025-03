Jubilados y pensionados exigen aumento salarial digno. Los bonos “son nada”

Román Meriño, secretario de Fevejupe Credito: RFA

23-03-25.-Las personas que pertenecen a la Federación Venezolana de Jubilados y Pensionados (Fevejupe) de la administración pública, exigieron un aumento salarial digno este viernes 21 de marzo en la sede de Jubipol (Asociación de jubilados y pensionados del Cuerpo de Policía) en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.



La acción obedeció a que el 15 de marzo de 2025 se cumplieron tres años del último aumento salarial a 130 bolívares que, para aquel entonces, equivalía a 30 dólares y que actualmente se ubica en casi dos dólares.



En ese sentido, Román Meriño, secretario de Fevejupe, expresó que se sienten dolidos porque desde hace tres años siguen sin recibir “un céntimo más del salario básico, pensión y jubilación. Es triste ver cómo algunos aquí (menciona a dos docentes) saben perfectamente que los empleados del sector educación cobran quincenalmente 65 bolívares. Eso es deprimenete”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.



Los bonos “son nada”



Asimismo, Meriño resaltó que los bonos no representan beneficio alguno y consideran que no deberían existir. “En una oportunidad, un presidente de la misma tendencia del que está actualmente dijo que un país no podía vivir a punta de bonos y ahora resulta que ahora son puros bonos y bonos. Al final desaparecen porque son nada”, aseguró.



Por tal razón, los jubilados y pensionados exigen a las autoridades que se cumplan los beneficios sociales.



Por último, en la ciudad de Caracas, los diferentes gremios convocaron a una protesta pacífica para el día 19 de marzo con el fin de exigir salarios justos, pero no se llevó a cabo porque lo impidieron los cuerpos de seguridad del Estado.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 600 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/jubilados-y-pensionados-exigen-aumento-salarial-digno/)