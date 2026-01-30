Familiares de los presos políticos cumplen 22 días de vigilia frente a El Helicoide: "Libertad plena para todos"

30-01-26.-La organización Un Mundo Sin Mordaza informó que los familiares de presos políticos cumplen 22 noches consecutivas de vigilia a las afueras de El Helicoide, en Caracas, manteniendo una jornada de resistencia ininterrumpida en exigencia de justicia.A través de una publicación en la red social X, la ONG destacó que, pese al desgaste físico y emocional, los familiares permanecen firmes en su reclamo, reiterando una sola consigna: libertad plena e inmediata para todos los presos políticos.Bajo las etiquetas #AlertaSinMordaza, #QueSeanTodos y #Caracas, la organización subrayó que estas vigilias buscan visibilizar la situación de quienes permanecen detenidos por razones políticas y exigir respeto a los derechos humanos.