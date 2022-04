Cineastas lamentan la cancelación de su organización gremial en Nicaragua. “Un país sin imagen, no existe”

Referencial Credito: Web

23-04-22.-Los cineastas de Nicaragua lamentaron este sábado la decisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo de cancelar la personalidad jurídica de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía (ANCI), junto con las de otras 24 organizaciones, incluyendo defensoras de los derechos humanos o de la niñez.



“Los integrantes de la ANCI lamentamos el cierre de nuestra organización, con la que durante 34 años hemos apoyado y proyectado el quehacer cinematográfico nacional, la formación de nuevos profesionales, así como de nuevos públicos y audiencias”, refirieron los cineastas, en un comunicado.



El pasado 20 de abril, la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del presidente, Daniel Ortega, canceló las personalidades jurídicas a 25 ONG nicaragüenses.



El argumento para dichas cancelaciones fue que las organizaciones no se registraron como “agentes extranjeros” por recibir financiamiento del exterior, ni reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos y egresos.



Meses antes, algunas de las organizaciones afectadas habían denunciado su temor de ser canceladas, ya que el Ministerio de Gobernación se negó a recibir sus documentos o dar pase a sus trámites de ley.



“Desde Agacine lamentamos el cierre arbitrario de ANCI, es una gran pérdida para el cine centroamericano, para la democracia, el derecho de libre expresión y la cultura”, publicó la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía.



“Que las historias se sigan plasmando en la pantalla y que los cineastas no sean silenciados”, agregó Agacine.



Un total de 137 ONG independientes han sido ilegalizadas en Nicaragua desde 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica que afecta al país, y que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Ese año la ANCI criticó la expulsión de Nicaragua de la documentalista de doble nacionalidad brasileña y estadounidense Emilia Mello, quien había sido capturada, según la denuncia, mientras filmaba el arresto de un grupo de estudiantes que se dirigían a una manifestación contra Ortega, y calificó el acto como “un precedente muy peligroso”.



Las cancelaciones también han sido aplicadas a organizaciones defensoras de mujeres, asociaciones médicas, de ingenieros, abogados, fundaciones ambientales, de lucha contra la pobreza y trabajos sociales, entre otras.



Al final de su declaración, la ANCI recurrió a una frase del cineasta cubano Julio García Espinosa (1916-2016): “Un país sin imagen, no existe”.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 157 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)