Efemérides 23 de Abril: Día Mundial del Libro, y del Idioma Español

Día Mundial del Libro (y del Derecho de Autor). Coincidiendo con la celebración cada 23 de abril se entrega el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El Día Mundial del Libro fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. Tuvo su origen 1995 como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales. Se busca rendir un homenaje universal a los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los grandes escritores tanto del pasado como del presente. Los libros atesoran todo tipo de información y conocimientos, de carácter científico, filofófico, histórico, literario, de la cultura y de las artes... Nos entretienen y nos forman, nos ponen al tanto del presente, nos comunican con el pasado, y de alguna manera también con los escenarios futuros que prefiguran. Los libros contribuyen a conectarnos con otras personas, sociedades y culturas, con otros ámbitos de la existencia y de la vida, constituyen un ejercicio de creatividad y también favorecen su desarrollo. Si bien hoy Internet hace llegar los libros digitalizados o electrónicos, los impresos siguen existiendo muchos lugares del mundo adonde no llega Internet pero pueden llegar los libros en papel. Cultivemos la lectura (y la escritura) de libros; que sean leídos por adultos, jóvenes y niños para mejor formarse como personas. En muchos países en un día como hoy se hacen ferias y exposiciones de libros, ofreciendo facilidades para su adquisición. Leamos libros, sean impresos o digitales, para el estudio o entretenimiento, el ejercicio profesionnal o el desarrollo cognitivo y del lenguaje, para impregnarnos de su sabiduría. Día de la Lengua Inglesa. Se celebra con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica del Inglés, como uno de los diversos idiomas del mundo y oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. La fecha del Día de la Lengua Inglesa se escogió por ser aniversario del escritor William Shakespeare. El inglés es uno de los idiomas más hablados del mundo y por ello se le conoce como un "idioma mundial". Día del Idioma Español, o Día de la Lengua Española. Tiene por objetivo reconocer la riqueza cultural e histórica del español, uno de los idiomas más hablados del mundo y que se encuentra entre los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Su fecha, el 23 de abril, coincide con el aniversario del entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote, aunque en realidad es el día 22 la fecha en que se produjo su muerte. Cervantes fue el creador de una de las obras de alcance universal, con mayor difusión y lectura. Este día es también el aniversario de la muerte o nacimiento de otros escritores de reconocida importancia en el mundo de la lengua hispana y más allá, como Garcilaso de la Vega o Teresa de la Parra, además de coincidir con el Día del Libro. Con este día se pretende contribuir a promocionar el uso y la difusión del español en la ONU y en el mundo. Nota: Aporrea colocó ayer, 22 de abril, la efemérides de la muerte de Miguel de Cervantes y Saavedra (apellidos de raíces gallegas, por cierto), ocurrida en 1616; pero vale aclarar que aunque tradicionalmente se asocia su muerte al 23 de abril, éste último fue el día de su sepultura. De ahí que esta fecha se convirtiese en un símbolo literario y cultural, coincidiendo también con el fallecimiento de otros grandes escritores como William Shakespeare (según el calendario juliano) y el Inca Garcilaso de la Vega. Día de la Cerveza Alemana (en alemán Tag des Deutschen Bieres) es una celebración que tiene lugar cada 23 de abril en Alemania desde 1994. El motivo es conmemorar la "Ley de la Pureza" de 1516 ( Bayerisches Reinheitsgebot) decretada en 1516 por la cual se establecía qué se entendía por "cerveza", para evitar malas imitaciones o la degradación del producto. Esta Ley de Pureza (Reinheitsgebot) instruía que para elaborar la cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. En 1616, fallece en Córdoba (España), el Inca Garcilaso de la Vega, un escritor e historiador hispano-peruano que en su obra "Comentarios Reales de los Incas" narra la historia, cultura y costumbres de esa civilización andina y de otros pueblos del antiguo Perú. En el año 1616 en Inglaterra muere William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. Fue llamado "El Cisne de Avon". Autor de conocidas obras de gran reconocimiento y éxito, como Hamlet (1603), Romeo y Julieta (1587)... También: Una Noche de Verano, El Mercader de Venecia. Se le considera el escritor más prominente de la lengua inglesa y entre las más altas celebridades de la literatura universal. La fecha de su nacimiento coincide con la de su muerte. En 1812, Francisco de Miranda es nombrado Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela, con rango de Generalísimo de los Ejércitos. El término "dictador" no tenía en este caso el significado que se le da al aplicarlo a los gobiernos despóticos de facto, sino que estaba ligado al carácter de la guerra de la independencia. En 1858, en Alemania, nace Max Planck, físico al que se considera como creador de la teoría cuántica. En 1918 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la formulación de la mecánica cuántica. Descubrió que la radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas porciones a las que denominó "cuantos". Hoy esta teoría está en plena vigencia que ha inspirado los más importantes adelantos del siglo XX y XXI. Ver: Max Planck y la Teoría Cuántica En 1876, los restos mortales de Fermín Toro son ingresados al Panteón Nacional de Venezuela. Fermín Toro fue un escritor, diplomático y político venezolano. Fue diputado al Congreso Nacional en 1831. En 1891, en Sontsovka, actual Ucrania, antes región del imperio ruso, nace el gran compositor y pianista, Serguéi Prokófiev. Una de sus obras más conocidas es "Pedro y el lobo", fue autor de varios ballets, conciertos para piano, sinfonías e incluso ópera. En 1925 se presenta la primera edición de "Don Quijote de la Mancha" en sistema Braille, para personas invidentes. "El Quijote", es una de las obras cumbres de la literatura española y universal, y el libro más traducido después de la Biblia. Fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra con cuyo día de nacimiento coincide hoy el Día de la Lengua Española y el Día del Libro. En 1928, nació Shirley Temple (f. 2014), actriz principalmente infantil y diplomática estadounidense. Apareció siendo niña en importantes películas de los años 1930. Considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia del cine, además de actuar bailaba, pero con los años dejó el cine por otras actividades. En 1936, muere Teresa de la Parra (n. 1889), escritora venezolana, considerada como una de las escritoras más destacadas de su época. Su fallecimiento coincide, como los aniversarios de otros grande autores de la literatura universal, con los días actuales de la Literatura Española y del Libro. En el año 1939, el venezolano Alejandro Patón Carrasquel debuta en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo Senadores de Washington. En 1941, nace el actor chileno venezolano Marcelo Romo (f. 2018), quien fue actor y director de teatro en su país natal, como también en Venezuela, México y Colombia durante su exilio político tras el golpe de Estado y persecución política de Chile. Reconocido por interpretar papeles principales en varias películas, algunas de contenido polémico y crítico, como expresión del Nuevo cine chileno, que tras el golpe de Estado de 1973, no podrán estrenarse en Chile. Su primer papel en el cine fue en la película El Chacal de Nahualtoro de Miguel Littin, como el reportero que sigue el caso y posterior ejecución del personaje protagonista. En 1970, Romo participó en el estreno de la canción «Cantata de Santa María de Iquique», realizado en el Estadio Chile dentro del marco de segundo Festival de la Nueva Canción Chilena. En aquella ocasión, el actor hizo la narración, mientras que la interpretación de la canción estuvo a cargo del grupo Quilapayún. Estas actividades artísticas estuvieron vinculadas con las luchas del pueblo chileno. En1977, en España, se legalizan los sindicatos, que habían estado prohibidos por la dictadura de Franco. Hay países en los que los gobiernos no los prohiben, pero tampoco los permiten o reprimen la actividad sindical en los hechos, lo que viene a ser equivalente. En 1953, nace Javier Vidal, actor hispano-venezolano. Además de actor fue director, profesor de teatro y dramaturgo. También periodista. En 1976 el poeta español Jorge Guillén recibe el primer Premio Miguel de Cervantes de la Historia. En 1988, es inaugurado el tramo Chacaito - Los Dos Caminos del Metro de Caracas. Era presidente Jaime Lusinchi. En 1993, muere Luis Beltrán Prieto Figueroa (n. 1902), destacado educador y político venezolano. El Maestro Prieto fue fundador de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria en 1932 y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros en 1936. Además de educador, también se opcupó de la filósofía de la educación, fue abogado, político y candidato a la presidencia de la República, poeta y crítico literario. Está entre los fundadores del partido de Acción Democrática en 1941 (en su etapa más progresiva), formó parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida al ser derrocado Isaías Medina Angarita, en 1945. En 1948 fue designado por el presidente Rómulo Gallegos, Ministro de Educación. Fue coautor del primer proyecto de Ley de Educación en 1948, y de la Ley de Educación de 1980. Aportó la tesis del "Estado docente". A mediados de los años '60 (s. XX) encabezó una ruptura con AD y creó el partido de centro izquierda Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). En 1993, muere César Chávez, impulsor de la Unión de Campesinos, el sindicato que en la década del 60 agrupó trabajadores rurales de los Estados Unidos, mayoritareiamente latinos. Chávez, nacido en los EE.UU, era de padres mexicanos. Se hizo muy connocido por una huelga de trabajadores de la uva en 1965. Seguía la línea de la no violencia. Una de sus campañas fue contra el uso de pesticidas. En 1999 la OTAN bombardea el edificio de la TV pública de Serbia, una acción que puede considerarse como un crimen de guerra. El ataque de las fuerzas aliadas tenía como objetivo interrumpir las comunicaciones militares que supuestamente allí se realizaban, pero murieron 16 trabajadores y 18 fueron heridos. El ataque fue realizado por las fuerzas estadounidenses sin contar con la aprobación de Francia como aliada. Un misil de precisión impactó la planta de TV y mató a los 16 trabajadores presentes; incluyendo a maquilladoras y a personal técnico. En 2003, debido a la aparición del virus SARS, cierran todas las escuelas en Pekín, China. La epidemia de SARS fue la proliferación de un síndrome de deficiencia respiratoria aguda que provocó miles de contagios y centenares de muerte, llegando a considerarse una amenaza mundial, pero no llegó a extenderse como la pandemia de Covid-19 y la OMS la declaró controlada a los pocos meses en el mismo año. En 2005, se sube el primer video a YouTube. En 2007, muere Borís Yeltsin (n. 1931), político ruso y presidente de la Federación de Rusia, cargo que ejerció entre 1991 y 1999. Fue un acelerador de la vuelta de Rusia al capitalismo. En 2009 en los Estados Unidos se lanza al mercado la versión 9.04 (también llamada Jaunty Jackalope), de la popular distribución de GNU/Linux Ubuntu (Software Libre). En 2009, es detectado en México un nuevo tipo de gripe en la población, que también será encontrado posteriormente en otros países del mundo: la gripe porcina. Ésta sólo era diagnosticada en cerdos o en gente con contacto frecuente con estos animales. Causó preocupación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la aparición de unos 1.000 casos en humanos en el citado país, con muerte de varias decenas de personas. En 2012, cuando todavía Hugo Chávez era presidente de la República, declara por las redes sociales que "el futuro económico y social será mucho mejor con el próximo período socialista", luego de su victoria electoral el 7 de octubre. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n203583.html Otros vientos soplarían después de que la enfermedad y la muerte le impiden en 2013 seguir impulsando sus proyectos. En 2016, en medio de varios días en paro, trabajadores denuncian que la empresa pública Cabelum se había transformado en un "antro de corrupción", por lo que se trasladaron a exigir justicia, desde Ciudad Bolívar hasta Caracas. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n289481.html En 2019, un día como hoy, los ambientalistas británicos cumplían cinco días bloqueando las calles de de la capital lodinense, en demanda de medidas concretas contra el cambio climático. Entre sus exigencias dicen que "el consumo de carne y leche tiene que reducirse". Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n341069.html En 2020, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) plantea eliminar deuda de cerca de 1 billón de dólares de los países en desarrollo, en el marco de la pandemia. Propone que en virtud de un acuerdo global habría que ayudarlos a superar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n354534.html En 2022, campesinos de Los Tramojos logran una sentencia del TSJ que les devuelve las tierras de las que habían sido desalojadas cinco años antes por sectores terratenientes. Ver: www.aporrea.org/desalambrar/n373165.html En 2022, cineastas de Nicaragua lamentan decisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo de cancelar la personalidad jurídica de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía (ANCI), junto con las de otras 24 organizaciones, incluyendo defensoras de los derechos humanos o de la niñez. Declaran que "Un país sin imagen, no existe". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n373179.html En 2024, decenas de sismos se sucedían sacudiendo a Taiwán. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392309.html En 2024, el Reino Unido amanecía con un controvertido plan para expulsar migrantes a Ruanda, aprobado a media noche del día anterior.

www.aporrea.org/internacionales/n392303.html Eltexto obliga a los jueces a considerar a la nación Ruanda, del este de África, como un país seguro para los migrantes expulsados. Le otorga a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto. Con esto el RU sentaba un nefasto precedente en el ataque a los derechos de las personas migrantes que ahora vemos multiplicado por gobiernos como el de Trump en los EEUU que envía a migrantes expulsados para ser encarcelados en El Salvador.