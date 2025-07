Efemérides 8 de Julio: Denuncias internacionales sobre la destrucción de Jenin, Palestina (2023)

Es 8 de julio de 2025. Han transcurrido 189 días del año y faltan 176 días para su terminación. Hoy es martes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 8 de julio: Día Mundial contra las Alergias. El objetivo es concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de los padecimientos asociados con las alergias y la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas. Se estima que el 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. Se trata de reacciones exageradas del sistema inmunológico ante ciertas sustancias o agentes que las disparan: polvo, ácaros, animales, plantas, ciertos alimentos, picaduras de insectos y fármacos, productos químicos... pueden provocar reacciones alérgicas. Tienen efectos inflamatorios y síntomas de irritación. En algunos casos pueden ser hereditarias, por lo que se aconseja realizar estudios tempranos en los niños hijos de padres alérgicos y tomar medidas preventivas. En 1817 tuvo lugar la Batalla de Pagayos (o Pagallos). Fue un enfrentamiento militar sucedido durante la Guerra de Independencia de Venezuela, cerca del río Orinoco, con victoria patriota sobre los realistas. En 1822, murió ahogado, durante una repentina tormenta, mientras navegaba en su velero, el poeta romántico inglés, Percy Bysshe Shelley (n. 1792), autor de "Ozymandias", "Oda al viento del Oeste", "A una alondra" y "La máscara de Anarquía". Fue marido de la también escritora, Mary Shelley, autora de "Frankestein, o el moderno Prometeo". En 1831, nació John Stith Pemberton (f. 1888), un farmacéutico estadounidense, creador de la fórmula de la Coca-Cola. También patentó varios productos medicinales como Globe Flower, Stllingia, entre otros. Con la ayuda del farmacéutico French Wine Coca, creó una bebida a base de nueces cola de Ghana, jarabe de azúcar y agua carbonatada. Convirtiéndose en Coca Cola, un producto ampliamente consumido como refresco en el mundo. Aunque no se le considera muy saludable. En 1839, nace el empresario estadounidense John D. Rockefeller (f. 1937), considerado el hombre más rico de su tiempo. Fundador y presidente de la transnacional petrolera Standard Oil, compañía moniopolista que llegó a manejar casi totalmente la extracción, refinado, transporte y distribución del petróleo de Estados Unidos, con inversiones en distintas áreas en el extranjero, que le permitían el dominio semicolonial de muchas naciones a sus empresas y a los EEUU. En 1866, nació Benedict Friedlaender, en Berlín, Alemania, quien fue un sexólogo y sociólogo alemán, militante de los derechos de los homosexuales y teórico del movimiento de liberación homosexual. Estudió Matemáticas, Física, Botánica y Fisiología, doctorándose en Zoología. Apoyó con fondos a revistas anarquistas y también al Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (Comité Científico-Humanitario, WhK) que entre sus objetivos budcaba la despenalización de la homosexualidad y la abolición del párrafo 175 del Código Penal alemán, que criminalizaba las relaciones homosexuales. En 1881, murió Cecilio Acosta (n. 1818), importante escritor, periodista venezolano y exponente del humanismo durante la segunda mitad del siglo XIX. Formó parte junto a Juan Vicente González, Fermín Toro y Rafael María Baralt de la generación intelectual de la Independencia y la República. En 1846 da a conocer en los periódicos La Época y El Federal sus reflexiones sobre la situación del país dividido entre conservadores y liberales. Se ubicó en el campo del humanismo y el liberalismo. En 1856, publica uno de sus más importantes ensayos sobre la educación: Cosas sabidas y cosas por saber. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela. En 1888 murió Deolinda Lopes Vieira (f. 1993), una profesora anarcosindicalista y feminista portuguesa. Fue miembro fundador de la masonería femenina en Portugal, y de la Logia Humanidade de la Orden masónica Mixta e Internacional "El derecho humano". En 1889, se fundó el periódico The Wall Street Journal en los Estados Unidos, de la agencia de noticias financieras Dow Jones & Co.; uno de los periódicos más leídos de Estados Unidos. En 1921nace el escritor, filósofo y sociólogo Edgar Morin, en París. Su primer libro fue, Año cero de Alemania, seguido de El hombre y la muerte, La vida del sujeto, Diario de California, El método, Mis demonios, Los siete saberes para una educación del futuro, Breve historia de la barbarie en Occidente, Mis sueños cortos... En 1977 murió Julio Garmendia (n. 1878), escritor, periodista y diplomático venezolano. Su obra incluye el cuento fantástico como La tuna de oro (1951) y La hoja que no había caído en su otoño (1979). También realizó estudios críticos, reunidos en los volúmenes: Opiniones para después de la muerte (1984) y La Ventana Encantada (1986). En 1981, el dirigente guerrillero nicaragüense Edén Pastora, conocido como "Comandante Cero", renuncia a sus cargos en el gobierno sandinista y anuncia su regreso a la lucha, esta vez contra sus antiguos compañeros del FSLN, a quienes acusa de instaurar una "dictadura comunista". Pastora se vínculó entonces con la insurgencia promovida por los Estados Unidos contra la revolución. El gobierno en períodos posteriores, presidido por Daniel Ortega, involucionaría hacia la dictadura, pero no comunista, sino con medidas de tipo capitalista neoliberal. En 1984, murió José Humberto Quintero (n. 1932), primer Cardenal de la Historia de Venezuela. En 1989 en Argentina, Carlos Menem asume la presidencia de la nación. Reinició medidas económicas de corte neoliberal que habían sido instauradas durante la Dictadura de Videla (1976-1983), causando una subida importante del desempleo, recrudecimiento de la hiperinflación, un mega endeudamiento externo y un deterioro considerable del nivel de vida de la clase trabajadora y popular. En 1994 se encontraron en Atapuerca, España los restos del género Homo más antiguos de Europa. Los restos condujeron a definir la especie "Homo antecessor'" como especie de homínidos del proceso evolutivo que permitió llegar a la especie humana tal como la conocemos actualmente. En 1997, la Cumbre de la OTAN en Madrid, invita a integrarse a tres países del antiguo Pacto de Varsovia: la República Checa, Hungría y Polonia, lo que daría paso a la expansión de dicho pacto militar frente a Rusia. En 1999, murió José Antonio Casanova (n. 1918), beisbolista venezolano. Fue mánager durante 18 temporadas y 4 títulos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP); el mánager con mayor número de temporadas y con más títulos y distinciones. En 2000 se lanza el cuarto libro de Harry Potter (Harry Potter y el cáliz de fuego) y, por primera vez, se lanza simultáneamente un libro de Harry Potter a ambos lados del Atlántico. En 2010, un grupo de arqueólogos israelíes descubrieron un pozo excavado en la roca de forma natural con más de un centenar de objetos de culto de hace 3.500 años en su interior, la mayoría de ellos intactos. Algunos de los restos recuperados aportan hallazgos significativos para la historia evolutiva nuestra especie en la cantera de Nesher Ramla, de la que se piensa que pudo ser la cuna de los neandertales, una especie humana que coexistió y se cruzó con los sapiens. En 2011, despegó desde Cabo Cañaveral el Transbordador espacial Atlantis, rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo su última misión. En 2014, dos premios nobel de la paz solicitan la expulsión del español Javier Solana (exsecretario general de la OTAN) de la organización de derechos humanos Human Rights Watch: la irlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, junto a un centenar de catedráticos de Estados Unidos y Canadá, solicitan por segunda vez que se expulse a Javier Solana (exsecretario general de la OTAN) y a todas las personas involucradas con la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o con el Gobierno de Estados Unidos, de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch. La carta-solicitud no fue respondida. En 2014, murió Renato Capriles (n. 1931), músico venezolano, fundador y Director de la Orquesta Los Melódicos. La agrupación musical estuvo más de 50 años en los primeros lugares de audiencia y preferencia para los festejos, en Venezuela y otros países. Oir a Los Melódicos. En 2020, murió el primer actor y cantante venezolano Daniel Alvarado (n. 1949), quien comenzó su carrera como cantante de gaitas zulianas y se hizo famoso con su interpretación del tema "El negrito fullero" de los Cardenales del Éxito. Protagonizó novelas y películas como "Macu: la mujer del policía" y "Desnudo con naranjas", y participó en "De mujer a mujer", "El secreto", "Disparen a matar", "Sangrador" y "Río negro". Video con Daniel Alvarado (junto a Oscar de León y a los Cardenales del Éxito) en El Negrito Fullero. En 2021, pescadores de San Francisco, en el Zulia, denuncian la imposibilidad de trabajar por un derrame petrolero ocurrido en el Lago de Maracaibo 12 días antes sin que se hubiesen resuelto sus consecuencias. Estos derrames son una recurrente causa de contaminación en zonas del lago y recientemente ocurrió otro en 2023 que tardó varios días en ser atendido por las autoridades y operadores petroleros. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n366044.html En la foto de la noticia se puede ver no sólo petróleo, sino gran cantidad de resíduos plásticos en las orillas del gran reservorio acuático zuliano. Escesnas como ésta se repiten de tanto en tanto en el lago. En 2021, en horas de la noche, continuaban enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad del Estado y bandas criminales en barrios de la Cota 905, Caracas, iniciados el día anterior. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n366050.html En 2022, una Comisión Internacional integrada por dirigentes, activistas de organizaciones de izquierda y personalidades de varios países, se dirigía a la frontera con Nicaragua para saber sobre el estado de los presos políticos y exigir su libertad. La acción solidaria se dió por iniciativa de la Liga Internacional Socialista (LIS) que convocó desde Costa Rica. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n374923.html En 2022, ocurre el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n374939.html En 2023, es denunciada la destrucción del 80% de la localidad palestina de Jenin o Yenin en Cisjordania, tras un asalto de varios días efectuado por el ejército sionista de Israelita. No es sólo en Gaza el genocido contra el pueblo palestino; también en Cisjordania lleva a cabo su práctica continuada de exterminio de la población, incluyendo a los niños. Tampoco fue la primera vez, pues en otros años Israel también ha atacado en Jenin, arrasando campos de refugiados. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n384344.html ¿Qué ocurrió el 8 de julio de 2023? Aunque los combates directos ya habían cesado el 5 de julio, el 8 de julio fue un día marcado por denuncias internacionales sobre la magnitud de la destrucción y el sufrimiento civil, fueron emitidos llamados urgentes a la ayuda humanitaria para las miles de personas desplazadas y afectadas por la operación militar, los editoriales y comunicados de varios medios de comunicación calificaron el ataque como un "uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza" y pidieron una sesión especial de organismos internacionales para abordar la crisis. Se reportó que más de 1.000 soldados israelíes participaron en la operación. Se utilizaron vehículos blindados, drones y aviones de combate. Se destruyeron infraestructuras civiles como escuelas, calles, viviendas y hasta se denunció el uso de gas lacrimógeno en un hospital. Pero hechos más atroces seguirían sucediendo, sobre todo en Gaza como parte de un genocidio continuado, con la colaboración o consentimiento de los EEUU y de varios países de la Unión Europea, además de las dictaduras y monarquías árabes. En 2024 ese mismo día miles de palestinos huyen en medio de un intenso ataque israelí a la ciudad de Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n394630.html Hoy, 8 de julio de 2025 Netanyahu propone a Trump para el Nobel de la Paz mientras ambos avanzan en el plan para expulsar a los palestinos de Gaza. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n406812.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.