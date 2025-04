Efemérides 26 de Abril: Bombardeo de Guernica (1937) - Desastre Nuclear de Chernobyl (1986)

Día Internacional del Humor. En Wikipedia se define el humor o humorismo como "el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas". El humor se refleja en los chistes y en los comentarios que hacen reír. Existen distintas especies y tipos de humor, que puede ser absurdo o ridículos, satírico o irónico, o incluso puede referirse a cuestiones negativas y macabras, así como también se canaliza la crítica social y política a través del humor. Hay literatura humorística y formas de entretenimiento diversas que utilizan el humor, como en el cine, a través de comedias o películas cómicas, contadores de chistes e historias graciosas que sorprenden y divierten. Todo esto se resalta en el Día Internacional del Humor, aunque a veces no estemos para bromas. Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Su objetivo de divulgar la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y brindar protección todas las innovaciones y creaciones artísticas, literarias y científicas. Tanbién incluye elementos comerciales. Con dicha protección se busca evitar el plagio y sancionarlo. Para ello se contemplan las figuras del registro y las patentes. Están, por un lado, los Derechos de Autor, y por otro, la Propiedad Industrial, relacionada con marcas, patentes, diseños y modelos industriales. Existen también marcas colectivas e incluso se reconoce la propiedad de pueblos como los indígenas sobre sus conocimientos ancestrales, para evitar que les sean despojados y comercializados por factores ajenos. A raíz de las vacunas para la pandemia de Covid-19 se desató una gran polémica sobre las patentes de las farmacéuticas sobre productos de los que depende la vida de mucha gente y de sociedades o naciones enteras, por lo que se puso sobre el tapete la eliminación de las patentes en estos casos, a fin de permitir la fabricación y distribución universal al servicio de la humanidad y no de intereses minoritarios particulares. Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. Aunque sucedió en 1986, la conmemoración se hace desde el año 2017 (por decisión de la ONU), partiendo del recordatorio de la emergencia radioactiva generada por el accidente en la planta nuclear de Chernóbil (Ucrania, en aquél entonces integrante de la URSS). Actualmente se enfoca la continuidad de las tareas de recuperación y el desarrollo económico y social sostenible de los territorios afectados. Los sucesos de Chernóbil son considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima I en Japón en 2011. El de Chernóbil fue el mayor nivel (Nivel 7). Como accidente nuclear también fue un enorme desastre medioambiental, cuyas consecuencias todavía siguen teniendo impacto. Provocó muertos y heridos debido a la radiación nuclear, pues fue una explosión que liberó 200 toneladas de material radiactivo, y su efecto se extendió a distintas zonas a muchos kilómetros a la redonda, incidiendo sobre áreas fronterizas cercanas de países vecinos como Polonia, Bielorrusia y lo que era en ese tiempo Checoslovaquia, además de otras ciudades ucranianas. La gran nube radioactiva se propagó por el Este de Europa. Fue producto de un error humano en la realización de pruebas para garantizar ciertos mecanismos de enfriamiento del reactor. A 37 años de ese hecho la región sigue estando desolada y es inhabitable. Día de la Secretaria en Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. También en la mayoría de los países de Centro América. En este día se reconoce y agasaja a las secretarias por el rol que juegan dentro de los ambitos laborales, empresariales e institucionales. Venezuela lo celebra el 30 de septiembre y en Argentina y Uruguay es el 4 de septiembre. Día Internacional del Pene. Aunque este día se celebra de manera muy festiva, con desfiles en los que se llevan imágenes de penes gigantes (en algunos países de Asía), tiene como finalidad generar conciencia acerca de la práctica del sexo seguro, con la promoción del uso de preservativos, así como recaudar fondos para la prevención del VIH-Sida. En la ciudad de Komaki (Japón), se hace un festejo de la religión sintoísta, conocido como Kanamara Matsuri (Festival del Falo de Acero). Se talla un monumento fálico, que es transportado en las calles. Es una tradición en la que se celebra la fertilidad, los partos saludables y los matrimonios. Esto ha sido aprovechado en la actualidad para promover el "sexo seguro". Google en noticias e imágenes da cuenta de este pintoresco día. Hay también una celebración del Día del Pene con fecha 15 de marzo. Día de la Visibilidad Lésbica. Se conmemora cada 26 de abril desde 2008 en varios países; entre ellos, España, Ecuador, Venezuela y Perú. En algunos países de América Latina se celebra en días distintos. El objetivo es resaltar la luchar por la igualdad de derechos y oportunidades para las lesbianas (mujeres que gustan de otras mujeres o se sienten masculinas), especialemente en el espacio público. Estas mujeres del colectivo LGTBI soportan una doble discriminación: la de género y la discriminación por su orientación sexual, debido al choque con los patrones culturales todavía imperantes en muchas sociedades. De todos modos, cada día se observa mayor apertura hacia la expresión de esta diversidad sexual. En el año 121 nació Marco Aurelio (f. 180), emperador del Imperio romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. En el año 579, nació Mahoma (f. 632), profeta árabe, fundador del Islam (religión islámica). En 1793, nació Manuel Manrique (f. 1823), militar y político venezolano, de destacada participación en la Guerra de Independencia. En 1884 Joaquín Crespo asume como presidente de los Estados Unidos de Venezuela, electo en sucesión de Antonio Guzmán Blanco. En 1905, nació Raúl Leoni (f. 1972), quien fue presidente de Venezuela durante la IV República. Abogado y político del partido Acción Democrática, fue presidente del Senado y del Congreso de la República entre 1959 y 1963; presidente de Venezuela entre los años 1964 y 1969. Durante su mandato, en la confrontación con la guerrilla izquierdista, se le reclamaron violaciones a los DDHH de disidentes y opositores, con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. En el año 1928, nació Cleto Rojas (f. 2020), pintor venezolano. Caracterizado por el uso notable del color, ganó importantes reconocimientos, como el primer lugar del Salón de Pintores Ingenuos presentado en el núcleo Sucre de la Universidad de Oriente en 1973. En 1937, en el curso de la Guerra Civil española, aviones alemanes e italianos bombardean al pueblo de Guernica, en el País Vasco, donde mueren más de 125 mil civiles. Los alemanes dieron apoyo al bando falangista (fascista) del general Francisco Franco, que se levantó contra la Segunda República. Esta masacre fue representada en el cuadro Guernica, de Pablo Picasso. En 1967, nace la actriz y cantante venezolan Liliana Rodríguez Morillo, hija de la también cantante y actriz Lila Morillo y del cantante José Luis Rodríguez. Actuó en series y telenovelas. Escuchar. En 1982, nació Alejandro Machado, beisbolista venezolano. Jardinero de campo corto, juega para las Grandes Ligas de Béisbol y para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Leones del Caracas). Es bateador ambidiestro que lanza la pelota con la derecha. En 1986, se produce la explosión y e incendio en un reactor de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania (en ese entonces URSS), que evía radiactividad a la atmósfera y se extiende por Europa. Fue el mayor accidente nuclear de la historia. En 1989, muere Lucille Ball, actriz comediante, modelo y productora estadounidense. En 2003, el montañista Aron Ralston sufre un accidente en el cañón Blue John (Utah, Estados Unidos), que le deja atrapado el brazo derecho, por lo que tendrá que mutilarse él mismo para lograr sobrevivir. Utiliza para ello una navaja multiuso. En 2009, se alcanza el Polo Norte geográfico con vehículos terrestres por primera vez. Lo consiguió la expedición rusa MLAE-2009 de Vasili Yelagin. En 2014 es asesinado el militar y militante bolivariano Eliezer Otaiza, quien participó con Hugo Chávez en el alzamiento de 1992 y ocupó algunos cargos posteriormente en su gobierno. En 2017, muere Jonathan Demme, director de cine norteamericano, destacado por sus películas "El silencio de los inocentes", "Filadelfia" y "La boda de Raquel". En 2017 la nave espacial Cassini se adentra en los anillos de Saturno (misión espacial Cassini-Huygens). En 2018, un jurado declara culpable al actor cómico estadounidense Bill Cosby en tres cargos de violación sexual. En 2019 en Estados Unidos y varios países, se estrena Avengers, una película de "superhéroes", que logra la mayor recaudación de la historia del cine (hasta aquella fecha). En 2022, tras haber sido liberado a altas horas de la noche anterior, se conoce de la recuperación de la muy luchada libertad, del sindicalista petrolero Eudis Girot, pero bajo medidas cautelares, en medio de la visita de la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Venezuela. Eudis Girot había sido detenido el 18 noviembre del 2020 por funcionarios del Sebin (policía política del gobierno de Maduro), acusado de delitos asociados al "terrorismo"; y "porte ilícito de armas" luego de participar en protestas para exigir beneficios salariales y laborales para trabajadores petroleros. Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), había efectuado denuncias contra las mafias y actos de corrupción en PDVSA. Su proceso judicial estuvo lleno de irregularidades y viciado, como así lo indicaron sus defensores, familiares y sectores sindicales solidarios que le apoyaron en todo el país. También fue víctima de un incidente, cuando el 7 de abril del año pasado, funcionarios de la GNB lanzaron una bomba lacrimógena en la celda donde permanecía Girot junto al obrero Rodney Álvarez, otro detenido emblemático. De acuerdo con sus familiares, el lanzamiento de esa lacrimógena puso a Girot en riesgo de muerte antes de su liberación. Aún así, sería mantenido bajo libertad condicional que limita sus derechos como dirigente sindical. Esta es una práctica antiobrera que persiste en el país y que es protestada por diversidad de movimientos no oficialistas. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n373214.html En 2023, la columnista de prensa E. Jean Carroll declara ante un jurado de Nueva York que el expresidente de los EE.UU Donald Trump la violó, dejándola incapaz de tener una relación romántica, y luego "destrozó mi reputación" al negar que el ataque ocurrió. Ver: EEUU: Trump me violó dijo la escritora E, Jean Carroll al testificar en la corte de Nueva York (aporrea.org) En los EEUU, en 2024, el Senador Bernie Sanders, ex precandidato del Partido Demócrata, declara que el israelita Benjamin Netanyahu es jefe de un "gobierno extremista y racista". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392376.html El senador de Vermont, uno de los legisladores judíos de más alto perfil de Estados Unidos, dijo que el líder israelí era jefe de un "gobierno extremista y racista" y que las protestas en las universidades estadounidenses contra la guerra de Gaza "no son antisemitas".