Efemérides del 16 de Mayo: Se supone que es el Día Internacional de la Convivencia en Paz

Día Internacional de la Luz . Decretado por la UNESCO con el objetivo de dar a conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para la ciencia y la tecnología, y por supuesto para la vida de los seres humanos, no sólo desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas. La luz es fuente vital y energética, es un elemento deestímulante, que brinda calidad al ambiente e inspiración humana. La idea surgió tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz que se llevó a cabo en 2015, que en buena parte se debió al trabajo del físico Theodore Maiman, inventor de un láser de rubí. En 1960 se dispara el primer láser funcional en el Hughes Research Laboratories, que fue realizado con cristal de rubí rosa bombeado por una lámpara de flash.

Día Internacional de la Convivencia en Paz . Su finalidad es promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. Pero, no basta con designar días conmemorativos y celebraciones, pues es necesario un movimiento pacifista y antibelicista vigoroso, de solidaridad a escala mundial, y especialmente todos los esfuerzos posibles para detener y evitar las guerras y conflictos sangrientos, tomando en cuenta sus raices causales, la desigualdad, la pobreza y los patronos culturales que sostienen a las distintas formas de discriminación y exclusión. Mientras celebran este día, muchos gobiernos e instituciones internacionales se muestran tolerantes y hasta cómplices frente al genocidio y la barbarie asesina del Estado de Israel y son los movimientos sociales y grupos de ciudadanos en todo el mundo quienes claman realmente por la Paz, pero a algunos hasta les detienen por ese reclamo, como ha sucedido en las Universidades de los Estados Unidos. Tampoco se logra, por ahora, la paz en Ucrania. En los hechos, a pesar de las negociaciones, las potencias alientan las guerras en lugar de la paz.

Día Mundial del Heavy Metal . En días como el de hoy millones de personas celebran en el mundo eventos que tienen como centro a la musica de rock y en particular el llamado rock pesado o Heavy Metal, que a menudo ha tenido una carga díscola, protestataria e intensa. Es un género musical que hace vibrar por su ritmo fuerte y su sonido potente (o metálico), que surgió a finales de los años sesenta y principios de los setenta en el Reino Unido y en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo. Algunas de las bandas más conocidas de Heavy Metal son o han sido, entre otras: Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest, Accept, Saxon, Manowar, Mercyful Fate, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Deep Purple... Cada 16 de mayo se conmemora el Día Mundial del Heavy Metal. La efeméride es en homenaje al músico Ronnie James Dio, quien falleció el 16 de mayo de 2010. Fue vocalista de bandas como Elf, Rainbow o Black Sabbath y popularizó el gesto manual de los cuernos (Devil’s Horns) simboliza al heavy metal. Las voces del Heavy Metal son muy particulares para ese tipo de música. Escuchar Heavy Metal con Dio y otros.