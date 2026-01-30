Venezuela iniciará su primera exportación de molécula de gas en las próximas horas, anunció Delcy Rodríguez

"Ya el buque se encuentra en puerto y compartiremos con el pueblo el video de su partida", indicó la presidenta (E) durante la recepción de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en las cercanías de Miraflores este jueves.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que en las próximas horas Venezuela realizará su primera exportación de moléculas de gas, resaltado que se trata de un salto cualitativo en la capacidad comercial del país.



Desde el Palacio de Miraflores, durante la recepción de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en las cercanías de Miraflores, Rodríguez destacó la trascendencia de esta transacción: "Será nuestra primera exportación de la primera molécula de gas en la historia de Venezuela. Ya el buque se encuentra en puerto y compartiremos con el pueblo el video de su partida".

La mandataria aprovechó el anuncio para reafirmar que la nueva estructura legal del país está diseñada para blindar estas operaciones y atraer socios estratégicos. Enfatizó que el Estado venezolano está listo para recibir inversión nacional e internacional que potencie no solo la extracción de petróleo, sino el aprovechamiento del gas y el desarrollo de la petroquímica.

Rodríguez, quien explicó que este hito histórico será mostrado al país a través de un video, recalcó que el objetivo es diversificar la cartera de exportación energética del país, siempre bajo un marco de pleno respeto a la soberanía nacional.