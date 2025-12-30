“Será un regalo de Navidad”: Cuando Trump ordenó ataques militares en el norte de Nigeria

El jueves, el día de Navidad, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Nigeria y afirmó haber alcanzado dos campamentos del Estado Islámico situados en el estado de Sokoto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria reconoció haber cooperado con Estados Unidos e intercambiado información de inteligencia al respecto. En declaraciones al canal WABC, el presidente Trump calificó los ataques como un regalo de Navidad.

Presidente Donald Trump: "Dije: 'Atáquenlos el día de Navidad. Será un regalo de Navidad'. Golpeamos al Estado Islámico, que son terribles. Son carniceros".

Los ataques se produjeron después de que Trump afirmara en repetidas ocasiones que en Nigeria se está llevando a cabo un genocidio contra la comunidad cristiana. Sin embargo, según la población local, no se ha registrado ningún ataque terrorista contra dicha comunidad en Jabo, la aldea situada en el noroeste del estado de Sokoto que fue bombardeada. Por otro lado, el ministro de Información de Nigeria afirmó: "Presentar los problemas de seguridad de Nigeria como una campaña dirigida contra un solo grupo religioso constituye una grave tergiversación de la realidad".

Esto se produce después de que un atacante suicida hiciera detonar un explosivo dentro de una mezquita ubicada en el estado nigeriano de Borno el día de Navidad, con un saldo de cinco feligreses muertos y 35 heridos. Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar de la organización Defense Priorities, dijo: "La acción que Estados Unidos llevó a cabo en Nigeria mientras los estadounidenses celebraban la Navidad constituye un uso innecesario e injustificado de la fuerza militar del país, que incumple las promesas que Trump hizo a sus seguidores de anteponer los intereses de Estados Unidos y evitar campañas militares arriesgadas y costosas en el extranjero". Estas fueron las palabras expresadas por Moromoke Saka, cuya vivienda resultó dañada en los ataques aéreos estadounidenses.

Moromoke Saka: "Podría haber muerto si la pared que colapsó me hubiera caído encima. Por la gracia de Dios todopoderoso, seguí con vida".

Mientras tanto, el Comando de Estados Unidos para África confirmó la realización de ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Somalia durante cuatro días, del 22 de diciembre hasta el día de Navidad.

