Adultos jóvenes desempleados en China alquilan espacio en oficinas para simular que trabajan

Empresa china de "trabajo simulado" ofrece oficinas compartidas por 4 dólares al día y promueve el crecimiento personal.

Las empresas impulsan el auge de los empleos falsos con entrevistas simuladas y cobran a los clientes hasta 7 dólares al día por un puesto de "trabajo".

30 de diciembre de 2025.-Nadie querría trabajar sin un salario, o peor aún, tener que pagar para estar allí, informó Sylvia Chang Para BBC Noticias China, Hong Kong.

Sin embargo, pagar a las empresas para simular trabajar para ellas se ha vuelto popular entre los jóvenes desempleados en China. Esto ha dado lugar a un número creciente de este tipo de proveedores.

Esta tendencia se produce en un contexto de desaceleración de la economía y el mercado laboral en China. El desempleo juvenil chino se mantiene persistentemente alto, por encima del 14 %.

Con la creciente dificultad para encontrar empleos reales, algunos jóvenes prefieren pagar para ir a una oficina que quedarse confinados en casa.

Shui Zhou, de 30 años, tenía un negocio de alimentación que fracasó en 2024. En abril de este año, empezó a pagar 30 yuanes (4,20 dólares; 3,10 libras) al día para ir a una oficina simulada gestionada por una empresa llamada Pretend To Work Company, en la ciudad de Dongguan, a 114 km (71 millas) al norte de Hong Kong.

Allí se une a cinco "colegas" que hacen lo mismo.

"Me siento muy feliz", dice el Sr. Zhou. "Es como si trabajáramos juntos como un grupo".

Este tipo de operaciones están apareciendo ahora en las principales ciudades de China, como Shenzhen, Shanghái, Nanjing, Wuhan, Chengdu y Kunming. Suelen parecer oficinas completamente funcionales, equipadas con ordenadores, acceso a internet, salas de reuniones y salones de té.

Y en lugar de que los asistentes se queden sentados, pueden usar los ordenadores para buscar trabajo o para intentar lanzar sus propias empresas emergentes. A veces, la tarifa diaria, que suele oscilar entre 30 y 50 yuanes, incluye almuerzo, aperitivos y bebidas.