Efemérides 30 de Abril: Victoria vietnamita sobre los EEUU – Descubrimiento del Electrón - Semana por la Educación

Campaña Mundial por la Educación. Seguimos en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciada éste año 2025 del 28 de abril al 05 de mayo, bajo el lema "Defiende la Educación, apaga la Emergencia". Tiene el objetivo de promover, defender y trabajar por el derecho a la educación. Según datos de UNICEF, en el mundo todavía hay cientos de millones de niños y adolescentes que no tienen acceso a la escuela o no pueden completar su educación. Entre las causas principales de ello están la pobreza y el atraso, la discriminación, las emergencias naturales y climáticas, las guerras y conflictos armados. Por eso, en este día, se hace un llamado superar estas causas y a sumar esfuerzos o unirse en la lucha para garantizar el derecho a la educación en todas partes, con el concurso de las comunidades educativa, organizaciones de la sociedad civil, gremios de la educación, gobiernos y fuerzas políticas para conseguir el pleno disfrute del pleno derecho a la educación en todo el mundo. El movimiento promotor de la fecha, surge del Foro Mundial de la Educación, cuyo objetivo es promover y defender la educación como derecho humano básico. El Lema de 2025 pone como foco principal la Educación en Emergencias. En la actualidad, más de 75 millones de niñas y niños en todo el mundo han visto interrumpida su educación debido a conflictos, desastres naturales y otras crisis humanitarias. Estas emergencias no solo privan a la infancia de su derecho a aprender, sino que también ponen en riesgo su futuro y el desarrollo de sus comunidades. Ver: SAME Finaliza hoy la Semana Mundial de la Inmunización (del 24 al 30 de abril). Efeméride creada para divulgar y sensibilizar acerca de la importancia de la inmunología como ciencia, y en concreto, señalar su contribución a la erradicación de infecciones, del cáncer y de enfermedades "autoinmunes" en las que el organismo ataca a componentes del propio cuerpo. Esto busca la mejora del conocimiento y beneficios para la salud. El día es una inciativa de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología que se llevó a cabo a partir de 2005. Se difunden recomendaciones para ayudar al sistema inmunológico humano mediante el ejercicio y actividad física, una dieta alimenticia adecuada y equilibrada, estar actualizado con las inmunizaciones (vacunas), evitar el estrés prolongado, dormir bien y suficiente, reducir o abandonar el consumo de alcohool y de tabaco, entre otras medidas saludables. La Semana de la Inmunización son jornadas de promoción de la vacunación y resalta la conveniencia de estar protegido contra las enfermedades inmunoprevenibles a través de la colocación de vacunas. Esto se ha puesto especialmente en el centro de la acción con la pandemia de Covid-19. En esto interviene la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios del mundo. Pretende que más niños, adultos y sus comunidades estén protegidos frente a enfermedades prevenibles mediante vacunación, lo que les debe permitir vivir una vida más feliz y saludable. El mensaje de 2025 es que "La inmunización para todas las personas es humanamente posible". Día Internacional del Jazz. Esta fecha de celebración fue decretada por la UNESCO en año 2011, con el objetivo de contribuir a valorar este género y movimiento musical que se ha fusionado con otros muy diversos ritmos. Ha servido para el fomentando la integración cultural y la aproximación entre los pueblos, siendo también un gran recurso educativo y facilitador del diálogo. Se sigue desarrollando con la fusión de sus raíces afroamericanas con otras mezclas con músicas de distintos orígenes, en una dinámica creativa que no se detiene, basada en la improvisación y la libre interpretación. El Jazz surgió en el siglo XIX en los Estados Unidos, fundamentalmente como una forma de expresión musical entre los afrodescendientes, y luego se expandidio alrededor del mundo. Se ha fusionado con los más diversos géneros musicales y populares, como el Rock, el Blues, la música brasileña y caribeña, por ejemplo. En esta fecha se suelen escuchar conciertos de Jazz . En1492, en España, los Reyes Católicos extienden títulos y poderes en favor de Cristóbal Colón para el descubrimiento y conquista de territorios a explorar. Ordenan que las naves de Palos de la Frontera, en la provincia española de Huelva, se pongan a su servicio y le nombran almirante, virrey y gobernador de las tierras que pudiese "descubrir" (sin tener en cuenta a los pueblos que pudiesen habitarlas). En 1557, el líder indígena mapuche Lautaro es asesinado por tropas de los conquistadores españoles en la Batalla de Mataquito, en lo que hoy es Chile. En el año 1651, nació Juan Bautista de La Salle (f. 1719), sacerdote, teólogo y pedagogo francés con ideas educativas inovadoras, que priorizó la formación de maestros para la educación de niños pobres. Fue el fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, un instituto religioso católico de carácter laico, dedicado a la educación de niños y jóvenes, especialmente de familias de escasos recursos. De ahí la existencia de colegio La Salle en distintas partes del mundo con presencia católica. En 1777, nació Carl Friedrich Gauss (f. 1885), matemático, astrónomo, y físico alemán que contribuyó a la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica, entre otros campos de la matemática y la ciencia. Desarrolló importantes conceptos matemáticos. Se destacó desde la infancia en su genialidad a pesar de su procedencia de una familia de escaso nivel cultural. En 1789, en los Estados Unidos de América, George Washington se juramenta como su primer Presidente. Ejerció el cargo entre 1789 y 1797 y también fue el comandante en jefe del Ejército Continental revolucionario en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). Allí es considerado como el padre de la Patria y uno de sus principales fundadores, junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison. En 1803 Napoleón Bonaparte vende el territorio de Luisiana (ocupado por Francia en Norteamérica) a Estados Unidos, por 80 millones de francos. En 1826, se dió en Valencia (Venezuela) la Revolución de los Morrocoyes o Movimiento de la Cosiata, cuyo propósito era a separar a Venezuela de la Gran Colombia, la nación de naciones integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador, creada con la participación de los venezolanos Bolívar y Sucre. Consiguieron su propódito de desintegrarla. El movimiento político separatista involucró al general José Antonio Páez y a Miguel Peña Páez. En1838 Nicaragua declara su independencia de la República Federal de Centroamérica (1824-1839). Se continúa desmembrando así la unión centroamericana que se iniciara con Guatemala. Se separarían también Honduras y Costa Rica. En 1842, el general José Antonio Páez, solicita a el Congreso de Venezuela, la repatriación de los restos mortales del Libertador Simón Bolívar a Venezuela. En 1883, muere Édouard Manet (n. 1832), pintor y grabador francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Entre sus obras: El Pífano, La Cantante Callejera, Lola de Valencia, Le Déjeuner sur l'Herbe y Olympia. En 1897, en Reino Unido, el físico británico Joseph John Thomson descubre el electrón, partícula subatómica cuya existencia había predicho ya en 1891 el también inglés George Johnstone Stoney. Cada 30 de abril se celebra el aniversario del descubrimiento de esa primera partícula. Hubo incredulidad ante el acontecimiento, ya que se creía en ese tiempo que no podía haber nada más pequeño que un átomo.Se inició entonces lo que sería conocido como la física de partículas y la electrónica, hallándose muchísimas aplicaciones que revolucionaron la tecnología. En 1909, por primera vez en España se aprueba la ley de derecho de huelga. Este derecho fue conculcado y restablecido sucesivamente por diversos gobiernos posteriores; especialmente negado durante la época franquista y recuperado al restablecerse el régimen político democrático de la España actual. En 1911 en Portugal, se reconoce a las mujeres el derecho al voto. En 1941, en Venezuela, se fundó el periódico El Morrocoy Azul, destinado al gracia, humor, chistes, anécdotas de personalidades, que tuvo gran popularidad. Lo fundaron Víctor Simone de Lima, Miguel Otero Silva, Francisco José "Kotepa" Delgado y Carlos Irazábal y recogió contribuciones de otros destacados venezolanos como Andrés Eloy Blanco, Gabriel Bracho Montiel, Isaac J. Pardo, Claudio Cedeño, Aquiles Nazoa y Aníbal Nazoa. En 1945, muere por suicidio Adolf Hitler (n. 1899), político, militar y dictador alemán, dirigente del Partido Nazi, principal desencadenante de la II Guerra Mundial. Fue canciller imperial y "Führer" de Alemania; estableció un régimen totalitario y racista durante el período conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, a lo que siguió la invasión de otros países europeos. Provocó el llamado Holocausto contra la población de origen judio y se le atribuye la muerte de muchos millones de personas, así como gravisimas violaciones de derechos humanos. En 1975, concluyó la Guerra de Vietnam, al derrotar militarmente el pueblo vietnamita a la potencia ocupante, los Estados Unidos. Fue una guerra que también tuvo un alto nivel de rechazo en el seno de la población norteamericana y a escala internacional, generando un movimiento pacifista de resistencia política que también se expresó respecto a otras invasiones y guerras ordenadas por los presidentes de los Estados Unidos. La guerra de Vietnam se convirtió en un icono referencial para grupos sociales antibelicistas y movimientos de izquierda en el mundo. Si bien fue el 29 de marzo de 1973, que Estados Unidos completó su retirada de tropas y se arrió la bandera estadounidense como símbolo del fin de la presencia militar norteamericana en Vietnam, no fue sino hasta el 30 de abril, que el movimiento comunista realizó la toma de la capital survietnamita, Saigón y se produjo la rendición del gobierno survietnamista sostenido los los EEUU; lo que significó el verdadero fin de la guerra. Ésto daría paso a que el 2 de julio de 1976 se produjese la reunificación del país como República Socialista de Vietnam. Fue la primera gran derrota de la potencia imperialista desde su triunfo en la II Guerra Mundial. El resultado fue la reunificación y reconstrucción de Vietnam como nación independiente de cualquier dominio colonial o semicolonial. En 1975 tuvo lugar el Debut oficial de la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela Juan José Landaeta. En 1976, el Fortín "El Salto" en el entonces cerro Ávila, hoy Wuaraira Repano, es declarado Monumento Histórico Nacional. En el año 1976 en Barcelona, (Cataluña, España), se estrena la película El Gran Dictador, de Charles Chaplin, realizada en 1940 como una sátira contra el dictador Adolf Hitler, y prohibida por el dictador fascista español Francisco Franco durante 36 años. En 1989, muere Guy Williams (n. 1924), actor de cine y televisión famoso por interpretar a Diego de la Vega en El Zorro y al profesor John Robinson en Perdidos en el Espacio. En 1993, en Suiza, el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) libera a disposición del público la tecnología World Wide Web, que significa que el Internet será gratis. En 1994, nace en Barinas el grandeliga José Peraza, infielder venezolano del béisbol profesional. El infielder es un jugador defensivo que ocupa una de las posiciones del cuadro o infield. En 1977, las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, realizan su primera marcha frente a la Casa Rosada (sede del gobierno) en Buenos Aires. Esta asociación, creada para encontrar a víctimas de desapariciones forzosas durante la dictadura militar (entre los años 70 y 80 del s. XX) también se dedicó a ubicar a los culpables de asesinatos y desapariciones para que fuesen enjuiciados y encarcelados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Entre los desaparecidos se encontraban también recién nacidos y niños pequeños hijos de los detenidos o asesinados por el régimen militar genocida. En 2001, se registra el primer turista espacial de la historia que viaja en una nave rusa al espacio. El multimillonario norteamericano Dennis Tito, llega en la nave rusa Soyuz TM-32 a la Estación Espacial Internacional (ISS). En 2004, son emitidas por primera vez fotografías de torturas y vejaciones a presos iraquíes cometidas por soldados estadounidenses. Se trataba de casos de abuso y tortura de prisioneros encarcelados en la prisión de Abu Ghraib en Irak, cometidos por el personal de la Compañía 372 de la Policía Militar de los Estados Unidos, agentes de la CIA y contratistas militares (mercenarios). En 2011 fallece en Argentina el escritor y ensayista Ernesto Sabato, autor de novelas como "Sobre Héroes y Tumbas" o "El Túnel" y varios ensayos. Luchó contra la dictadura argentina de los años 70-80 del s. XX. Está considerado como uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana. Fue Premio Cervantes en 1984. En 2019, se produce en Venezuela, un intento de golpe de Estado, conocido como "Operación Libertad", impulsado por sectores de la oposición de derecha venezolana contra el presidente Nicolás Maduro. En 2019, cesa sus operaciones Radio Caracas Radio (RCR750), luego de 89 años al aire por señal abierta, a raíz de la decisión del gobierno venezolano de hacer cesar las transmisiones por el dial 750 AM, por lo que pasó a emitir a través de la Web. En 2021, se realiza ceremonia religiosa catolica de beatificación del Doctor José Gregorio Hernández, primer beato venezolano. Se llevó a cabo en la iglesia San Juan Bautistaen Caracas, donde José Gregorio desempeño labores como medico con destacada inclinación social y solidaria. En 2024, en los EEUU, manifestantes propalestinos se atrincheraban en la Universidad de Columbia, en acción de protesta contra el genocidio sionista en Gaza apoyado por gobiernos del país norteamericano. Mientras tanto seguían fuertes protestas en otras universidades estadounidenses. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392514.html En la actualidad (2025) el gobierno pro sionista de Trump reduce fondos a las universidades en las que se protagonizan protestas solidarias con el pueblo palestino.