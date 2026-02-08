(VIDEO) Cuando un pueblo aplaude ser invadido

Domingo, 08 e febrero e 2026.- Cuando un pueblo aplaude ser invadido.Colombia, Venezuela y el colapso de la consciencia.Análisis de una reacción difícil de comprender.Hay imágenes que no deberían existir, no porque sean falsas sino porque rebelan algo demasiado profundo de nuestra época, venezolanos celebrando que si propio territorio haya sido bombardeado y colombianos pidiendo que ojalá pasar lo mismo, aquí en el país y se llevaran a Gustavo Petro.Eso no es meme, no es exageración,no es, ni siquiera una minoría anecdotaria, es un síntoma.Porque cuando un pueblo aplaude su propia humillación el problema ya no es tan solamente político, es histórico, es cultural, es cognitivo.Esto no es un problema de redes, es un problema de civilización.