ONG denuncia "detención arbitraria" en Aragua del profesor y dirigente sindical Roberto Campero

16-08-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la mañana de este viernes, 15 de agosto, la «detención arbitraria y allanamiento ilegal contra el profesor Roberto Campero».Según la información proporcionada por la ONG, la detención se produjo la noche del jueves, 14 de agosto, en su residencia en la población de Turmero, estado Aragua.«De acuerdo con testimonios, funcionarios de inteligencia del Estado habrían irrumpido de forma violenta en su vivienda, derribando la puerta e ingresando sin orden judicial. Durante el operativo, sustrajeron pertenencias personales y se lo llevaron a un destino aún desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada«, indicó el comité.Asimismo, señaló que el profesor Campero es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) en su filial de Fetramagisterio Aragua, y ha sido miembro activo del Comando Intergremial Aragua, reconocido por su labor en defensa de los derechos laborales de los docentes.«Exigimos al Estado venezolano informar de inmediato su paradero y liberarlo bajo ninguna restricción, garantizar su integridad física, psicológica y emocional, permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica yrespetar el debido proceso y cesar la persecución contra dirigentes sindicales», indicó la ONGY finalizó: «El caso del profesor Campero se suma a la creciente ola de detenciones arbitrarias contra líderes gremiales, sindicales y defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que configura un patrón de represión sistemática que debe cesar de inmediato».