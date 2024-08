Asamblea Nacional aprueba Proyecto de Ley de Fiscalización y Regularización de las ONG

Asamblea Nacional

15 de agosto de 2024.- La Asamblea Nacional (AN) sancionó este día por unanimidad, la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela.



“Se declara sancionada la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro y se remite al Ejecutivo de la República a los fines de su promulgación, de acuerdo al artículo 213 de nuestra Constitución, invitamos al presidente de la Comisión de Política Interior (Diosdado Cabello) para que reciba la Ley ya sancionada por nuestra Asamblea Nacional”, agregó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.