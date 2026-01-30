Trump asegura que Rusia no atacará Ucrania bajo temperaturas extremas

Este jueves 29 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llegó a un entendimiento con el líder ruso Vladimir Putin para que no haya más ataques al territorio ucraniano en este contexto de temperaturas bajas extremas por el plazo de una semana.

"Personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las ciudades y pueblos por una semana durante este frío extraordinario. Ha accedido con eso, estamos muy contentos de que lo hayan hecho", aseveró Trump durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Sin embargo, el republicano no dio detalles sobre cuándo sucedió el diálogo con Putin ni en qué momento podría entrar en vigor el alto el fuego temporal.

Por su parte, Moscú no respondió consultas sobre las declaraciones de Trump. "Todavía no puedo comentar sobre eso", contestó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ante la pregunta de la prensa.

Tras los dichos del jefe de la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski reaccionó con una publicación en su cuenta de X. Destacó el anuncio de Washington como "importante" y recalcó que la "posibilidad" de una pausa había sido discutida en las conversaciones desarrolladas en Emiratos Árabes Unidos.

"Valoramos los esfuerzos de nuestros socios para ayudarnos a proteger vidas. (...) Esperamos que se implementen los acuerdos. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra", agregó.

El miércoles, Zelenski advirtió el miércoles que Rusia estaba planeando otro bombardeo a gran escala, pese a las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

Ucrania, bajo el asedio del frío

Esto sucede después de que Ucrania sufriera las consecuencias de ataques rusos a la infraestructura energética y cuando las estimaciones apuntan que las temperaturas descenderán drásticamente a partir del viernes, oscilando los -30 grados centígrados.

En su mensaje de este jueves, Zelenski remarcó que "el suministro de energía es la base de la vida".

A lo largo del conflicto, Rusia ha arremetido sistemáticamente contra el sistema energético ucraniano. El último sábado, un ataque ruso dificultó el suministro eléctrico en Ucrania, incluyendo Kiev, que se vio gravemente afectada.

Alrededor de 1,2 millones de propiedades quedaron sin electricidad en todo el territorio bajo temperaturas bajo cero.

En la capital, 3.000 edificios quedaron sin calefacción, obligando a las autoridades locales a montar refugios en distintos puntos de la ciudad, proveyendo mantas y comida caliente.

Además, gran cantidad de viviendas ya estaban funcionando sin gas ni sistemas de calefacción por agresiones anteriores.

El estado de las negociaciones

Luego de las conversaciones llevadas a cabo en Emiratos Árabes, las tres partes manifestaron buenas sensaciones, con más optimismo en Estados Unidos que en Rusia y Ucrania.

Sin embargo, Zelenski ha advertido en las últimas horas que Moscú tiene listo un ataque a gran escala. Según informes de inteligencia, un bombardeo aéreo podría tener lugar pronto, siendo mayor a los sucedidos hasta ahora. Por eso, el mandatario había advertido el miércoles que "cada ataque ruso" desacredita los diálogos de paz y las intenciones rusas de llegar a un acuerdo.

El enviado de EE. UU., Steve Witkoff, aseveró, por su lado, que "se ha progresado mucho" en los diálogos y que continuarán dentro de una semana. El estadounidense detalló que "en gran medida" están acordadas las cuestiones de seguridad y prosperidad; y recalcó que siguen sin resolverse los puntos referidos a la territorialidad.

El jueves, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, resaltó que desconoce las garantías de seguridad acordadas entre Estados Unidos y Ucrania. Además, insistió en que este proceso de negociación debe darse en un "silencio confidencial".

"El trabajo está en marcha. Y es bueno que comenzara con contactos directos. Como ustedes saben, se alcanzó un acuerdo sobre su continuación. Esta labor continuará", respondió Peskov el miércoles