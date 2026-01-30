“Venezuela solo puede vender su petróleo si beneficia a los intereses de EEUU”, dice el Vpte JD Vance

30-01-26.-Estados Unidos anunció este miércoles 7 de enero el control indefinido de la venta del petróleo venezolano. Horas antes, su Ejército capturó en el Atlántico Norte un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela, y rebautizado recientemente como 'Marinera', tras una persecución de más de dos semanas.



Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en declaraciones que se emiten este miércoles en ‘Fox News’, dijo que Venezuela solo puede vender su petróleo si ello beneficia a los intereses de Estados Unidos.



«Controlamos los recursos energéticos y le decimos al régimen que puede vender el petróleo siempre y cuando sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos, pero que no puede venderlo si no sirve a los intereses nacionales de Estados Unidos», afirmó Vance. Se publicaron extractos de la entrevista antes de su emisión.