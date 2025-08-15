Efemérides 15 de agosto: Juramento de Bolívar - Tragedia del Madera y el Chichón (Venezuela) - Chávez gana revocatorio (2004)

Es 15 de agosto del año 2025. Es el día número 227 del año. Faltan 138 días para su terminación. Hoy es viernes.

Varias destacadas: Juramento de Bolívar en el Monte Sacro, naufragio del Grupo Madera, Talibanes toman Kabul, Chávez gana revocatorio, nace Napoleón, varias ciudades son fundadas en la América colonizada...



Algunas efemérides de un día como hoy, 15 de agosto:

Día Mundial de la Relajación , una fecha propicia para unos minutos de relajación, meditación y descanso, para la recuperación de energía y disipación del strés. La tensión nerviosa sostenida provocada por las presiones cotidianas y las respuestas de emergencia del organismo son una fuente de malestar que nos hace más vulnerables a las enfermedades o ayuda a acentuar las que ya tenemos. La relajación es una de las maneras de reducir el strés y ayudarnos a recuperar la calma y el equilibrio. Para ello hay técnicas de relajación que se nos ofrecen en Internet, a menudo acompañadas de de música. No sólo es beneficioso para afrontar el strés sino también como práctica preventiva y muy útil antes de iniciar algunas actividades. Día Mundial del Reiki . Coincide con la fecha en que nace Mikao Usui (1865), sacerdote tendai lego japonés. Fundador del sistema de armonización natural Reiki, recreado en 1922, pues rescata técnicas milenarias. Enseña a utilizar la "energía vital universal", para tratar enfermedades y mantenerse en buena salud, tanto física como mental, através de la canalización de esa "energía" mediante la imposición de manos. Es por tanto, una "terapia alternativa", que tiene numerosos defensores, mientras que para otros es una "pseudoterapia". Se inaugura la Capilla Sixtina (1483) . Es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del papa católico. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien dispuso su construcción a finales del siglo XV, con diseño de Baccio Pontelli y edificada con la supervisión del arquitecto Giovanni de Dolci, entre 1473 y 1481. Una vez terminada se decoró con frescos de de los más prestigiosos artistas del Alto Renacimiento. Los frescos de de la Capilla Sixtina, son obras como El Juicio Final, de Miguel Ángel. La capilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 (UNESCO). En 1498, Cristóbal Colón durante su tercer viaje de exploración llega a la Isla de Margarita (hoy territorio insular de Venezuela y estado de Nueva Esparta). La bautiza con el nombre de la Asunción por haber sido descubierta el día de la fecha religiosa de la Asunción de María. Hay varias hipótesis sobre el cambio de nombre a Isla de Margarita. Una versión dice que el catalán Pedro Margarit, quien viajaba con Colón en sus expediciones, le puso ese nombre. Otra que al año siguiente, en 1499, Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra la rebautizaron con el nombre de "La Margarita", debido a la abundancia de perlas en sus costas. También hay quienes han sugerido que el nombre de "Margarita" se refiere a la reina Margarita de Austria (por las conexiones familiares de la realeza española). En 1534 Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá , con una población de unos 100 habitantes, siendo la primera ciudad permanente de la colonia española a orillas del Océano Pacífico. En 1534, en París (Francia), Ignacio de Loyola, sacerdote y ex oficial del ejército español, funda la Compañía de Jesús (los Jesuitas) , destinada a convertirse en principal instrumento de la llamada "contrarreforma". Surgen así los Jesuítas, órden religiosa católica. En 1537 se funda Asunción, en Paraguay . Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros funda la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, el establecimiento permanente más antiguo fundado por los españoles en la cuenca del Río de la Plata. Posteriormente se convertirá en la capital del Paraguay. Su nombre viene del Guaraní. En 1540 se funda Arequipa (en Perú) . En nombre de Francisco Pizarro, Garcí Manuel de Carbajal, Juan de la Torre y Díaz Chacón, junto a un centenar de españoles, fundan la Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, conocida actualmente como Arequipa, en Perú, al pie del volcán Misti en el sur del territorio peruano. En 1769, nace Napoleón Bonaparte , militar y gobernante francés , republicano durante la Revolución Francesa y autor del golpe de Estado del 18 Brumario (en el calendario francés, y 9 de noviembre de 1799 del calendario gregoriano) que lo convirtió en Primer Cónsul de la República, Emperador de los franceses. Además de Copríncipe de Andorra, Rey de Italia, Protector de la Confederación del Rin. Fue quien acabó con el Directorio, la última forma de gobierno de la Revolución francesa, tras lo cual se erigió en jefe supremo autoritario e invadió a otros países de Europa y a algunas de sus colonias. De esta forma de gobierno surge el término de "bonapartismo". En 1771 Nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) el escritor sir Walter Scott , autor de "Ivanhoe" . Iniciará el género literario de la novela histórica. En 1805 quien sería más adelante el Libertador de Venezuela y de otros países de la América española, "Simón Bolívar", realiza su juramento en el Monte Sacro de Roma , (Italia), junto a su maestro Simón Rodríguez y a Fernando Rodríguez del Toro: "Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la Patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español" . Contaba con 22 años. En 1880 en Illapel (Chile) sucede un terremoto de 8,8 ML ; deja 25 muertos . En 1884, en París, la Academia de Medicina aprueba el método Pasteur de curación de la rabia . En 1892, nace Louis-Victor de Broglie , físico francés, premio Nobel de física en 1929 por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón , conocida como hipótesis de Broglie. (f. 1987). En 1896, nace Gerty Cori , bioquímica y fisióloga checa, premio Nobel de medicina o fisiología (f. 1957). Recibió el Premio Nobel en 1947, junto a su marido Carl y compartido con el fisiólogo argentino Bernardo Houssay, por descubrir el mecanismo por el cual el glucógeno, un derivado de la glucosa, se convierte en ácido láctico en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuente de energía (ciclo de Cori). Identificaron el compuesto catalizador "éster de Cori". En 2004, Gerty y Carl fueron designados National Historical Chemical Landmark (Hito Histórico Nacional en Química) por la American Chemical Society, en reconocimiento a su trabajo sobre el metabolismo de los carbohidratos. En 1914 se inaugura oficialmente el Canal de Panamá , que permite el paso entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe (hacia el Atlántico). En 1917 nace en El Salvador Óscar Arnulfo Romero , quien sería monseñor Romero, sacerdote católico y arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980), gran defensor de los derechos humanos que terminó siendo asesinado en 1980 por la extrema derecha salvadoreña en complicidad con militares. En 1935, se funda la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) . Se divide la nación coreana , en Corea del Norte y Corea del Sur (1945) , tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y la ocupación militar japonesa, con el incio de la "Guerra Fría" entre "Occidente" y el "Bloque Comunista", quedando el Norte en la esfera de la Unión Soviética y el Sur bajo control de los Estados Unidos. Estados Unidos crea la República de Corea, conocida como Corea del Sur. En 1950 se desata una guerra cuando los coreanos del norte intentan reunificar el país. En 1952, comenzó en Paraguay una de las dictaduras más prolongadas de América del Sur y una de las más cruentas: la de Alfredo Stroessner , quien asume el gobierno con el apoyo del Partido Colorado. Se caracterizó por las violaciones a los derechos humanos y la corrupción, con acciones represivas que fueron más allá de las fronteras paraguayas, hasta caer en febrero de 1989, se exilió en Brasil y murió en 2006. En 1960, a más de 80 años de dominio colonial británico, Chipre se proclama independiente y se instaura la República de Chipre. En 1965, en Santiago de Chile se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) . Fue duramente perseguido tras la caida de Allende con el golpe militar de ultraderecha de Pinochet al que le hizo resistencia. En 1969, en Estados Unidos, comienza el festival de Woodstock , con cercana al medio millón de espectadores y que marcó un punto de referencia histórico de la música de la segunda mitad del sigle XX, especialmente el rock y otras expresiones de la cultura musical y muy relacionado con la influencia del movimiento juvenil pacifista Hippie. Conciertos. Documental. En 1971, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, suprime el patrón oro al anunciar la suspensión de la convertibilidad en metal del dólar estadounidense . En 1980, se produce en el río Orinoco, la tragedia del Grupo Madera y de El Chichón. L a primera, una recordada agrupación musical de música popular afro-venezolana, surgida en el barrio Marín de San Agustín, en Caracas. Con ellos iba también la agrupación El Chichón de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Han pasado 44 años. Reproducimos lo que se publicó en Aporrea en uno de los aniversarios del triste acontecimiento: https://www.aporrea.org/cultura/n329777.html Escuchar En 1988, el médico argentino Julio Palmaz, especialista en radiografía vascular, patenta el Stent (coronario) expandible , la malla extensible que inventó y se utiliza para destapar y mantener abiertas las arterias coronarias del corazón obstruidas. En 1992, muere en Caracas el futbolista Alí Tovar (n. 1933); exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1993 . También era ingeniero. En 2003: Libia reconoce oficialmente responsabilidad en el atentado de Lockerbie (Escocia) , en el que murieron 270 personas en un avión de Pan Am que se estrelló en 1988. En 2004: en Venezuela, Hugo Chávez gana el referéndum presidencial solicitado por la oposición para revocarlo , con un 58% de los votos en contra de que terminase su mandato. El presidente Hugo Chávez, no es revocado y continúa en el gobierno ratificado por su pueblo, siendo posteriormente reelecto en dos oportunidades (hasta su muerte en 2013). En 2004: en los Juegos Olímpicos, la selección estadounidense de baloncesto cae ante Puerto Rico , siendo esa su primera derrota olímpica desde que está formada por jugadores de la NBA. En 2004: la revista Pediatric Research pública la identificación de 9 genes implicados en la muerte súbita del lactante . En 2004, muere Sune Bergström, científico sueco, premio nobel de medicina y fisiología en 1982 por sus trabajos sobre las prostaglandinas (n. 1916). En 2007, en el mar peruano, frente a Pisco se produce un terremoto magnitud 8 en la escala de Ritcher; uno de los terremotos más destructivos y mortíferos que se han registrado. Causó casi 600 víctimas mortales y cerca de 1300 heridos, aparte de la destrucción de más de 47 mil viviendas y provocar serios daños a alrededor de 45 mil. En Paraguay, 2008, el ex obispo Fernando Lugo asume la presidencia luego de más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, que incluyeron entre 1954 y 1989 a la dictadura del general colorado Alfredo Stroessner. Lugo era portador de un mensaje reformista. En 2008, el antiguo líder de la guerrilla maoísta de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, se convierte en primer ministro de la nueva República . E n 2012, Félix Hernández se convierte en el primer venezolano (y número veintitrés en toda la historia del beisbol) en conseguir un "juego perfecto" . Está definido por las Grandes Ligas de Béisbol como aquel juego en que un pitcher (o combinación de pitchers) lanza una victoria que dura un máximo de nueve innings y en que los jugadores contrarios no logran una base. Así, el pitcher (o pitchers) no puede permitir ningún hit, carreras, base por bola, o que cualquier jugador contrario pueda llegar a primera por cualquier otro motivo: en resumen, "27 arriba, 27 abajo". La hazaña ha sido conseguida en 24 ocasiones en la historia de la MLB – 22 veces desde la era moderna, que empezó en 1900. El más reciente fue logrado por Domingo Germán de los Yankees el 28 de junio del 2023, por lo que el del venezolano Féix Hernández marca un hito que es motivo de orgullo nacional. En 2017 las FARC dejan de ser un movimiento armado y se convierten en un movimiento legal en Colombia , al entrar en vigencia los acuerdos de paz. En 2020, en Bielorrusia continuaban movilizaciones en respuesta al fraude electoral de Lucashenko , mientras el gobierno se disponía a reprimirlas. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n357965.html En 2021, el movimiento Taliban toma la capital de Afganistán, Kabul, al culminar la retirada de las tropas invasoras de los EEUU y de la coalición que intervino en el país . EEUU despues de años de ocupación deja al pueblo afgano y a sus mujeres en manos del movimiento islámico autoritario y misógino al que siempre calificó de "terrorista". Los asesinatos extrajudiciales, la aplicación de los métodos de la Ley Sharia como las amputaciones, los velos de cuerpo entero para las mujeres y la prohibición de trabajar o estudiar, hacer deporte o viajar solas, su borradura de la vida pública, son algunas de las formas de opresión que se reinstalan. Quedó a la vista que los EEUU invadieron el país para su propio provecho y saqueo y no para defender ni los DDHH ni la democracia; las excusas quedaron completamente al descubierto. En 2023, fallece el actor y locutor venezolano Julio Mota. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n385376.html El 15 de agosto de 2024, la Asamblea Nacional, en Venezuela, aprueba Proyecto de Ley de Fiscalización y Regularización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La AN sancionó ese día, supuestamente por unanimidad (PSUV y su periferia parlamentaria), la mencionada ley. Dicha "unanimidad" fue desmentida por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), cuyo unico diputado no era tomado en cuenta en las votaciones ni podía conocer y discutir previamente los proyectos de Ley. El gobierno y su mayoría parlamentaria argumentaban que tenía pruebas de que muchas ONG respondían a intereses de gobiernos extranjeros hostiles a la nación venezolana o que estaban financiadas por el Departamento de Estado de los EEUU y de la USAID, supuestamente para "conspirar". Sin embargo, desde el punto de vista de las ONG y de voces de la sociedad civil esta ley lo que buscaba era suprimir o someter a las OGN confiscándoles su autonomía o incluso criminalizándolas por sus actividades cuando fuesen incómodas para el Gobierno-Estado, como sucede con los informes y denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos o las ambientalistas que se oponen al Arco Minero del Orinoco al que consideran depredador. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n395777.html En 2024, mientras en Gaza seguía el genocidio que comete Israel, proseguía el juicio en contra de dirigente político de izquierda Alejandro Bodart (del MST y de la LIS) en Argentina por defender a Palestina, bajo acusación de "antisemitismo". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n395773.html



