La oficina del presidente de Israel niega la afirmación de Donald Trump de que el indulto a Benjamin Netanyahu está "en camino"

30 de diciembre de 2025.-El portavoz de Isaac Herzog afirma que no ha hablado con Trump desde que el presidente estadounidense le escribió para instarlo a detener el juicio, informó El Guardian.

La oficina del presidente de Israel, Isaac Herzog, ha negado la afirmación de Donald Trump de que Benjamin Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción, pronto recibiría un indulto.

Poco antes de su reunión en Florida con el primer ministro israelí el lunes por la noche, Trump afirmó que Herzog le había dicho que el indulto estaba "en camino".

"¿Cómo no hacerlo?", preguntó Trump. "Es un primer ministro de tiempos de guerra, un héroe. ¿Cómo no conceder un indulto?".

Trump añadió que "habló con [Herzog] y me dijo que el indulto está en camino. No se puede hacer nada mejor, ¿verdad?".

Netanyahu, el primer primer ministro israelí en funciones en ser acusado de un delito, niega los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza presentados en 2019.

Sus partidarios han desestimado sus juicios, alegando que tienen motivaciones políticas.

El hombre de 76 años podría ser enviado a prisión si es declarado culpable, y cualquier sentencia incluiría una larga prohibición de ejercer cargos públicos.

Dada la edad de Netanyahu, esto pondría fin a su carrera política, dicen los analistas israelíes.