Efemérides 19 de Julio: Sandinismo en el poder - II Congreso de la Internacional Comunista - CIJ declara ilegal la ocupación israelí de Palestina

Es 19 de julio de 2025. Han transcurrido 200 días del año y faltan 165 días para su terminación. Hoy es sábado. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 19 de julio: Día de la Liberación Nacional en Nicaragua. Toma el poder el Frente Sandinista, iniciando una revolución en un principio progresiva, pero que terminó traicionada y con un régimen capitalista de Estado fuertemente autoritario. El 19 de julio de 1979 rebeldes sandinistas marcharon victoriosos hacia la capital de Managua tras derrocar a la dictadura proimperialista de Anastasio Somoza (sostenida por los EE.UU), dos días antes. Han pasado 44 años. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se originó como organización política-militar de izquierda y antiimperialista en 1961. Se proclamó como una fuerza guiada por los pasos del combatiente antiimperialista Augusto C. Sandino, del que tomó el nombre de "Sandinista". Sandino sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en Nicaragua entre los años 1927 y 1933. El FSLN también se inspiró en la Revolución Cubana, con influencia ideológica marxista-leninista. Los sandinistas se hicieron con el poder entre 1979 y 1990 con gran apoyo popular, pasando a ser parte de la estructura del Ejército y logrando importantes avances sociales, de manera soberana. Desde 1981, el gobierno sandinista tuvo que enfrentar a una milicia de contrarrevoluciona sostenida por la CIA de Estados Unidos para desalojarles. En 1984, el FSLN, ya como partido político fue a unas elecciones libres, obteniendo con Daniel Ortega la mayoría absoluta (67% de votos). Pero tras la reforma constitucional de 1987 y con el acoso de la Contra hasta 1989, los sandinistas perdieron las elecciones de 1990, quedando en la oposición. Sin embargo el FSLN y Ortega volvieron a ganarlas en 2006 y desde entonces ha sido "reelegido" tres veces, bajo condiciones que han sido muy cuestionadas como antidemocráticas (2011, 2016 y 2021) y con acusaciones de ser un gobierno autoritario. Muchos dirigentes históricos sandinistas están en confrontación con su gobierno e incluso presos o perseguidos, por criticar sus políticas a las que consideran apartadas de los objetivos de la revolución, sin libertades democráticas y con medidas capitalistas, a pesar de estar enfrentado a los EE.UU. Día de Iberoamérica, una fecha dedicada a conmemorar la geografía, la historia y la cultura de todos los países Latinoamericanos, con raíces que los vinculan históricamente con España y Portugal, Península Ibérica). Un 19 de julio de 1991, jefes de Estado de 22 países de la región mundial considerada "iberoamericana" se reunieron en México, para firmar la primera declaración que dio origen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Día de los "Amigos con Derechos". Se refiere a amistades que incluyen las relaciones íntimas; pero siempre que se entienda que ¡no, es no! Se trata de relaciones con sexo consentidas en el marco de una amistad, de mútuo acuerdo, aunque "sin compromiso" matrimonial, noviazgo o vida de pareja. Una manera de tomar las cosas en la vida. La celebración tiene un toque de humor y también de reflexión o de polémica sobre las distintas formas de entender los vínculos amistosos y la sexualidad. Día Mundial de Sacar la Lengua. Las personas que lo celebran sacan la lengua, conducta que puede tener diferentes conotaciones, ya que puede ser un gesto divertido y amistoso o un gesto de burla e incluso de desprecio. Pero hoy se promueve en el mejor de los sentidos. Como diríamos los venezolanos: "vainas que se le ocurren a la gente". En Colombia es el Día de los Héroes de la Patria y sus Familias. En 1525 en Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del papa de Roma. En 1595, el alemán Johannes Kepler describe las órbitas de los 6 planetas conocidos para aquel entonces. En 1800 nació Juan José Flores (f.1864), militar venezolano y líder político en Ecuador. Fue el primer Presidente de la República del Ecuador. Se destacó como estratega del Ejército grancolombiano, habiendo alcanzado el grado de Coronel antes de los 30 años de edad. En 1848, en los Estados Unidos, se realizó la Convención de Seneca Falls sobre los derechos de la mujer, por primera vez. En 1903 Maurice Garin gana el primer Tour de Francia de la historia (una de las más importantes competencias ciclísticas del mundo). En 1920, en Petrogrado (Unión Soviética), se inaugura el Segundo Congreso de la Internacional Comunista (fundada en 1919 con el nombre de Komintern). La también llamada III Internacional, fue una organización comunista internacional, fundada en Moscú en 1919, por iniciativa de Lenin y otros líderes del Partido Comunista de Rusia (bolchevique), como León Trotsky, que agrupaba a partidos comunistas de distintos países, para luchar contra el sistema capitalista, por el establecimiento de la dictadura del proletariado y la República Internacional de los Soviets, por la abolición de las clases sociales y por la construcción del socialismo, como etapa previa a la sociedad comunista. Posteriormente, ya con Lenin muerto, degeneraría en un instrumento de la burocracia estalinista de la URSS y más adelante sería disuelta. Sin embargo, sus cuatro primeros congresos dejaron para la historia un ejemplo de internacionalismo proletario que tenía por horizonte la revolución mundial. En 1921, nace Rosalyn Sussman Yalow, investigadora estadounidense, premio nobel de medicina en 1977 (f. 2011). Primera mujer doctorada en Física en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Illinois en enero de 1945, así como primera mujer estadounidense y judía en recibir un Premio Nobel de Ciencia, receptora de cinco doctorados honoris causa en Ciencias (entre ellos él de la Universidad Hartford y él de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos). Obtuvo numerosos otros premios por su trabajo científico. En 1924, se produce la Masacre de Napalpí, en el Chaco argentino, que deja unos 500 indígenas muertos. En 1936, varios sucesos importantes de la guerra civil española: el general fascista Francisco Franco se pone al frente del sublevado Ejército español de Marruecos, mientras que en Madrid el gobierno republicano decide armar al pueblo y en Barcelona fracasa el alzamiento fascista ante la respuesta de las fuerzas de orden público y la movilización de la central de trabajadores CNT-FAI (con dirección anarquista). En 1941 nació Vikki Carr, cantante y actriz mexicana-estadounidense. Artista con amplio repertorio de trabajo en radio, televisión, cine y teatro. Desenvuelta en varios estilos, incluido el jazz, pop y country... Sus más grandes éxitos discográficos han sido en español. Ha cantado junto a figuras como Julio Iglesias, Claudia de Colombia, Ana Gabriel, Manoella Torres, Vicente Fernández, Trini López, Danny Rivera, Yuri y otros más. Posee una voz muy dulce, nítida y singular. Escuchar éxitos de Vikki Carr. En 1948, nace el actor peruano-venezolano Roberto Moll, primer actor de cine, teatro y televisión, actor de voz y actor de doblaje. En 1969, la nave espacial Apolo XI, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, se pone en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente, 20 de julio. En 1976, muere el fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jefe de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Argentina, Mario Roberto Santucho, a los 39 años de edad, en un tiroteo con un "grupo de tareas" (militar) también muerto en el enfrentamiento. En 1976, en Nepal, se crea el Parque nacional de Sagarmatha, espacio en el que se encuentra el monte Everest, el más alto del mundo. Abarca parte del Himalaya y la mitad sur del monte Everest. Este parque en Asia, es Patrimonio de la Humanidad (declarado por la Unesco). En 1978 en España se despenaliza el adulterio. En 1979 en Portugal, Maria de Lourdes Pintasilgo se convierte en la primera mujer que logra ser jefe del Gobierno en ese país. En 1980, la eremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, es boicoteada por más de sesenta países, por iniciativa de EE. UU., tras la invasión soviética de Afganistán. Eso no se lo hacen a los EEUU cuando invade naciones ni a Israel por cometer masacres y el genocidio palestino. En 1989 nació Luis Avilán, lanzador venezolano de béisbol profesional que forma parte de los Washington Nationals de las Grandes Ligas. Anteriormente jugó con los Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers, Chicago White Sox, Philadelphia Phillies, New York Mets y New York Yankees. En 2004, en España, egiptólogos españoles inician la transcripción de los jeroglíficos del Templo de Debod re-emplazado en Madrid. En 2005 en Portugal, un grupo de paleontólogos descubre restos fósiles del alosauro, un dinosaurio carnívoro del Jurásico del que hasta ahora se pensaba que solo había vivido en América del Norte. En 2007, la NASA descubre una nueva luna en Saturno: el satélite número 60. En 2012, estalla conflicto en el Kurdistán sirio o Rebelión del pueblo kurdo contra el gobierno de Siria. Los Kurdos y especialmente las mujeres, también enfrentarían posteriormente al llamado Estado Islámico (ISIS). En 2016, la banda británica de rock Queen y la editorial Sony/ATV piden a Donald Trump que se deje de usar su canción "We are the Champions" en su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos. Escuchar canción. En 2018, Venezuela derrotó 2-1 a Jamaica en el inicio de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe. El juego fue en Barranquilla, Colombia, con gol y asistencia de Deyna Castellanos y dos penales tapados por la arquera Lisbeth Castro. El 19/07/2019 se publicó en Aporrea una noticia sobre el pedido de indulto hecho por el Presidente de Indonesia, Joko Widodo, en favor de una mujer condenada a prisión por documentar el acoso sexual de su jefe. Es el caso de de Baiq Nuril, quien se convirtió en un ícono del movimiento local #MeToo y llamó la atención de defensores de derechos humanos. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n344710.html En 2020, concluye el segundo momento de la Asamblea Mundial, que da a conocer una Carta Mundial por la Amazonía, con pronunciamiento "Contra el Etnocidio, el Ecocidio y el Extractivismo, que se agravan con la Pandemia". Vea la noticia en: https://www.aporrea.org/actualidad/n357199.html y el desarrollo completo de la Asamblea en Facebook Live a través del siguiente link: https://www.facebook.com/watch/?v=737167317095023 En 2021, el Fiscal general de EEUU prohíbe forzar a periodistas a revelar sus fuentes. El fiscal Merrick Garland, prohibió utilizar órdenes o citaciones judiciales para forzar a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo limitadas excepciones, revirtiendo la política anterior, tras revelaciones de prácticas de esta naturaleza promovidas por el gobierno del entonces presidente Donald Trump. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n366305.html Sin embargo, los Estados Unidos suelen pedir datos privados a las compañías que operan las redes sociales y otros servicios en Internet. En 2021, Pedro Castillo es proclamado Presidente del Perú tras vencer en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Hoy se encuentra encarcelado, víctima de un golpe de Estado parlamentario que decidió su destitución a pesar de ocasionar con ello grandes y prolongadas revueltas populares en el país. En 2022 se anuncia que el presidente Biden de los EE.UU había firmado un decreto para sancionar a quienes el gobierno norteamericano califica de "criminales, terroristas o funcionarios" que mantienen en cautiverio a estadounidenses que las autoridades del país considera como "rehenes" de otros gobiernos, aún cuando para la justicia local de sus captores hubiesen incurrido en responsabilidades penales o en acciones intervencionistas. En la lista incluyen a Venezuela, pero por supuesto, para ellos no es problema mantener presos en Guantánamo en condiciones de ilegalidad o enviar migrantes deportados al CECOT de Bukele en El Salvador. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n375175.html En 2023, en EEUU, el Alcalde de Denver, Mike Jonhson, declara estado de emergencia ante gran cantidad de personas en situación de calle. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n384661.html En 2024, la ocupación israelí de Palestina es declarada 'ilegal' por la Corte Internacional de Justicia. La CIJ emitió una opinión consultiva concluyendo que la ocupación israelí en el Territorio Palestino Ocupado era ilegal, aunque esta opinión no tenía carácter vinculante, pero representó un pronunciamiento jurídico de gran significación en el escenario internacional, alque tanto Israel como los EE.UU y paises europeos consentidores del genocidio en Gaza hacen caso omiso.Ver: www.aporrea.org/internacionales/n394961.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.