Efemérides 26 de agosto: Día Contra el Dengue – Día del Actor y la Actriz

Semana Mundial del Agua (24–28 de agosto). En 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto on line y también presencial en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Se abordará el tema "Agua para la acción climática." Se celebra con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales relacionados con el agua y su vínculo con el cambio climático. Día Internacional contra el Dengue. El objetivo es fomentar la reflexión y dar a conocer cómo se puede prevenir la enfermedad que se presenta principalmente en países de clima tropical, pero no exclusivamente. El dengue es una infección vírica transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados, usualmente del tipo "Aedes aegypti". El virus que causa esta enfermedad es el virus del dengue (DENV) y la enfermedad se manifiesta con fiebre y dolores musculares, algunos sintomas intensos similares a los gripales. Para evitar la enfermedad es importante controlar la reproducción de los mosquitos en aguas estancadas y protegerse con repelentes o mosquiteros. Día Internacional del Perro o del agradecimiento al Perro. La fecha quiere ayudar a las adopciones caninas y ser un homenaje a estos animales, por su lealtad y comportamiento generalmente amistoso, pero también protector, vigilante y ayudante servicial, utilizado para muchos trabajos y sobre todo para disfrutar su compañía personalmente o con la familia. Hay diferentes tipos y clases de razas de perro, y muchos de ellos son entrenados para trabajos muy útiles de apoyo, rescate, detección de sustancias y hasta de enfermedades... perros pastores, perros bomberos... y pare usted de contar. Muchas gracias a los perros: ¡Guau, guau! A menudo el agradecimiento es mútuo, entre los seres perros y los seres humanos. El Día Mundial del Perro o del Agradecimiento al Perro se celebra cada 26 de agosto desde el año 2004, por iniciativa de la especialista en mascotas Colleen Paige, quien eligió la fecha en memoria del día en que su familia adoptó a su primer perro cuando ella era apenas una niña. Día Mundial del Actor, en recuerdo de San Ginés de Roma, un actor y notario romano decapitado a comienzos del siglo IV por negarse a transcribir un edicto del emperador romano Diocleciano para perseguir a los cristianos, que es considerado santo mártir por el catolicismo y cuya imagen se evoca con una máscara. La historia cuenta que durante una representación teatral frente al emperador Diocleciano, Ginés realizó una parodia del sacramento del bautismo cristiano, y en plena actuación, decidió recibir las aguas bautismales. Este acto fue considerado una burla por las autoridades romanas, quienes condenaron a Ginés a ser torturado y finalmente decapitado. Por supuesto que no es el único caso pues no pocas veces ha ocurrido que los actores utilicen su arte para la denuncia o la crítica, sufriendo castigo por ello, infrigido por el poder o por los aludidos. San Ginés es recordado como el Patrono de los Actores y su figura se ha convertido en un símbolo de la dedicación y el sacrificio en el arte dramático. Día del Licenciado en Administración. Fue establecido para homenajear a los profesionales del área, con motivo del aniversario de la promulgación de la Ley de Ejercicio Profesional, la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 3.004 de la República de Venezuela el 26 de agosto de 1982, dando origen a la celebración de esta fecha. Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en Bolivia En Alemania, en el año 1665, el astrónomo aficionado Abraham Ihle descubre el cúmulo estelar M22 en la constelación de Sagitario. Es uno de los cúmulos de estrellas más cercanos a la Tierra, con una distancia de aproximadamente 10.400 años luz. Muere Antoine van Leeuwenhoek (1723), en Delft (Holanda), neerlandés conocido como el padre de la microbiología. Este naturalista e investigador fue conocido por las mejoras que introdujo en el microscopio. En 1743 nace en París, Francia, Antoine Lavoisier, químico francés cuya mayor contribución será la formulación del principio de conservación de la materia, descrito en su "Tratado elemental de química" que publicará en 1789 y la fundación de la Química cuantitativa. Nace Luis Daniel Beauperthuy (1807), médico y naturalista francés radicado en Venezuela, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. En 1844 comenzó a ejercer la medicina y la investigación científica la cual le conduciría a establecer en 1853 que la fiebre amarilla se transmitía mediante un mosquito y no por el aire como hasta entonces se creía. En Venezuela, tuvo lugar el Segundo Asedio de Puerto Cabello (1813), ello en el marco de la Guerra de Independencia. En 1740 Annonay, Francia, nace Joseph-Michel Montgolfier, inventor, junto con su hermano Jacques-Étienne, del globo aerostático. En Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Se reconoce el derecho a la propiedad, a resistirse a la opresión, a la seguridad, la igualdad, la libertad. Es uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799) en cuanto a definir los derechos personales, los de la comunidad y los universales. La Guerra de la Chiquita fue el segundo de los tres conflictos de las guerras cubanas de independencia contra España. Fue la continuación de la Guerra de los 18 años. Finalizó con el triunfo de España (1879). Nace James Franck (1882), físico y químico germano-estadounidense, premio nobel de física en 1925 compartido con Gustav Hertz por su descubrimiento de las leyes que gobiernan el impacto de un electrón en un átomo. En 1896 en Filipinas estalla una sublevación contra el régimen colonial español cuando Andrés Bonifacio y un grupo de patriotas dan el grito de independencia, conocido como el "Grito de Balintawak". Este levantamiento será sofocado con rapidez, pero en días posteriores se sucederán combates contra las tropas españolas también en otros lugares que asimismo serán aplacados. Sin embargo, la sublevación comandada por el capitán municipal Emilio Aguinaldo, triunfará en la provincia de Cavite, al sureste de la bahía de Manila. Nace Albert Sabin (1906), virólogo polaco-estadounidense (f. 1993). Fue un médico descubridor de la poliomielitis. Se especializó profesor universitario, inventor, patólogo, inmunólogo y epidemiólogo. Nace Teresa de Calcuta (1910), cuyo nombre original era Agnes Gonxha Bojaxhiu. Fue una monja misionera, católica de origen albanés, naturalizada india, quien dedicó toda su vida a la acción social, ayudando a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a los más necesitados y guió el desarrollo de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Ha sido considerada ejemplo de solidaridad e icono de la paz mundial del siglo XX. Tras su muerte en 1997, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003. Nace Julio Cortázar (1914), escritor y poeta argentino, profesor, intelectual, activista, ensayista y traductor. Fue traductor de la UNESCO. En Buenos Aires publicó el poemario Presencia. Intervino con firmeza en la defensa de los Derechos Humanos, promotor y miembro más activo del Tribunal Russell. Se le considera uno de los innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Una de sus principales obras es Rayuela Nace Katherine Johnson (1918), física, matemática y científica espacial estadounidense. Es conocida por su precisión en la navegación astronómica, calculó la trayectoria para el Proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969. Nace Jo Freeman (1945), una politóloga, escritora y abogada feminista estadounidense. En la década de los 60, cuando era estudiante en la Universidad de Berkeley, se involucró activamente en organizaciones en defensa de las libertades civiles y en el movimiento por los derechos civiles primero en favor de las personas afroamericanas y después a las mujeres. También fue una de las primeras activistas del movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos durante la segunda ola del feminismo en los años 60. Un avión de reacción británico realiza por primera vez en un día el vuelo de ida y vuelta sobre el océano Atlántico (1952). En 1961, Birmania, actual Myanmar, se convierte en la primera república budista del mundo. El 26 de agosto de 1966 fue el comienzo de la lucha por la independencia de Namibia (Guerra de la Independencia), por el cual se conmemora hoy el Día de Namibia. También conocido como el Día de los Héroes. Namibia se independizó de Sudáfrica el 21 de marzo de 1990, tras una larga lucha política y militar liderada por la organización SWAPO (South West Africa People's Organization). Inicialmente fue un territorio tomado por la colonización alemana (1884–1915), conocido como África del Sudoeste Alemana. Durante este período, se cometieron atrocidades como el genocidio de los pueblos autóctonos herero y nama. Luego vino un período de mandato sudafricano (1915–1990), pues tras la Primera Guerra Mundial, Sudáfrica ocupó el territorio y lo administró como una provincia propia, imponiendo el sistema de apartheid (estaba gobernada Suráfrica en ese entonces por los blancos segregacionistas). Posteriormente se dió la guerra de independencia (1966–1988): SWAPO lideró una insurgencia armada contra el dominio sudafricano, con apoyo internacional y respaldo de Naciones Unidas. Tras esa confrontación se arribó a un "proceso de paz y transición": En 1989, la ONU desplegó la misión UNTAG para supervisar elecciones libres y el retiro de tropas sudafricanas. Fue el 21 de marzo de 1990 que se alcanzó la independencia oficial y Namibia se convirtió en un país soberano. Sam Nujoma, líder de SWAPO, fue su primer presidente. En 1973 la Asamblea General de la ONU decidió declarar el 26 de agosto de cada año como Día de Nambia. Ese mismo día, Naciones Unidas "condena enérgicamente a la Sudáfrica de la época del apartheid por su persistente negativa a retirarse del territorio internacional de Namibia y por sus esfuerzos para consolidar su ocupación ilegal mediante la intensificación de la represión y la imposición de su política de apartheid y la fragmentación del territorio en bantustanes". También exigió que Sudáfrica retirase inmediatamente de Namibia todas sus fuerzas militares y su administración a fin de permitir que el pueblo de Namibia alcanzase la libertad y la independencia". Se trataba de la Sudafrica regida por la población blanca conocida como los "afrikáner" antes de que se abolieran las leyes del apartheid y asumiera el gobierno surafricano Nelson Mandela. (Ojalá hiciesen lo propio, con el mismo énfasis hoy en día, contra el colonialismo genocida israelita en Gaza y Cisjordania de la Palestina ocupada). En 1971, nace en México la actriz y cantante mexicana Thalía, que ha vendido más de 25 millones de discos y es conocida como "la reina de las telenovelas". Entre sus más grandes éxitos se encuentran los temas «Piel morena», «Amor a la mexicana», «Entre el mar y una estrella», «Arrasando», «Tú y yo», «No me enseñaste», «¿A quién le importa?», «Amar sin ser amada», «Equivocada», «Desde esa noche» y «No me acuerdo». Además de grabar en español ha cantado en varios idiomas. Éxitos de Thalía En 1972 con la presencia de 121 países y 10.088 deportistas, se inauguran en Munich (Alemania) las XVII Olimpiadas de la Era Moderna. Durante su transcurso, Septiembre Negro, se producirá el secuestro de la delegación israelí asesinando a 2 de sus componentes y, tras un rescate desastroso, morirán 9 más. El hecho fue atribuído a un grupo terrorista pro-palestino. Los Juegos se clausurarán el 11 de septiembre. En Berlín Occidental, la atleta Rosemarie Ackermann se convierte en la primera mujer en superar los dos metros en la prueba de salto de altura (1977). En 1977 la Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) establece el uso del francés en la Administración. Muere Frederick Reines (1998), físico estadounidense, premio nobel de física en 1995 por la detección del antineutrino en el experimento del neutrino junto con Clyde Cowan, que para 1995 ya había fallecido. Es considerado el único científico en la historia íntimamente asociado con el descubrimiento y la subsiguiente investigación de una partícula elemental. En 1999 Michael Johnson impone nuevo récord mundial en los 400 m planos tras cronometrar una marca de 43.18" en el Campeonato Mundial de Atletismo de Sevilla, hasta que en 2016, Wayde van Niekerk lo hizo en 43.03". En 2000, el equipo de béisbol infantil de Venezuela se titula Campeón Mundial de Pequeñas Ligas. Liberada en 2006 la diputada iraquí Taysir Mashadani, mes y medio después de su secuestro en Bagdad con siete guardaespaldas. Tras 18 años de cautiverio, en 2009 aparece en una comisaría de California Jaycee Lee Dugard, encerrada desde los 11 años por Phillip Garrido, con quien tuvo dos hijos. En el año en 2017, medio millón de personas participan en Barcelona (Catalunya, estado español) una manifestación contra el terrorismo, en respuesta a los atentados ocurridos en la Rambla, en donde murieron 13 de las 15 víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Concluye en 2019, en Biarritz la cumbre del G-7, donde el programa nuclear iraní, el fuego en la Amazonía, el Brexit y la crisis entre Rusia y Ucrania marcaron la agenda. La revista Nature publica, en 2020, que según la Universidad de Arizona, la temperatura promedio del último período glacial (hace 20.000 años), era 6 grados centígrados más baja que en la actualidad. Dato de interés en torno al tema del cambio climático. La atleta venezolana Clara Fuentes, de 24 años, logra la primera medalla para Venezuela en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, al alzar 97 kilogramos en levantamiento de pesas con máxima potencia (para-powerlifting), categoría -41 kilogramos, quedando en el tercer lugar. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n367276.html A la vez Venezuela consigue primer diploma de manos de la atleta Oriana Terán en esos mismos juegos. Ver https://www.aporrea.org/deportes/n367281.html En 2024, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), de Venezuela, confirma la excarcelación de la periodista Carmela Longo que había sido detenida el día anterior y a la cual le imputaron cargos de "instigación al odio" y "terrorismo", presuntamente por expresiones y actividades propias de su profesión de periodista y delegada sindical, ya que no se conocieron bien los hechos concretos y pruebas por los cuales era objeto de criminalización ( www.aporrea.org/actualidad/n396102.html ). La periodista venezolana de farándula, Carmela Longo, había sido detenida por funcionarios de inteligencia de la Policial Nacional Bolivariana el 25 de agosto de 2024, luego del allanamiento en su residencia, junto con su hijo. Al día siguiente (26 de agosto de 2024), Longo fue puesta en libertad bajo régimen de presentación y con prohibición de declarar y escribir sobre su caso, además de no poder salir del país. También le sustrajeron algunos equipos personales de computación. Esta es una situación a la que a menudo se han visto expuestos los periodistas en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente Longo fue despedida del diario Últimas Noticias, medio en el que trabajó durante casi 20 años. Junto con su labor como periodista, Longo fue delegada sindical de los trabajadores de la prensa de Últimas Noticias (que hace algunos años pasó a manos de afectos al gobierno). Para su despido se alegó una supuesta "reestructuración". La detención de la periodista se produjo en el contexto de una ola represiva posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, entre cuyas víctimas hubo al menos una docena de periodistas. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n396080.html A pesar de haber transcurrido ya un año, no se han divulgado pruebas concretas por parte del Ministerio Público ni del tribunal. Las organizaciones gremiales y de derechos humanos han denunciado el uso arbitrario de leyes antiterrorismo para silenciar voces críticas, especialmente en redes sociales. También se suele impedir o entorpecer con ello el desenvolvimiento sindical. El SNTP ha alertado que en otros casos similares, las imputaciones se han basado en publicaciones en redes sociales o en interacciones digitales consideradas "hostiles" por el gobierno. En definitiva, no se conoce que haya evidencia pública ni documentación oficial que detalle qué acciones específicas habría cometido Longo para justificar semejantes cargos. 