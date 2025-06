Efemérides del 14 de Junio: Día del Donante de Sangre – Nacimiento del "Che"

Es 14 de junio de 2025. Han transcurrido 165 días del año y faltan 200 días para su terminación. Hoy es sábado. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 14 de junio: Mes Mundial de la Esterilidad. Ver: www.aporrea.org/tecno/n405321.html En Venezuela, se celebra el Mes del Periodista, en el que se conmemora el Día del Periodista (el 27 de junio). Este año, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha alertado que la conmemoración ocurre en un ambiente hostil, con 19 comunicadores aún detenidos arbitrariamente y 72 agresiones a la prensa registradas en lo que va de 2025. A pesar de las dificultades, el CNP ha organizado eventos académicos y conversatorios para periodistas y estudiantes de comunicación social. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n405368.html Semana Internacional de la Salud Masculina. Este año se celebra del 9 al 15 de junio. Ver en efemérides del día anterior: https://www.aporrea.org/cultura/n405802.html Día Mundial del Donante de Sangre. Su finalidad es sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre, para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Busca promover sistemas e infraestructuras, para incrementar las donaciones de sangre y derivados sanguíneos seguros para transfusiones, con apoyo de gobiernos y autoridades sanitarias. La transfusión de sangre es usada por los requerimientos de una cirugía, por pérdida de sangre ocasionada por heridas externas o por lesiones internas, por trastornos hemorrágico o enfermedades (como cáncer, hemofilia, diabetes, entre otros). Esta efeméride coincide con la conmemoración del nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, lo que le hizo merecer el Premio Nobel de Medicina en 1930. Hay unos requisitos para la donación de sangre, que es un acto solidario muy importante. Para el año 2022 se procura resaltar que se trata de un medio de salvar vidas, y que cualquiera puede necesitar en algún momento. Para ello están los bancos de sangre y los centros de salud. Enlace a la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la campaña de la donación de sangre: https://www.who.int/es/campaigns/world-blood-donor-day/2024 Día Mundial del Pepino. Pretende difundir las cualidades del pepino, como son el aporte fibra, de ciertas vitaminas, y sobre todo, que en su piel se encuentran pequeñas cantidades de beta-caroteno. Por supuesto, el sabor que aporta a las ensaladas y a otros alimentos, entre ellos el gazpacho. En 1821, fue la Batalla de Macuto en Venezuela, donde el Comandante Patriota José Francisco Bermúdez pone en fuga al Comandante Realista Lucas Gonzáles, quien muere en Las Adjuntas, mientras que el Oficial Pereira es perseguido hasta El Calvario, en Caracas, donde muere en manos de los patriotas. En 1856, nace en Rusia, Andrei Andreyevich Markov, matemático ruso que contribuyó con los estudios probabilísticos. Estudia las cadenas secuenciales, variables al azar, en las cuales la variable futura viene determinada por la preexistente pero independiente de la manera en que ésta se generó de sus precursoras. Estosn tales estudios se basará la teoría de los procesos estocásticos, cuyos postulados serán los antecedentes de la teoría matemática de la información y probabilidades. En 1864, en Alemania, nace Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que identificará los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa que llevará su nombre. El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración y disminución de las células nerviosas del cerebro; se manifesta con pérdida de memoria, desorientación temporal y espacial, deterioro intelectual y personal. En 1875, nació William H. Phelps Sr. (1965), quien cartografió montañas y ríos al sur de Venezuela. Fue un ornitólogo, explorador y empresario estadounidense. En 1920, murió Max Weber (n. 1864), padre de la sociología moderna. Fue un economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán. En 1928, nació Ernesto "Che" Guevara, guerrillero, médico y político revolucionario internacionalista de origen argentino y héroe de la revolución cubana, que también luchó por la liberación de otros pueblos en América Latina y en África. En 1955, se vinculó en México con Fidel Castro y con su hermano Raúl Castro, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Se unió al grupo como médico y desembarcó en Cuba en1956. Asumió el mando de una de las columnas guerrilleras en Sierra Maestra, con la misión de combatir al régimen de Baptista, incorporar al pueblo en la lucha y conquistar el poder de la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara 1958, y finalmente entró en La Habana en 1959, con el movimiento que puso fin la dictadura de Fulgencio Batista. Tuvo muy altas responsabilidades en el gobierno revolucionario cubano. Adoptó algunas posiciones críticas frente al gobierno aliado de la Unión Soviética (URSS), conducido por el partido comunista (el PCUS, estalinista) de ese país. Posteriormente, no resignándose al socialismo encerrado en las fronteras nacionales, decidió hacerse parte de luchas internacionalistas y revolucionarias en África y en Bolívia, donde murió fusilado por el ejército boliviano. Se convirtió en un ícono revolucionario y figura ejemplarizante, sobre todo para la juventud rebelde mundial e inspirada por ideales socialistas. En 1942, Ana Frank comienza a escribir su diario en Ámsterdam (Países Bajos). En 1946, nace Donald Trump, magnate e inversor de bienes raíces estadounidense, controvertido y díscolo presidente de los Estados Unidos que entre 2017 y 2021, al término de cuyo mandato fue señalado de promover presuntamente el asalto al Congreso cuando no consiguió ser reelegido y en junio de 2023 fue detenido por varias acusaciones (incluído un delito de retención de información clasificada en su domicilio), aunque fue liberado en esa ocasión. Pese a todo esto no fue a prisión ni fue inhabilitado. Consiguió ser reelecto en 2024 y acceder de nuevo al gobierno en 2025,. Sus medidas están removiendo la economía y la política mundial, polarizando y avivando los conflictos sociales en la sociedad estadounidense, sobre todo por sus decisiones en contra de la población migrante a los EEUU y sus retaliaciones contra las universidades que han sido centro de la solidaridad con Palestina y foco de protestas contra el genocidio en Gaza. En 1965, se grabó la canción Yesterday, compuesta por Jhon Lennon y Paul McCartney, del grupo The Beatles. Se le da la categoría de ser la canción con más versiones de la historia, según el Libro Guinness de los Récords, con más de 1.500 versiones. Son las más famosas las cantadas por Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elvis Presley o Willie Nelson, además de la interpretación por The Beatles, con la voz de McCartney. Se dice que fue interpretada unas 7 millones de veces. Paul hizo la música y Jhon la letra. Aquí el video de la presentación de Yesterday cantada por McCartney. En 1984, nació Jesús Guzmán, beisbolista venezolano, del béisbol profesional, tanto de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional como de las Grandes Ligas. En 1986, el gran escritor y poeta argentino, Jorge Luis Borges, muere en Ginebra, a los 86 años. Se trata del mayor escritor argentino del siglo XX. Su obra central de Borges está compuesta por los cuentos de Ficciones y El Aleph, los ensayos de Otras Inquisicionesy un volumen de poemas y relatos cortos: El Hacedor. También publicó libros de poemas como Fervor de Buenos Aires, El Oro de los Tigres, La Cifra y Los Conjurados. En coautoría con Adolfo Bioy Casares escribió libros como Seis Problemas para Don Isidro Parodi y Crónicas de Bustos Domecq. Obtuvo el Premio Cervantes de Literatura en 1979. En 1993, comienza la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena (Austria). Produjo la Declaración y el Programa de Acción de Viena, enfocados al monitoreo de los DDHH por el sistema de la ONU, creando mecanismos para el seguimiento de temas como la Violencia Contra la Mujer, y recomendando proclamar un Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. También concluyó pidiendo que para 1995 se lograse la ratificación universal de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el año 2000, los dirigentes de Corea del Norte y del Sur, Kim Jong-il y Kim Dae-jung, firman un acuerdo para colaborar con miras a la reunificación de la nación, dividida en dos países con sistema económico y político muy diferente. Sin embargo, hasta hoy las dos coreas permanecen separadas y en tensión. En el año 2010, murió el ex grandeliga venezolano Oscar Azócar. Debutó en la pelota profesional venezolana como lanzador, con los Leones del Caracas. En 2010, murió el escritor, poeta y ensayista, así como alto funcionario público venezolano, José Ramón Medina. Fue el fundador de la Biblioteca Ayacucho en 1974, y ocupó la presidencia de la institución hasta 2001. Ayudó a crear el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego (Celarg) y fue parte de la directiva del diario El Nacional y director de Papel Literario. Recibió el Premio Premio Nacional de Literatura 1959-1960, por obras como "Rumor Sobre Diciembre" (1949) y "Elegía" (1957). Fue Contralor General de la República, Fiscal General y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (en tiempos de la IV República). En 2015, muere en Caracas, Hugo Blanco, músico, compositor, intérprete, productor y arreglista (n. 1940), venezolano, con varias composiciones criollas muy conocidas internacionalmente, como "Moliendo Café", entre las más populares. Con este enlace puedes encontrar algunas de ellas. En 2016, ocurren saqueos y fuertes protestas populares en Cumaná, estado Sucre, en el oriente de Venezuela. Hubo muchas personas detenidas. Los saqueos de comercios fueron en busca de comida. La escasez, la hiperinflación y la crísis económica fomentaron el estallido, que finalmente fue controlado por el gobierno. En 2018 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que condena la violencia ejercida por el gobierno de Israel contra Palestina. En 2018, en Rusia comienza la Copa Mundial de Fútbol de 2018 (masculina, de la FIFA). El campeón fue Francia, que derrotó por 4-2 a Croacia. En 2019 en Venezuela, se oficializó el cambio de nombre del Estado Vargas a Estado La Guaira. En 2021, para estas fechas, igual que hoy, trabajadores siderúrgicos de Sidor en Guayana, Venezuela, protagonizaban fuertes protestas. Venían realizando una protesta denominada «el carpazo» con la cual exigían ser reactivados en sus puestos de trabajo. Con el Memorando 2792, el gobierno venezolano abrió paso a la práctica patronal pública y privada de suspender, desactivar o desconvocar a los trabajadores de sus puestos de trabajo y despojarles mientras tanto de sus beneficios, dejándoles únicamente con un salario mínimo equivalente a "cero" en términos adquisitivos e incapaz de cubrir un solo día de la canasta alimentaria. Un mecanismo calificado por los trabajadores como antiobrero y de precariedad laboral. En 2023, al menos 79 personas migrantes de procedencia africana y asiática murieron tras el naufragio de una embarcación frente a las costas griegas en el mar Mediterráneo. Unos 400 inmigrantes viajaban a bordo de la embarcación de 30 metros de eslora, por lo que se temíaque cientos de personas permaneciesen desaparecidas. De ese total, 104 náufragos fueron rescatados, todos varones mayores de edad, procedentes de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina. La embarcación atiborrada de migrantes había partido con destino a Italia desde el este de Libia. Se trata de uno de los tantos episodios de naufragio y muerte de migrantes en su intento de llegar a Europa. Ver: Grecia: naufragio frente a sus costas deja al menos 79 migrantes muertos (aporrea.org) Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. 