Fundador de Cardano y cofundador de Ethereum avisa: las grandes criptomonedas deben pasar por varios colapsos

05-11-22.-El fundador de Cardano (ADA) ha asegurado que el colapso de Terra provocará una regulación más estricta de las criptomonedas.

Son muchos los proyectos de criptografía que han colapsado en este 'criptoinvierno'.



Haciendo un análisis de la historia y comparando el precio de las criptomonedas hoy con, por ejemplo, el que tenían bitcoin o ethereum en noviembre de 2021, queda claro que lo afirmado por el fundador de Cardano y cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson, no es ningún descubrimiento. Pero, habida cuenta de quién es, conviene resaltar sus palabras.



En declaraciones a Cointelegraph durante la celebración de la conferencia tecnológica Web Summit, celebrada en Lisboa (Portugal) el pasado miércoles, Hoskinson ha afirmado que "todas las grandes criptomonedas deben pasar por varios colapsos. Solo porque estés en la cima hoy, no lo vas a estar siempre".



El colapso de Terra impulsará una regulación estricta de las criptomonedas

Durante este 'criptoinvierno' en el que el precio y la cotización de las criptomonedas ha sufrido importantes caídas, han sido varios los proyectos de criptografía que se han ido a la quiebra.



Uno de los casos más destacados es el de Terra Luna. A él se refirió también el fundador de la criptomoneda Cardano (ADA), dejando claro que "fue un proyecto muy rentable para unas pocas personas, que ganaron miles de millones de dólares a costa de los inversores minoristas".



Esto fue "incorrecto", subraya Hoskinson, el cual pronostica que el colapso de Terra provocará "una regulación más estricta" en el mundo cripto.



Las palabras del fundador de Cardano (ADA) se podrían resumir en que todo el que esté interesado en empezar a invertir en criptomonedas (ya sea bitcoin, ethereum o cualquier otra) debería primero analizar bien el proyecto en el que va a operar, ya que son muchas las compañías criptográficas, desde Silk Road hasta Mt. Gox recuerda Hoskinson, que han colapsado a lo largo de la historia.



Muchos proyectos crypto hoy están sufriendo para subsistir. Mientras que hay otros tantos que ya son parte del pasado. Por ejemplo, Vauld que, respaldada por Coinbase, Valar Ventures (fundada por Peter Thiel) o Pantera Capital, anunció el lunes 4 de julio de 2022 que suspendía todos los retiros, transacciones y depósitos.



Antes llegó el caso de Celsius: en un comunicado aseguraron que, "debido a las condiciones extremas del mercado", pausaban todos los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas.



Y en los últimos días, mientras la cotización de las criptomonedas no para de caer (salvo excepciones como la de dogecoin impulsada por Elon Musk), se ha conocido el caso del mayor minero de bitcoin del mundo, Core Scientific, que mantiene un litigio precisamente con Celsius, y que está a punto de caer en la bancarrota.

La fuente original de este documento es:

busines insider (https://www.businessinsider.es/fundador-cardano-alerta-todas-criptomonedas-colapsan-1150369)