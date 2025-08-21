Efemérides 21 de agosto: Muere Trotski asesinado (1940) – Día dedicado a las Víctimas del Terrorismo

Es 21 de agosto de 2025. Han transcurrido 231 días del año y faltan 134 días para su terminación. Hoy es jueves. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 21 de agosto: Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y supervivientes del terrorismo, promover y proteger de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas sobrevivientes, a los lesionados e incapacitados, y a los familiares de aquellos que murieron. Incluye el esfuerzo para capturar a los responsables y tomar las medidas para impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. El terrorismo es una forma de lucha política violenta en extremo, que busca lograr sus objetivos a través del terror, la inseguridad, la inestabilidad permanente y caos en los estados, gobiernos y/o la población en general. Sin embargo, también sucede que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, a menudo son los estados y gobiernos los que recurren al terror o usan la lucha contra el terrorismo como excusa para perseguir y reprimir a sus oponentes con este calificativo, aunque no se trate realmente de organizaciones terroristas. Cuando las fuerzas militares de grandes potencias o coaliciones internacionales bombardean indiscriminadamente y matan a poblaciones enteras, incluyendo a niños, o destruyendo hasta los hospitales, no suelen ser señaladas como "terroristas" (como sucede con Israel y los Estados Unidos), mientras que hay gobiernos que califican de "terroristas" incluso a las protestas obreras y movilizaciones de la ciudadanía en reclamo de sus derechos, aún siendo pacíficas. Día de las Infancias, en Argentina, y Día del Futbolista. En México es el Día Nacional del Trabajo Social. En 1862 nace en Verona (Italia), Emilio Salgari, escritor y periodista italiano. Sus obras se caracterizarán por personajes que encarnan sentimientos y valores como la justicia, el honor, la amistad o la defensa de los débiles y, por otro lado, la impetuosidad de la acción. Escribirá principalmente novelas de aventuras, como la del pirata Sandokán. Por circunstancias familiares y problemas económicos se quitó la vida en Turín en 1911. En 1854 un día como hoy, la enfermera británica Florence Nightingale, apodada "el ángel de los heridos" y considerada la madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea. Una vez allí, con sus compañeras de trabajo reformará y limpiará el hospital hasta reducir la tasa de mortalidad del 40% al 2%. Regresará triunfalmente a Inglaterra el 7 de agosto de 1857, y dedicará el resto de su vida a promover su profesión con la fundación de una escuela de enfermeras que llevará su nombre y contribuirá a salvar muchas más vidas. En 1911 ocurrió el robo en el Museo de Louvre del famoso cuadro La Mona Lisa o La Gioconda de 1503, pintura de Leonardo da Vinci, recuperada en 1913. Vicenzo Peruggia es quien sustrae el cuadro, un artista y trabajador italiano. En 1916 nace Consuelo Velázquez (Consuelito), pianista y compositora mexicana (f. 2005). Compuso música para famosas películas mexicanas y uno de sus mayores éxitos fue la canción "Bésame mucho", que escribió cuando tenía 16 años y se proyectó en la voz de muchos artistas reconocidos internacionalmente. Escuchar "Bésame mucho". En 1937, nace el softbolista Helímenas Romero, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 2003. En 1940, muere el revolucionario ruso Leon Trostky, a los 61 años, tras haber recibido el día anterior (20 de agosto) un golpe de piolet en la cabeza, asestado por el estalinista español Ramón Mercader (agente de Stalin), en México. Fue compañero de lucha de Lenin durante la Revolución Rusa y tras el ascenso de Stalin al poder, frente al cual organizó a la oposición de izquierda antiburocrática y antiautoritaria, por lo que fue encarnizadamente perseguido por el dictador hasta conseguir su asesinato. Trotski fue una de las más destacadas figuras de los Bolcheviques, en binomio de lucha con Vladimir Ilich Lenin durante la Revolución Rusa de 1917. Trotski (nacido en Ucrania) además de dirigente del partido Bolchevique, fue presidente del Soviet de Petrogrado, creador del Ejército Rojo que enfrentó exitosamente a numerosos invasores imperialistas y a fuerzas sublevadas de la vieja burguesía y del derrocado zarismo. También estuvo encargado de importantes negociaciones internacionales de la Rusia soviética. Se enfrentó a Stalin desde la Oposición de Izquierda, al advertir que el proceso se apartaba del rumbo socialista y de la democracia obrera, por lo que hizo resistencia a la burocratización y degeneración del Estado Obrero soviético, razón que le convirtió en blanco de una constante y obsesiva persecución. León Trotski era su nombre de lucha, pues el nombre recibido de sus padres era Davidovich Bronstein. Entre sus aportes teóricos al marxismo estuvieron la formulación de la Teoría de la Revolución Permanente y el Programa de Transición para la Revolución Socialista, en la línea de los principios originales de la revolución bolchevique y del internacionalismo proletario. Fundó en 1938 la IV Internacional (partido mundial de organizaciones revolucionarias marxistas de diversos países). El estalinismo, además de darle muerte física, siempre intentó borrar de la historia su papel estelar y central, y buscó enlodar de mil maneras su nombre con patrañas y calumnias. Hoy, inspiradas por sus contribuciones, diversas organizaciones se reivindican como trotskistas en numerosos países del mundo y hacen parte de proyectos de reconstrucción de la IV Internacional.Ver: https://lis-isl.org/2022/08/21/a-82-anos-de-su-asesinato-con-trotsky-hasta-el-final/ La historia de su persecución y asesinato es recreada por el escritor cubano Leonardo Padura en la novela "El hombre que amaba a los perros", que alterna relatos de la historia novelada de la vida de Trotski y del asesino (Mercader) quien después de haber cometido el criminen magnicida, al servicio de la dictadura burocrática de Stalin, obtuvo refugio primero en la URSS, donde el gobierno estalinista le concedió la ciudadanía soviética, y dos décadas después fue enviado a vivir discretamente en Cuba. Ver también: "Trotsky y la Revolución Rusa: En Defensa de su Legado". En 1943 muere en Dinamarca el novelista danés, Henrik Pontoppidan, ganador del Premio Nobel de Literatura 1917, cuyas obras ilustran la realidad social y política de los campesinos de su país en su época. En 1881, publicó su primer libro, Alas Cortadas, y en 1882 inició la trilogía de obras La Tierra Prometida (Det forjcettede Land), conformada por La Tierra, La Tierra Prometida (1892) y Día del Juicio (1895). Su obra considerada como monumental fue Per el Afortunado, de ocho tomos (1904). En 1950, el territorio de las islas de Hawái en el océano Pacífico, es convertido en el estado número 50 de los EEUU. En 1959, muere Santiago Key Ayala (n. 1874), escritor e internacionalista venezolano, quien fue delegado ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, el Tribunal de La Haya y la Conferencia Panamericana en La Habana. Miembro de la Academia de la Lengua y de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Cumpleaños del artista salsero de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, nacido en 1962. Conocido como "El Caballero de la Salsa", es un cantante puertorriqueño, ganador del premio Grammy y de varios Latin Grammy. Ha vendido más de 3 millones de discos en los Estados Unidos y en su tierra natal Puerto Rico, y en toda Latinoamérica. Escuchar éxitos de Gilberto Santa Rosa En 1968 en la noche del 20 para el 21 de agosto, las tropas de la URSS y del Pacto de Varsovia ocupan la capital de Checoeslovaquia (Praga) por orden del presidente soviético Leónidas Breznev. Actúan las fuerzas militares de países de la hoy desaparecida égida "comunista" (estalinista) como ya lo habían hecho en Hungría en 1956. Eentran con unos 170 mil soldados y más de 4.500 tanques en la antigua Checoslovaquia y hoy República Checa, para sofocar la llamada "Primavera de Praga", proceso de apertura democrática dentro del marco del socialismo. Se producen decenas de muertos y centenares de heridos. En 1968, muere en Caracas la escritora e historiadora Mercedes Margarita Álvarez Freytes (n. 1912). Primera mujer de Venezuela en obtener el título académico de Doctorado (Ph.D) en Historia (1963, Universidad de Northwestern, Illinois, Estados Unidos). Fue maestra de educación primaria, profesora de secundaria y catedrática en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Sus investigaciones históricas tratan los aspectos comerciales del régimen colonial y de la independencia, particularmente en el siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. También escribió: "Simón Rodríguez tal cual fue: vigencia perenne de su magisterio", 1967. Nace el cofundador de Google, Sergey Brin (1973), empresario estadounidense de origen ruso. En 1986 se da un mortal suceso en el lago Nyos de Camerún, África, que causa muertes masivas y tiñe de rojo las aguas, tras un evento volcánico. Ocurre al liberarse repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono, a consecuencia del cual más de 1.700 personas y más de 5.000 cabezas de ganado en sus orillas mueren en pocos minutos. La coloración se debió a la remoción de los depósitos de hierro oxidado desde el fondo hacia la superficie lacustre, junto con la liberación del tóxico gas. En 1986, nace en Jamaica el destacadísimo atleta olímpico Usain Bolt, que ganó ocho medallas de oro en Juegos Olímpicos entre 2008 y 2016, incluyendo las preseas en 100 metros lisos, con récord mundial y olímpico. En mundiales de atletismo obtuvo once medallas de oro, dos de plata y una de bronce. En 1991 fracasa en la URSS el golpe que había comenzado el día 18 un sector de la burocracia soviética contra el líder de la apertura llamada "perestroika", Mijail Gorbachov. Los conspiradores son arrestados, pero Gorbachov dimitirá antes de finalizar el año y el reformista Boris Yeltsin, que encabezó las manifestaciones contrarias al golpe, de manera oportunista, saldrá reforzado, quedando convertido en el líder más influyente del momento, pero que más adelante también sería desplazado. La vieja burocracia estalinista culminará su proceso de conversión en una nueva burguesía, con la reinstauración plena del capitalismo en el país y el paso de muchas propiedades del Estado a sus manos, así como a las de otros particulares. En 1991, Letonia proclama su separación e independencia de la Unión Soviética (URSS), en el marco de los acontecimientos que terminarían redefiniendo el mapa de Europa del Este y formaba parte de los hechos que fueron desencadenando el colapso del bloque soviético. En 1996, la NASA lanza el satélite Fast Auroral Snapshot Explorer (FAST) con la misión de medir los cambios en los campos magnéticos y eléctricos de la Tierra, por los que se producen las auroras boreales. En 1998, Venezuela obtiene la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Fútbol, realizados en Maracaibo, estado Zulia. Muere Robert Moog (2005), inventor estadounidense del sintetizador musical (n. 1934), instrumento electrónico con el que se puede crear una gama infinita de sonidos. En 2011, en Libia, fuerzas rebeldes (auspiciadas por la OTAN) irrumpen en Trípoli y combaten contra las tropas leales al gobierno de Gadafi por el control de la capital. La OTAN bombardea el cuartel general y un aeropuerto en Trípoli. Al día siguiente controlarán casi toda la ciudad y tres de los hijos de Gadafi serán capturados por los sublevados. El líder libio huirá pero será capturado y asesinado con sadismo. El país quedará envuelto en un caos y mucho peor que antes de la intervención. En 2017, muere (con 94 años) el narrador deportivo cubano-venezolano Felo Ramírez (n. 1923). Fue un locutor de deportes, experto en boxeo, que hizo narración de peleas para audiencias internacionales y de otros eventos del deporte. En 2018 un terremoto de magnitud 6.3 sacude el oriente de Venezuela, con epicentro en el estado Sucre. En Caracas, la capital venezolana, también se sintió, provocando que la Torre de David, un rascacielos inconcluso y afortunadamente desocupado por familias sin vivienda que anteriormente se encontraban allí, sufriese una inclinación de 25 por ciento www.aporrea.org/actualidad/n330145.html En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano suspende a la Dirección Nacional (histórica) del partido Patria Para Todos (PPT), luego de que su principal dirigente, Rafaél Uzcátegui, acentuara las críticas hacia Maduro, y nombra nueva Junta Directiva afecta al gobierno, encabezada por Ilenia Medina. La Sala Constitucional del TSJ, decreta la medida cautelar de suspender a la Dirección Nacional del PPT vigente hasta ese momento, y designa una Junta Directiva Ad Hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración del mencionado partido, presidida por la ciudadana Ilenia Medina. Algo similar había ocurrido y siguió cocurriendo con otros partidos que fueron aliados del chavismo y parte del Gran Polo Patriótico, en el momento en que asumieron posturas divergentes de las del PSUV y su gobierno post Chávez.Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n358151.html Fue una operación parecida a la que se ha ejecutado con otros partidos del llamado Gran Polo Patriótico que intentaron políticas independientes o incomodaron al PSUV y a su gobierno, como la posteriormente ejecutada contra el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV). En 2022 Venezuela conquista el Premundial Femenino de Béisbol. Ver: www.aporrea.org/deportes/n375986.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. 