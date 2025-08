Efemérides 4 de agosto: Muere Andersen - Encarcelan a Gandhi - Los MAC entregan su proyecto de ley

Del 1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna. (¡Pero no hay lactancia en Gaza con el genocidio continuado que ejecuta Israel!). Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, e incluso continuarla de esta manera, cuando el niño aún no ha alcanzado los 2 años. Se ha determinado que la lactancia materna además de nutrir satisfactoriamente al bebé, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta, pues la recupera más rápidamente del parto y reduce su propensión a enfermedades. Además es un estímulo que fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla, cosa que se debe tener en cuenta en los hospitales, clínicas o maternidades, desde el primer momento y en los ambientes laborales, además, por supuesto, del entorno familiar y de la actitud de la sociedad. El perído de lactancia debe ser protegido, respetado y apoyado por el Estado y por las fuentes de empleo, para garantizar más niñas y niños sanos, y mejores núcleos familiares. En 2025, la Semana Mundial de la Alimentación se alinea con la campaña más amplia de la OMS "Comienzos saludables, futuros esperanzadores", que subraya la necesidad de apoyo a largo plazo para las mujeres y los bebés durante todo su recorrido de lactancia, garantizando el acceso a asesoramiento especializado en todos los niveles de atención, fortaleciendo la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y velar por que en el hogar, en los establecimientos de salud, en el trabajo y en otros lugares se apoye y empodere a las mujeres. Lamentablemente, mientras se celebra esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, en Gaza (Palestina) los genocidas del gobierno de Israel mantienen un cerco de hambre, por lo que las madres palestinas no tienen comida y sus bebés no tienen leche. El bárbaro Estado israelita tampoco deja pasar a Gaza las fórmulas sustitutivas de la leche materna.