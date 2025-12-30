(VIDEO) Comando Sur anuncia ataque a presunta "narcolancha" en el Pacífico; mueren dos hombres

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

30-12-25.-Los Estados Unidos atacaron este lunes, 29 de diciembre a otra embarcación que, supuestamente, transportaba droga en el Pacífico con dirección a Norte América, según difundió Semana. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han estado presentes en aguas internacionales para hacer frente al narcotráfico.El 29 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar (secretario de Defensa de Estados Unidos) Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, publicó el Comando Sur de Estados Unidos, que está al frente de los ataques a los barcos.“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, se lee en el trino, el cual está acompañado, como es usual, con el video del más reciente bombardeo.“Dos narcoterroristas hombres murieron”, notificaron los militares. “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.El Gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una campaña contra el narcotráfico en la región. Para lograr las decenas de bombardeos que se cuentan hasta el momento, la administración calificó a algunos grupos narco como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, y Trump estableció que su país está en un conflicto armado contra el tráfico de droga.DiscursoLo anterior le permite a las fuerzas desempeñar misiones a largo plazo y a largo alcance, sin necesidad de presentarse ante el Congreso, pese a que los legisladores siguen exigiendo pruebas que den cuenta de que las personas que han muerto en efecto tenían relación con el crimen.Las operaciones en aguas internacionales tienen, al mismo tiempo, la intención de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que este abandone el poder. Las fuerzas militares de Estados Unidos operan muy cerca de Venezuela, y el presidente Trump ha amenazado con que entrarán “pronto”, para combatir el narco por tierra, mar y aire.Incluso, Trump ha sentenciado que su Gobierno sabe exactamente dónde están las bandas criminales, y que hará “volar por los aires” a todos los “narcoterroristas”.