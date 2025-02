Efemérides del 24 de Febrero: Guerra de Independencia de Cuba (1895) - Inicio de Guerra de Ucrania (2022)

Algunas efemérides de un día como hoy, 24 de febrero: Día de la Bandera en México. En 1821 en México, Agustín de Iturbide diseña la bandera nacional, a la que llama Bandera de las Tres Garantías, que consta de tres colores verticales: verde, blanco y rojo. En 1564, el papa Pío IV publica el "lndex Librorum Prohibito" con un catálogo de "libros malditos", prohibidos a los católicos. El libro incluye reglas para catalogar otras obras que no estuviesen expresamente incluidas en la censura. En 1582, el papa Gregorio XIII instaura el calendario gregoriano para sustituir al juliano en los países con predominio católico,y es el que actualmente es más utilizado en el mundo. Por mucho tiempo en los países con predominio de la religión cristiana ortodoxa siguió imperando el juliano. En 1854, muere Daniel Florencio O'Leary, militar y político irlandés, que luchó junto a Bolívar en la guerra de la independencia de Venezuela y Colombia, muy amigo personal del Libertador. También tuvo cargos diplomáticos. Acompañó al Libertador en sus últimos días de vida y llevaba un registro personal de las actividades, experiencias y anécdotas que le sirvió para su historia biográfica. En 1859, muere el General Jacinto Lara, militar y político venezolano de la guerra de independencia, principalmente en la lucha por la liberación de la región centro-occidental, en lo que ahora es el estado Lara en su nombre. Luchó también por la libertad de Colombia y del Perú, en la gesta bolivariana. En 1870, muere el militar, ingeniero e introductor de la litografía en Venezuela, Francisco de Paula Avendaño (n.1792). Era oficial de ingenieros del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia. En 1874, nace en Hungría el legendario ilusionista Ehrich Weiss, conocido como Harry Houdini (nacionalizado estadounidense), quien cobró inmensa fama con altamente sorprendentes y peligrosos espectáculos escapismo. En 1882, el médico alemán Robert Koch anuncia su descubrimiento de la bacteria causante de la tuberculosis pulmonar, la "mycobacterium tuberculosis" o "bacilo de Koch". También halló más tarde el bacilo del cólera. Es considerado el padre de la bacteriología. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905. En 1891 es promulgada la Constitución de la República de los Estados Unidos de Brasil, que marca el paso de la monarquía a la República. Antes de la proclamación de la República en 1889, Brasil era una monarquía bajo el reinado del emperador Pedro II. Su reinado duró desde 1831 hasta 1889, cuando fue depuesto por un golpe militar que instauró la República, pero el cambio constitucional fue un proceso negociado. Pedro II había nacido Brasil, hijo del emperador Pedro I y nieto del rey portugués Juan VI. Varios monarcas tuvieron en su poder el suelo luso-brasileño luego de que la familia real y la corte portuguesa se trasladara al país sudamericano en huida de las tropas de Napoleón Bonaparte que invadían España, Portugal y gran parte de Europa. El 7 de septiembre de 1822 Brasil ya había proclamado su independencia, pero continuó una monarquía constitucional hasta que se constituyó como República. En 1895 comienza la Guerra de Cuba, insurrección contra el dominio español y respuesta militar del régimen colonial.Se inicia el levantamiento cubano liderado por José Martí contra el poder colonial español, conocido como "el grito de Baire" por el lugar donde los rebeldes tomaron las armas.España envió varios miles de soldados a combatir, suspendió garantías constitucionales y aplicó censura a la prensa, arreciando la represión. La guerra con España duraría hasta 1898, al firmarse los acuerdos de París, que comprometían a la independencia de Cuba para 1902. Pero en ese intervalo hubo una intervención de los EEUU, solapada con la supuesta ayuda a los independentistas y soportada mediante la llamada Enmienda Platt, que fue un apéndice votado en 1901 por el Congreso de los Estados Unidos y agregado a la Constitución de Cuba de 1901, con el cual se le daban prerrogativas a los norteamericanos y se pondría a Cuba de nuevo bajo una situación de sometimiento, en este caso semi-colonial, que bajo distintas formas y gobiernos de apariencia nacional, en realidad duraría hasta el triunfo de la revolución cubana (1º de enero de 1959). En 1896, el físico francés Henri Becquerel, anuncia el descubrimiento de la radiación del uranio, que más tarde se de denominaría "radiactividad natural". En 1909 en el Reino Unido, se presenta por primera vez a los espectadores el cine en color. Pero todavía tardaría en expandirse en el mundo y cobrar suficiente calidad. En 1936, es creado en Venezuela por decreto el Cuerpo de Bomberos de Caracas. En 1936, en España Manuel Azaña forma gobierno reformista en la II República española. Fue un escritor, periodista y político, presidente del gobierno español hasta ese mismo año en que estalló la guerra civil con el alzamiento de Franco. En 1938 por primera vez se comienza a fabricar un producto a base de nailon: el cepillo de dientes. Fue en la fábrica Du Pont de Arlington (Nueva Jersey, Estados Unidos). Es una fibra textil elástica y muy resistente, bastante común en las telas sintéticas, la misma que se utiliza en las cuerdas de las guitarras y en las cañas de pescar. En 1943, nació Gilberto Correa, locutor, periodista y presentador de televisión venezolana. En 1953, el presidente argentino, Juan Domingo Perón, propugna la idea de la unión entre Argentina y Chile, con el fin de ir hacia lo que visualizaba como punto de partida para los "Estados Unidos de Hispanoamérica", lo cual nunca se llevó a cabo. En 1955, nace Steve Jobs, empresario, diseñador industrial, propietario de medios e inversor estadounidense, cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Fue también máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Uno de los hombres con mayor riqueza en el mundo. En 1962, se inauguró el Puente Internacional Simón Bolívar que permite el paso en la frontera de Venezuela con Colombia, en el estado Táchira. En 1968, en Venezuela, se inauguró la Escuela Municipal de Ballet de Caracas, hoy Escuela Ballet-Arte. En 1988, se decretó la creación del Parque Nacional Santos Luzardo, también conocido como Parque Nacional Cinaruco-Capanaparo, en Venezuela. En 2008, el general Raúl Castro es elegido presidente de Cuba en sustitución de su hermano Fidel. Fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018, aunque desempeñaba el cargo de manera interina desde el 31 de julio de 2006. Desde abril de 2011 hasta abril de 2021, fue el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, sucediendo a su hermano Fidel Castro. En 2009, se lanza la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Hoy es una red social y medio de intercambio de más de 2 mil millones de usuarios. Es propiedad de Zuckerberg, el mismo dueño de Facebook (ahora Meta). En 2014 en Venezuela, arreciaban las manifestaciones y bloqueos de vías contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se habían iniciado a mediados del mes, además de barricadas y "guarimbas" (forma de protesta de la oposición venezolana). El gobierno responde con acciones represivas y desde los sectores del chavismo también se realizaron contramanifestaciones populares antigolpistas. Hubo muertos y heridos de ambos lados. Las protestas se dieron en un contexto de hiperinflación y marcada escasez. Ver: https://www.aporrea.org/archivo/24-2-2014 En 2019, organizaciones de la clase obrera de Francia y sus afiliados, dan muestra de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela en una marcha de los llamados "Chalecos Amarillos" y rechazan el intervencionismo de Estados Unidos contra la nación venezolana. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n338763.html En 2020, muere Creola Katherine Johnson (n. 1918). Fue una física, científica espacial y matemática estadounidense, que contribuyó a la aeronáutica y a los programas espaciales. Una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar como científica de la NASA. En 2020, murió Mario Bunge, filósofo, físico y epistemólogo argentino, metodólogo de la ciencia y crítico de las pseudociencias (entre las que incluyó al psicoanálisis, muy popular en la Argentina). En su etapa juvenil tuvo militancia comunista. El científico y humanista Mario Bunge, nacido 1919, defiende el pensamiento científico como vía para conocer y mejorar el mundo; plantea construir una "sociedad de socios", justa y democrática; debatió con el posmodernismo, corriente a la que calificó como "la filosofía de los ignorantes, reaccionarios e inmorales". Escribió alrededor de 50 libros y unos 500 artículos, traducidos a varios idiomas. Recibió el Premio Príncipe de Asturias, en Comunicación y Humanidades, en 1982. En 2022, Rusia invade a Ucrania y comienza la guerra en curso. El presidente ruso Vladímir Putin manifestó que había "tomado la decisión de una operación militar especial" y atacó con misiles a Kiev y Jarkov (Ucrania). El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declaró la ley marcial y denunció el ataque de Rusia. Se han cumplido dos años de la invasión que sufre el pueblo ucraniano y que tiene como telón de fondo la disputa entre el imperialismo ruso emergente y los imperialismos de Occidente, agrupados militarmente en la OTAN. La confrontación bélica se mantiene, Rusia avanza y retrocede, Ucrania resiste, pero no se le ve salida pronta a esa guerra, en la que las fuerzas rusas no respetan a niños, ancianos ni a embarazadas y que sacrifica tanto al pueblo invadido como a los soldados de la Rusia invasora. En mucho menos tiempo, el genocidio israelita contra la población de Gaza ha matado al doble de gente y la mitad niños, pero en ese caso "Occidente" no protesta como frente a Rusia. En 2023, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT declara que "Los derechos laborales como derechos humanos son esenciales para luchar contra las crisis". Una declaración conjunta de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de ocho Órganos de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas marca así el tercer aniversario del Llamado a la Acción por los Derechos Humanos del Secretario General de la ONU. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n380721.html y Los derechos laborales como derechos humanos son esenciales para luchar contra las crisis | International Labour Organization