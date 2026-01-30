La junta administradora especial de Azucarera Río Turbio, C.A restablece la legalidad y desmiente campaña de desinformación

La empresa exhortó a los trabajadores y cañicultores y al público en general a no caer en falsas publicaciones de medios digitales.

A través de un comunicado de prensa, la Junta Administradora Especial (JAE) de la Azucarera Río Turbio (Artca) rechazó las campañas de desprestigio y ratificó su legitimidad tras una decisión del Juzgado Agrario de Lara que dejó sin efecto medidas que pretendían obstaculizar su gestión. "Nuestra llegada no es un asedio, es un rescate institucional para devolverle el central a la clase obrera", afirmó el comunicado tras denunciar el deterioro y las irregularidades administrativas encontradas.

La administración advirtió que cualquier acto comercial que no cuente con su aval y la supervisión del Veedor Judicial designado por el TSJ carece de validez y será objeto de responsabilidades penales. Asimismo, informaron que la Contraloría General de la República ya inició auditorías para establecer sanciones por el presunto desvalijamiento de la infraestructura bajo falsas alianzas estratégicas.



Finalmente, la JAE hizo un llamado a los trabajadores y cañicultores a no dejarse amedrentar por sectores que buscan perpetuar irregularidades. "Quien actúe de espaldas a esta Junta, actúa de espaldas a la Ley", sentenció el documento, reafirmando que el objetivo principal es lograr la reactivación real y transparente de este activo que pertenece al pueblo.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

La Junta Administradora Especial (JAE) de la entidad de trabajo Azucarera Río Turbio, C.A. (Artca), legalmente designada mediante Gaceta Oficial N° 43.281, se dirige a los trabajadores, cañicultores, proveedores y a la opinión pública nacional para rechazar categorícamente las falsas informaciones difundidas por sectores que pretenden perpetuar irregularidades administrativas.

Informamos con contundencia que el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario del Estado Lara, mediante decisión dictada el 26 de enero de 2026 (Asunto: KP02-S-2026-00134), Revocó a favor de la actual junta, el auto que acordó la Tutela De Protección a la Actividad Agroindustrial, dejándolo sin efecto. Medida que pretendían utilizar el ciudadano Hany Tawk y la empresa Empaquetadora Las Nieves, C.A. para obstaculizar nuestra gestión. La justicia ha dejado sin efecto cualquier pretensión de excluirnos de ejercer el mandato procurado a favor del colectivo, ratificando que la única administración legítima es la designada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

Rechazamos categóricamente las afirmaciones publicadas en medios digitales que pretenden señalar a esta JAE como un ente de "perturbación". La realidad es opuesta: hemos encontrado una entidad en profundo deterioro, sin posibilidad de molienda, con deudas acumuladas y un esquema contractual de "Alianza" que pretende adjudicar a una empresa privada aquello que el estado ha confiado a sus trabajadores, sin el visado legal correspondiente. Nuestra llegada no es un asedio, es un rescate institucional para devolverle el central a la clase obrera.

Nuestra gestión no actúa de forma unilateral. Contamos con el acompañamiento directo del Veedor Judicial, ciudadano Juan Carlos Rodríguez, designado por el Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 00753). Cualquier acto administrativo o comercial que no cuente con el aval de esta JAE y la supervisión del Veedor, carece de validez y será objeto de responsabilidades penales.

A pesar de la campaña de desprestigio que busca confundir a los trabajadores, empresario y opinión pública en general, esta JAE informa que la Contraloría General de la República, ya ha iniciado las auditorías que confirmen las irregularidades y que permitan establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas. No permitiremos que "maniobras oscuras" sigan desvalijando la infraestructura del Central Azucarero, bajo el rótulo de alianzas estratégicas que solo benefician a intereses privados y han dejado de lado por más de cinco años a los trabajadores y trabajadoras de la Azucarera Río Turbio.

¡La Azucarera Río Turbio es del Pueblo y para el Pueblo! Hacemos un llamado a la masa trabajadora a no dejarse amedrentar. Quien actúe de espaldas a esta Junta, actúa de espaldas a la Ley. Con la verdad como bandera y el apoyo de la clase obrera, avanzamos hacia la reactivación real y transparente de nuestro Central.

Junta Administradora Especial de ARTCA En Barquisimeto, a los 29 días del mes de enero de 2026.