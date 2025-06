La “batalla cultural” de Javier Milei intenta arrasar con Paka Paka, premiado canal educativo latinoamericano

La semana pasada, el gobierno de Argentina que preside Javier Milei realizó una nueva avanzada como parte de lo que ellos llaman “batalla cultural”, arremetiendo contra Paka Paka, un canal de televisión estatal para niños lanzado en 2010 y que contaba con producción propia, reconocida en todo el mundo. “La asombrosa excursión de Zamba” es uno de sus productos más conocidos, que pronto va a sufrir “transformaciones” y será sustituido por animaciones estadounidenses que denigran de la Revolución Cubana, la educación pública, que enaltecen a Milton Friedman y al libre mercado.

Y es que la gestión de Javier Milei anunció la llegada de una “nueva programación pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años”, supuestamente “sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores”.

Así anunciaron que a Zamba, el icónico personaje de Paka Paka, lo estaban “arreglando” al tiempo que estaba incorporando la serie animada Tuttle Twins, un ciclo “que enseña a los niños ideas sobre libertad y economía” desde una perspectiva liberal.

Tuttle Twins es hecha en Estados Unidos. Está basada en los libros de Connor Boyack, un abogado mormón y activista libertariano del Libertas Institute. Promueve valores conservadores y critica al Estado, los impuestos y el marxismo. El colectivismo es presentado como una amenaza, y los enemigos suelen encarnar ideas como la inflación o el control gubernamental.

En uno de los cortos de Tuttle Twins que fue presentado recientemente en la televisión argentina, uno de los personajes principales (“la abuela”) muestra a los dos niños protagonistas cómo era La Habana (Cuba) en 1940, presentándola como un lugar paradisíaco y contrastándola con la ciudad actual, que dibujan como un lugar en ruinas. Culpan “al gobierno cubano” por adoptar “políticas comunistas, como pagarle a todos igual sin importar la habilidad”.

En otro de los cortos presentados, muestran a un personaje identificado como Milton Friedman, el economista y académico estadounidense considerado el padre del liberalismo, quien se lleva a los dos niños al pasado, al imperio romano, y explica cómo el quitarle oro a las monedas para poder fabricar más dinero fue una de las causas de la inflación que se vivió en ese entonces. Carlos Marx es retratado como un villano ridiculizado, que enloquece al ver el muro de Berlín.

En otro de los capítulos, Tuttle Twins banaliza y desprecia la educación universitaria, supuestamente por su alto costo, y argumentan que hoy día muchas personas pueden aprender un oficio con un curso técnico corto o ganar dinero subiendo contenidos a redes sociales, y con ello vivir mucho mejor. “Hay un niño que gana millones vendiendo un juego por Amazon”, señalan en el episodio de Tuttle Twins, que es blanco de una fuerte crítica por activistas de izquierda argentinos:

Desde la red social X, la cuenta de Tuttle Twins celebró la incorporación a la grilla de la señal infantil de Paka Paka: “¡Estamos encantados de anunciar que Tuttle Twins llegará a millones de niños argentinos en Paka Paka! Están reemplazando caricaturas marxistas literales con educación hilarante sobre la libertad, la economía y los derechos individuales”.

¿Qué pasará con Zamba? Según informó La Nación, “se mantendrá en la grilla, pero con cambios en su apariencia y narrativa”. El comunicado del gobierno argentino da a entender que su nuevo aspecto representa un cambio aún más profundo: “¿Y Zamba? Tranquilos… lo estamos arreglando, y muy pronto habrá sorpresas que van a dar que hablar”.

Además de Tuttle Twins, el nuevo Paka Paka incluirá series de entretenimiento como Dragon Ball Z, World Trigger (ambas son animaciones japonesas producida por Toei Animation), Bobby and Bill y Ultrazombies. La nueva programación será lanzada en julio.

“La asombrosa excursión de Zamba” es una serie de animación hecha en Argentina, reconocida internacionalmente por combinar temas históricos de una forma amena y divertida. Es uno de los productos más reconocidos del canal Paka Paka. El personaje fue creado por el cineasta Fernando Salem.

Cada episodio inicia con José, apodado como Zamba, un niño de 9 años que vive en Clorinda, población de 100 mil habitantes en el norte argentino, fronteriza con Paraguay. De hecho, Zamba es mestizo y con un acento muy particular, y el que los creadores de Zamba hayan optado por darle una apariencia mestiza o indígena a su personaje principal, en un país donde el 78% de la población es blanca y descendiente de europeos, da un mensaje en pro del respeto a la diversidad.

En cada capítulo, Zamba llega a la excursión escolar y, a través de una máquina del tiempo, es transportado a determinados momentos del pasado, donde conoce a personajes de la historia.

En varios programas, Zamba conoce a José de San Martín, héroe de la independencia argentina. Allí revive importantes acontecimientos de la historia de su país, como la Revolución de Mayo y las decisiones en el Cabildo de 1810. En otros, conoce a Simón Bolívar, Juana Azurduy, Manuel Belgrano o José Gervasio Artigas, y conoce episodios importantes de la historia de nuestro continente.

Zamba combina el pasado con el presente de forma muy divertida; algunos capítulos se presentan como si fuera un programa de concursos o videojuegos estilo “Angry Birds“, Mario Bros o Mortal Kombat, donde los personajes históricos compiten entre sí.

Uno de sus mejores capítulos es “La asombrosa clase de Zamba sobre la Memoria“, que aborda la memoria histórica y los derechos humanos. La persecución contra judíos y armenios; el genocidio de Ruanda en 1994, la vida de Ana Frank y de luchadores por los derechos humanos como Vahan Tekeyan y Rigoberta Menchú se ven retratados en este capítulo, que explica cómo surge la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. También hace un llamado a investigar los crímenes durante las dictaduras argentinas. El capítulo ganó un Premio Martín Fierro.

Otros capítulos están dedicados a la Revolución Mexicana, a las invasiones inglesas y hay dos capítulos dedicados a la Guerra de las Malvinas: Uno enseña las razones históricas y sociales del reclamo argentino sobre el archipiélago, y el otro se enfoca en el conflicto y critica duramente a la dictadura, que provocó el conflicto bélico por razones politiqueras, manipulando a la población.

La serie enfatiza que la exigencia sigue en pie, pero que la guerra no es la solución.

Zamba, a lo largo de la serie, también tuvo capítulos sobre historia universal. En uno visitó a Inglaterra y conoció a Adam Smith en la Revolución Industrial, y en otro conoció a Carlos Marx. Hay un capítulo dedicado a las luchas de los trabajadores de América Latina en el que, junto a Lula Da Silva, viajan en el tiempo y conocen a diferentes líderes sindicales, obreristas y ecologistas latinoamericanos, como Chico Mendes o Jesús Menéndez Larrondo; las luchas por sus derechos y cómo los protegen las leyes de hoy.

Paka Paka también dedicó una serie de capítulos de Zamba a la conquista de América, que es analizada de forma crítica. En el primero, conoció a Cristóbal Colón, y lo acompañó en su primer viaje, aunque Frida Kahlo también participó en el capítulo mostrándole las avanzadas civilizaciones precolombinas americanas y el daño hecho por la conquista. Luego, otros capítulos mostraron el punto de vista de los pueblos originarios ante la invasión europea.

Otros capítulos homenajean a diferentes científicos argentinos y latinoamericanos, a grandes artistas (como Mercedes Sosa, Gustavo Cerati o Quino) y a mujeres revolucionarias del continente. Otros dan clases de anatomía, geografía, historia universal, astronomía, gastronomía, ciencia y educación sexual acorde a niños de corta edad. Hay capítulos dedicados a la ecología y el cambio climático.

En otros, Zamba y sus compañeritos visitan diferentes museos argentinos (Ciencias Naturales, Bellas Artes, etc.) y varios capítulos están dedicados al fútbol, la pasión argentina, pero también a otros deportes.

Los productos de Paka Paka han sido vistos por millones de niños y niñas no sólo de Argentina, sino de otros países de América Latina. “La asombrosa excursión de Zamba” ha sido transmitida también en canales venezolanos, como ANTV y 1-2-3-TV, ambos canales públicos y de señal abierta.

“Confío en que a los chicos no les gusta que los subestimen, y que con el tiempo, las familias, la comunidad educativa y las propias infancias evaluarán la nueva propuesta”, añadió. “Me llama la atención que esta gestión no aproveche la oportunidad de exportar formatos y generar ingresos para el canal que podrían usarse, por ejemplo, para actualizar los salarios, e incluso generar divisas para el país, en lugar de gastar dinero en propiedades intelectuales que ya están disponibles en otros canales, con programación enfocada exclusivamente en el entretenimiento y que abordan a su audiencia desde una lógica comercial”.

Miguel Rur, quien fue productor del canal infantil Paka Paka desde sus inicios hasta 2023, señaló en entrevista con Página/12 que se trata de un nuevo ataque a la cultura nacional. Advirtió que es un sinsentido llenar de series estadounidenses la grilla del canal de entretenimiento para niños. “La verdad es que es una sorpresa. Zamba, como bien decían, viajaba por la historia de nuestro país. De esa manera los chicos se enteraban, a través de Zamba, cómo fue la historia. Contada amenamente, con diversión, y con una humanización de nuestros héroes”, comenzó señalando.

Y añadió: “En eso veíamos reflejado a los chicos y chicas de todo el país. Ahora parece ser que la propuesta de esta gente es mostrar cómo es el mundo a través de producciones yankees. Y siguen en la línea de destruir todo lo que se había construido desde cero. Hicimos Paka Paka desde cero”.

Para Rur, es esencial tener en cuenta qué se le muestra a los chicos. “¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos mostrar? Hasta ahora era un canal federal. Costó muchísimo. Yo estuve 18 años ahí. Y para mí es un orgullo haber estado en esta historia. Hemos sido reconocidos a nivel internacional”, resaltó.

Pero comparó: “Y la verdad es que esto que nos están proponiendo es sumar a una grilla infantil que ya tiene cantidad de cosas de Estados Unidos, más cosas. En lugar de tener un canal que muestre las realidades de nuestras infancias”.

Para el productor, es un error eliminar y no construir alternativas: “Y bienvenidas sean las diferencias, no las cosas que son de una sola manera. Esto refleja una incapacidad enorme de generar cosas nuevas al gusto de ellos. ¿Por qué en lugar de ‘arreglar’ a Zamba no inventan uno?”

“No se olvide que el presidente dijo que no hay plata. Y si no hay plata, no hay plata para nada. Es como que no se animan a terminar una cosa, de destruir a viva voz, porque quedaría muy mal o porque no son capaces de generar algo nuevo. Está dirigido desde la oficina del vocero presidencial y no con gente especializada como teníamos antes”, finalizó.

Conclusión

En 1988, al gran Joaquín Lavado Tejón “Quino” se le preguntó cómo se imaginaba a Mafalda de grande, y respondió que no creía que ella hubiera llegado a adulta, porque estaría entre los desaparecidos de la dictadura argentina. Lo que nunca imaginó el gran caricaturista, es que alguien hubiera podido adueñarse de ella para convertirla en una Mafalda defensora de los ricos, de las privatizaciones y del libre mercado. Y eso es lo que está a punto de pasar con Zamba en la Argentina de Milei.

Los cambios que ocurren en Argentina en estos momentos, y la amenaza no sólo de destruir proyectos culturales, sino -peor aún- de apropiarse de ellos para dar un mensaje opuesto al planteado, sin duda que deben hacer reflexionar tanto a políticos como a ciudadanos sobre el tipo de país que desean, y la gran responsabilidad que tenemos todos en que las luchas y las victorias de los pueblos se mantengan en el tiempo.

Por los momentos, los contenidos del antiguo Paka Paka se mantienen en su canal oficial en Youtube (con 5.500 videos) y en el canal Mundo Zamba, que tiene en estos momentos 820 videos. No hay información de si los mismos se eliminarán de Internet o si permanecerán, aunque los padres, madres y personas interesadas en estos contenidos deberían descargarlos por si acaso.

La esperanza de muchos es que el pueblo de Argentina no tarde en poner las cosas en orden, y Paka Paka recupere su línea editorial, para el bien y la adecuada formación de niños y niñas argentinos y latinoamericanos.