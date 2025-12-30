UNRWA denuncia ley israelí que corta suministro de agua y energía

UNRWA ha denunciado enérgicamente la reciente decisión del régimen israelí de suspender el abastecimiento a los centros del organismo internacional en la Cisjordania ocupada.

El Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha declarado que la legislación aprobada por el parlamento israelí para cortar el suministro de agua y energía a las instalaciones del organismo viola el derecho internacional y constituye un desafío directo al sistema de las Naciones Unidas.

"La votación de ayer del Parlamento israelí aprobando una nueva legislación contra la UNRWA es escandalosa", ha escrito Lazzarini este martes en X.

Según Lazzarini, la ley autoriza a las autoridades israelíes a cortar el agua, la electricidad, el combustible y las comunicaciones a las instalaciones de la UNRWA, y permite la expropiación de propiedades de la ONU en el este de Al-Quds ocupado, incluida la sede de la agencia y su principal centro de formación profesional.

Además, ha agregado que el proyecto de ley excluye explícitamente a la UNRWA de la legislación israelí que implementa las obligaciones de Israel bajo la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, describiendo esto como "una clara violación" de las obligaciones del régimen israelí según el derecho internacional.

El alto comisionado ha señalado que esos servicios han sido considerados esenciales por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para garantizar el compromiso de la ONU con los derechos palestinos, incluida la autodeterminación.

Al referirse a la obligación de Israel, según el derecho internacional, de facilitar —y no obstaculizar— el trabajo de la UNRWA, ha calificado la nueva ley como "un rechazo inaceptable de las conclusiones de la CIJ".

El régimen de Tel Aviv ha prohibido a la UNRWA operar en los territorios ocupados tras acusar a algunos de sus empleados de estar involucrados en la operación Tormenta de Al-Aqsa en octubre de 2023.

A pesar de las reiteradas solicitudes de la UNRWA para que el régimen israelí presente pruebas que respalden sus acusaciones, la agencia no ha recibido respuesta.

La agencia de la ONU ha enfrentado una crisis financiera cada vez más profunda desde que Israel lanzó una campaña de difamación en su contra.