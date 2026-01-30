Familiares de los presos políticos cumplen 22 días de vigilia frente a El Helicoide: "Libertad plena para todos"

30-01-26.-La organización Un Mundo Sin Mordaza informó que los familiares de presos políticos cumplen 22 noches consecutivas de vigilia a las afueras de El Helicoide, en Caracas, manteniendo una jornada de resistencia ininterrumpida en exigencia de justicia.

A través de una publicación en la red social X, la ONG destacó que, pese al desgaste físico y emocional, los familiares permanecen firmes en su reclamo, reiterando una sola consigna: libertad plena e inmediata para todos los presos políticos.

Bajo las etiquetas #AlertaSinMordaza, #QueSeanTodos y #Caracas, la organización subrayó que estas vigilias buscan visibilizar la situación de quienes permanecen detenidos por razones políticas y exigir respeto a los derechos humanos.



