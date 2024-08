Excarcelan a la periodista Carmela Longo, afirma el Sntp

Periodista Carmela Longo

26 de agosto de 2024.- La periodista venezolana de farándula, Carmela Longo, fue excarcelada este día tras ser detenida por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) el domingo, luego del allanamiento en su residencia ubicada en el este de Caracas, confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp) .



Longo fue puesta en libertad bajo régimen de presentación y tendrá prohibido declarar y escribir sobre su caso. Además, no podrá salir del país.



Se pudo conocer que la comunicadora fue presentada en audiencia telemática la mañana de este 26 de agosto, tras ser imputada por terrorismo e incitación al odio.



El hijo de la periodista, quien también había sido detenido, fue liberado en horas de la noche después de ser sometido a un interrogatorio.



El 20 de agosto, Longo había comunicado a través de su cuenta en X que fue despedida del diario Últimas Noticias, medio en el que trabajó durante casi 20 años. "Hoy concluyó una etapa de mi vida de casi 20 años", escribió la periodista, subrayando que, a pesar de las circunstancias, se lleva consigo el cariño y respeto de sus compañeros.



Además de su labor como periodista, fue delegada sindical en Últimas Noticias durante más de la mitad de su carrera en el medio. La razón para su despido fue una supuesta “reestructuración”. No obstante, Longo no ofreció más detalles sobre el alcance de esta reestructuración o cómo podría afectar a otros trabajadores.