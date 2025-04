Efemérides del 14 de Abril: Vuelve Chávez, tras la derrota del golpe de 2002

Día del Panamericano o Día de las Américas. Tiene como objetivo promover el desarrollo de la unión entre las Repúblicas Americanas en el marco de la paz y la solidaridad de los pueblos. Resalta la decisión de formar parte de una comunidad continental entre los pueblos del Continente Americano, aunque no se suele hablar en estas celebraciones de la contradicción entre la unidad, la libertad y la paz, y el intervencionisto e irrespeto de la gran potencia del Norte a la soberanía de estas naciones; especialmente en estos tiempos en los que bajo el gobierno de Trump los EE.UU se han convertido en un país hostil, amenazador, pendenciero y mal vecino. Su primera celebración fue en el año 1931, un 14 de abril. Se eligió este día desde que en 1890 se creó la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948. El Che Guevara llegó a referirse a la OEA como "Ministerio de Colonias de los EE.UU", por el desproporcionado peso de esta potencia en el organismo. Día Internacional de la Lucha contra el mal de Chagas. Es una dolencia transmitida por el parásito Trypanosoma cruzi y que afecta principalmente a las poblaciones pobres de América Latina. El parásito suele entrar al cuerpo humano mediante la picadura del insecto llamado chipo, con hábitat frecuente en los techos de palma de viviendas rurales, por lo que está muy ligada a la pobreza. Si no se le da tratamiento, puede provocar graves afecciones cardiacas y digestivas e incluso la muerte. También puede ser transmitida por otros agentes contaminados. Día Internacional del Arquero o Portero de Fútbol. Día del Patinador. En 1894 en los Estados Unidos, Thomas Edison presenta el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, que fue un precursor de las películas cinematográficas. Se basa en una idea del inventor Eadweard Muybridge. En 1927 nació Alan G. MacDiarmid (f. 2007), un químico y profesor universitario neozelandés, premio Nobel de química en el año 2000 por su contribución al desarrollo de la Ciencia y las aplicaciones de los polímeros orgánicos con capacidad para conducir la corriente eléctrica, premio compartido con el físico estadounidense Alan Heeger y el químico japonés Hideki Shirakawa. El 14 de abril de 1931 en España se proclama la Segunda República Española, tras las elecciones celebradas después de la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera (enero de 1930), en las que triunfaron los republicanos por amplia mayoría. Con ello el Reino de España se convierte en una república (la Segunda República Española). Ante el decidido impulso republicano en las ciudades, el rey Alfonso XIII decide abandonar el país. Comienza un proceso muy progresivo, con una Constitución muy avanzada, de transformación social y política que reivindica considerablemente a los obreros y a los campesinos, que va rompiendo con el secular conservadurismo clerical; pero pocos años después se daría el levantamiento militar de Franco y se desataría la guerra civil española (1936-1939), imponiéndose el fascismo por más de 40 años. En 1935 muere Emmy Noether (n. 1882), matemática alemana, de ascendencia judía, especialista en la teoría de invariantes y conocida por sus contribuciones en física teórica y álgebra abstracta. Considerada por David Hilbert, Albert Einstein y otros personajes como la mujer más importante en la historia de la matemática, revolucionó la teoría de anillos, teoría de cuerpos y la de K-álgebras. En física, el teorema de Noether explica la conexión fundamental entre la simetría en física y las leyes de conservación. A pesar de ello, se le negó la posibilidad de un puesto digno en la universidad por el hecho de ser mujer. En 1958 la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra con el cuerpo de la perra Laika (el primer ser vivo terráqueo en el espacio) en su interior al penetrar en la atmósfera. En 1976, se fundó el Parque Nacional Terepaima ubicado en montañas de los Estados Lara y Portuguesa, en Venezuela. En el parque se encuentran varias especies en peligro de extinción como son el oso frontino y el jaguar, también se encuentran otros mamíferos como cachicamos, lapas, rabipelados, monos araguatos, monos capuchinos, mapurites, cunaguaros, venados, dantas, osos meleros, pumas y báquiros. Las aves que predominan son tortolitas, guacharaca, paují de copete, moriche blanco, cristofué, paraulata llanera, querrequerre y paují copete de piedra, entre otras. También se pueden encontrar especies de reptiles como la serpiente cascabel, la mapanare y la tigra cazadora. En 1986, muere Simone de Beauvoir (n. 1908), escritora, profesora y filósofa francesa, intelectual muy destacada a mediados del siglo XX, como novelista, filósofa existencialista y feminista. Fue profesora en instituciones francesas y luchadora por la igualdad de derechos de la mujer. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas sociales y filosóficos. Autora de Los Mandarines, El Segundo Sexo, La Fuerza de las Cosas, La Invitada, La mujer Rota, entre otras. En 1995, se crea la agrupación argentina HIJOS: "Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio", que reúne a descendientes de los desaparecidos e incluso niños secuestrados por la última dictadura militar (años 70-80 del s. XX). Se enfrentó a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, protagonizó "escraches" contra los criminales impunes, promovió y participó activamente para la apertura y realización de juicios por crímenes de lesa humanidad contra los militares y agentes de seguridad de la dictadura. El 14 de abril de 2000, La Duma rusa ratifica el tratado Start II suscrito con Estados Unidos en 1993 para una reducción drástica de armas nucleares ofensivas. En 2002, el presidente Hugo Chávez retoma la presidencia de Venezuela, después del fracasado golpe de Estado del 11 de abril. El pueblo movilizado el 13 por su rescate y retorno de su lugar de detención, adonde había sido llevado por los golpistas, seguía en vigilia volcado en las calles para celebrar su regreso y alerta durante el día 14. En 2003, se completa el mapa del Genoma Humano. En 2013, Nicolás Maduro, del partido PSUV, es elegido Presidente de Venezuela. En 2013, se fundó en Suiza, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol WBSC. En 2015, la Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama decidió sacar a Cuba de una lista de países patrocinadores el terrorismo, como un paso para "normalizar" las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos suele confeccionar listas de países a los que considera una amenaza, en las que por supuesto no aparece dicho país imperialista, a pesar de protagonizar invasiones y realizar bombardeos masivos contra otras naciones. En 2015, un viejo barco ocupado por unos 700 migrantes africanos vuelca en las costas entre Italia y Libia, y solo es posible salvar a menos de una treintena, con la muerte de todos los demás; lo que es un episodio más de la cadena de trágicos naufragios cuyas víctimas son grupos de migrantes africanos. En 2020 Donald Trump anuncia la suspensión del financiamiento que Estados Unidos hace a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la pandemia por coronavirus en el mundo, que para ese momento llevaba cerca de 124 mil muertos y casi 2 millones de contagios. En 2021, muere en prisión Bernie Madoff, condenado por la mayor estafa piramidal de la historia. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n364186.html En 2023, el economista Manuel Sutherland, afirma que "depurando nóminas y con ajustes estructurales se pagarían mejores salarios" en Venezuela. Se refiere a "nóminas infladas" y a pagos por trabajos inexistentes, mientras el salario mínimo oficial no superaba en dólares la cuenta de los dedos de una mano. Ver: www.aporrea.org/economia/n382096.html