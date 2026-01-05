Cabello llama a "no caer en juegos" y promete el "rescate" de Maduro

05-01-26.-El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la ciudadanía a «no caer» en el juego de EE. UU., un día después de que secuestraron a Nicolás Maduro tras una extracción en Caracas.
«No caigamos en el juego de ellos. Antes de estos hechos desde el día de ayer, recuerden la campaña enorme que había para dividir a las Fuerzas Armadas, para dividir al movimiento revolucionario. No han podido. Esa primera etapa fracasó», dijo en un audio difundido.
Tras lo que calificó de «secuestro» y «una segunda etapa», hizo un llamado a que «nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo».
«Que nadie se ponga a crear cuentos de camino. Aquí la unidad de las fuerzas revolucionarias está más que garantizada porque aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, electo por nuestro pueblo… Exigimos que lo devuelvan sano y salvo. Que regrese a su país», indicó.
Para Cabello, todo quedó «develado» y se demostró que Washington «solo quiere nuestro petróleo y no les importa absolutamente nada».
También dijo tener certeza que, hoy más que nunca, «el alto mando político-militar está más cohesionado». «La fusión cívico-militar-policial es una realidad. Es una realidad. No vemos a nadie de la oposición en las calles; no aparecen. Aparece el pueblo reclamando la presencia de nuestro presidente», acotó Cabello.
Por último, prometió que van a «rescatar» Nicolás Maduro, pero agregó que, si algo le pasa a alguno, «nosotros tenemos que seguir adelante, levantar su bandera por la paz, por la independencia, por la soberanía, por la vida».