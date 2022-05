Estallan nuevos paros de brazos caídos en las empresas básicas de Guayana

16-05-22.-Luego del paro de una semana en Sidor, vuelve a estallar la rabia de los trabajadores frente al pago incompleto de los salarios, y desde el viernes en la noche empezaron con la “operación brazos caídos” en las industrias básicas. Ya no solo es en Sidor, sino también en la Ferrominera del Orinoco, Baxilum, Venalum y otras empresas. Los paros ocurren espontáneamente, organizándose desde las bases.Los trabajadores de las industrias básicas repudian todas las acciones antiobreras del gobierno nacional a través de la Corporación Venezolana de Guayana. Por eso esta vez se unieron con un paro de brazos caídos cuando vieron que la cantidad devengada que les depositaron fue menor a la que recibieron la quincena pasada. Hay que recordar que los obreros de Casima llevan ya varias semanas de paro.En la Ferrominera a los trabajadores les empezaron a pagar la nómina después de las 6 de la tarde de este viernes, y les fue depositado entre 300 y 600 bolívares menos que la quincena pasada, denunciaban los trabajadores. Rechazan también que siguen sin entregarles el listín de pago, de manera que los obreros no saben qué es lo que están percibiendo. Fue entonces cuando arrancó el descontento y deciden parar.La misma situación se repitió en Baxilum , donde solo se se está operando única y exclusivamente las emergencias para que el proceso que es continuo no termine de paralizarse pero el resto de toda la planta está de brazos caídos. En Sidor pararon la planta de Pellas.Y la conflictividad obrera se extiende en las demás industrias de Guayana en una lucha que tiende a generalizarse, y la unidad se va plasmando en los hechos. Y ha sido la chispa de la semana de paro de Sidor la que terminó de activar a los demás trabajadores de las industrias. La pelea por la reactivación de los desactivados es parte de esta lucha.Como escibía el obrero siderúrgico Albert Sánchez en La Izquierda Diario, cuando hacía un balance de la semana de huelga en Sidor: "Como lo comentamos en el proceso, si tenemos necesidades similares y un patrono común golpeándonos, ¿qué sentido tiene seguir luchando separados? Separados somos más débiles. Si la empresa, el gobernador y el Gobierno Nacional, para derrotar nuestra lucha piensan y actúan más allá de los límites de nuestra empresa, se mueven ágilmente para buscar fuerzas externas que nos derroten, ¿por qué nosotros vamos a pensar solo de los portones para adentro?, ¿por qué no vamos a tener también una política para buscar apoyos y unir nuestras fuerzas con nuestros iguales?". De allí la necesidad y urgencia de la coordinación de todas estas luchas.Que se impongan todas estas luchas con sus propios métodos obreros, con asambleas, paros es lo que le aterrorizaba al gobierno, porque frente al gran descontento obrero se extendería en todo el país. Por eso es que hay que apostar, a que estas luchas se unifiquen y coordinen.Es que la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del país padecen salarios miserables, atropellos, injusticias, contratos colectivos eliminados, derechos pisoteados, persecución cuando salen a reclamar, incluso hasta cárcel. Un triunfo de estas luchas de los obreros de las industrias básicas sería un reguero de pólvora y un ejemplo a seguir.