Venezuela e Indonesia fortalecen alianza estratégica para el impulso del Motor Hidrocarburos

En el marco del fortalecimiento de la Agenda Económica Bolivariana, la presidenta encargada de la República, Dra. Delcy Rodríguez Gómez, encabezó este jueves una reunión de alto nivel en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, con una importante delegación de la República de Indonesia.

Este encuentro diplomático y comercial tuvo como objetivo central la consolidación de alianzas estratégicas con la empresa estatal Pertamina Internacional Exploración y Producción (PIEP), representada por su presidente, el excelentísimo señor Syamsu Yudha.

La jornada contó además con la presencia del Embajador indonesio, excelentísimo señor Firky Cassidy, y autoridades clave del sector energético de ambas naciones, reafirmando el compromiso mutuo de avanzar en proyectos de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural bajo un esquema de cooperación Sur-Sur.

La delegación venezolana estuvo integrada por una robusta representación del Estado, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández; y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.

Asimismo, participaron activamente los viceministros del área petrolera, gasífera y petroquímica, junto a representantes de la Comisión Permanente de Hidrocarburos del parlamento y voceros de la Sala de Batalla Nacional de la Industria de los Hidrocarburos. Esta cohesión institucional busca garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia productiva necesarias para ampliar el mercado global de Venezuela, consolidando al país como un destino seguro para las inversiones de economías potencias y emergentes que buscan un relacionamiento de beneficio compartido.

Durante la sesión de trabajo, se destacó la relevancia de Pertamina como la mayor corporación energética de Indonesia y un actor fundamental en el Sudeste Asiático desde su fundación en 1957. El interés de esta potencia asiática en el sector venezolano responde a la hoja de ruta establecida por el Presidente Nicolás Maduro en 2024, tras la firma del Memorándum de Entendimiento para la cooperación energética.