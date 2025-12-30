Primazol desmiente vinculaciones de explosión en su sede con supuesto ataque estadounidense

30-12-25.-La empresa Primazol, donde se registró una presunta explosión en San Francisco la madrugada del 24 de diciembre, emitió un comunicado este lunes para rechazar las hipótesis de un ataque de Estados Unidos a su sede.Este 29 de diciembre se conoció una entrevista realizada al presidente Donald Trump donde el mandatario habló sobre un reciente ataque a una supuesta instalación de narcotráfico en Venezuela, de la que también detalló que tenía acceso cercano a enviar botes al mar.En redes sociales diversos usuarios vincularon los hechos del galpón de la empresa productora de químicos con el ataque anunciado por Trump. No obstante, la compañía negó esta hipótesis.“Desde Primazol informamos que en la madrugada del 24 de diciembre se registró un incidente en una de nuestras instalaciones. La situación fue atendida de forma inmediata por nuestro equipo y el Cuerpo de Bomberos, activando los protocolos de seguridad establecidos.El evento fue controlado oportunamente, sin que se produjeran afectaciones a personas. Actualmente, se llevan a cabo labores de limpieza y evaluación en coordinación con las autoridades competentes.Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización. Aclaramos con responsabilidad que dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada”, dice el comunicado publicado hoy en su cuenta de Instagram.