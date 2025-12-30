Sitssa anuncia que su servicio de transporte público no trabajará este 31D ni 1° de enero

El Sistema Integral de Transporte Superficial S. A. (Sitssa) informó, a través de su cuenta de Instagram, que no prestará servicio de transporte público en Venezuela los días 31 de diciembre y 1° de enero, debido a un ajuste temporal por las celebraciones de Fin de Año.

La suspensión aplicará en todas las rutas operadas por el sistema, entre las que se encuentran los trayectos interurbanos desde Caracas hacia Barinas, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo y Puerto La Cruz, además de líneas urbanas que conectan sectores como La California–Guatire y Caracas–Ciudad Caribia, así como el servicio hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Sin embargo, según el anuncio oficial, la suspensión del servicio afectará especialmente las vías hacia el Oriente y Occidente del país, por lo que se exhorta a los ciudadanos a planificar con antelación sus traslados. Asimismo, Sitssa explicó que esta medida responde a una práctica habitual en fechas festivas.

"Te invitamos a tomar previsiones y revisar este aviso", señaló la institución en su mensaje dirigido a los usuarios. La empresa también agradeció la comprensión de los pasajeros ante esta decisión temporal y aseguró que las operaciones se retomarán en su horario habitual una vez culminen las festividades. Además, reiteró su compromiso con la prestación del servicio durante el resto del año.

Finalmente, Sitssa exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el servicio.