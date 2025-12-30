Generaciones Mileniales y Z de Africa están abandonando sus sueños de grandes ciudades para ir a ganar más dinero en el campo

30 de diciembre de 2025.-Hace diez años, dejó su pueblo para irse a la capital, Dakar, soñando con ser profesor. Pero el alto coste de la vida y la falta de empleos hicieron que ese sueño fuera inalcanzable. “Sobre todo después de la COVID-19, las empresas no contrataban y los precios subían”, dijo Mangassa, quien tiene una maestría en criminología. “Pensé: mi padre y mi abuelo eran agricultores, informó Fortuna.com.

así que ¿por qué no aprovechar esa experiencia y volver a mi pueblo natal para intentar ganarme la vida con la agricultura?”. En gran parte de África, la agricultura se ha considerado durante mucho tiempo un trabajo de baja categoría, lo que empuja a los jóvenes a las ciudades en busca de empleos de oficina.

“Mi padre y algunos miembros de mi familia veían mi regreso al campo como un retroceso”, dijo Mangassa. Pero esa percepción está cambiando.

El aumento de los precios de los alimentos, las inversiones en riego y el acceso a nuevas tecnologías están haciendo que la agricultura sea más rentable.

Los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro ahora financian programas que enseñan técnicas agrícolas avanzadas y apoyan a los agricultores con equipos, fertilizantes, pesticidas y semillas. “Cuando mi padre vio que tenía un plan de negocios claro y completo, me animó y me ayudó con el proceso administrativo para adquirir tierras”, dijo Mangassa.

Forma parte de una tendencia de jóvenes africanos que abandonan las ciudades para probar suerte en la agricultura. Mangassa afirma que obtiene una ganancia de alrededor de 2 millones de francos CFA (3500 dólares al año), muy por encima del ingreso anual promedio de Senegal, de aproximadamente 2500 dólares.

África es la región del mundo con mayor urbanización, con ciudades que crecen a una tasa promedio del 3,5 % anual. A medida que aumenta la población urbana, también lo hace el coste de la vida.