La aerolínea venezolana Laser Airlines reanuda los vuelos entre Caracas-Madrid a partir de el próximo 18 de febrero

El puente aéreo entre Venezuela y España vuelve a fortalecerse con el regreso de Laser Airlines a la ruta Caracas-Madrid. A partir del próximo 18 de febrero, la aerolínea retomará sus operaciones directas y sin escalas, apostando a la comodidad de su flota Airbus A330 para conectar a ambas capitales.

Así lo informó la compañía a través de su cuenta en la red social Instagram, destacando que la estrategia busca ofrecer una alternativa robusta para quienes viajan por negocios o para el reencuentro familiar, con boletos que ya se encuentran disponibles en sus canales oficiales y página web.

La logística de vuelo quedó establecida con tres frecuencias semanales que prometen adaptarse a diversas agendas. Los despegues desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía están programados para los días lunes, miércoles y viernes a las 8:05p.m., aterrizando en Barajas a las 9:50a.m. del día siguiente. Para el retorno, los viajeros podrán salir de Madrid los martes, jueves y domingos al mediodía (12:40 p. m.), llegando a suelo venezolano a las 5:15p.m., un horario pensado para facilitar las conexiones internas o el traslado a casa.

Uno de los puntos que más interesa al pasajero nacional es el tema del equipaje, y en esta oportunidad Laser definió condiciones competitivas. Quienes viajen en clase turista tendrán derecho a facturar dos maletas de 23 kilos cada una, además de sus 10 kilos de mano. Para aquellos que opten por la clase business, el beneficio se extiende a tres piezas de 23 kilos. Como valor agregado, la aerolínea destacó que la experiencia de vuelo incluirá un menú a bordo diseñado exclusivamente para esta ruta trasatlántica, buscando marcar la diferencia en el servicio durante las horas de trayecto.