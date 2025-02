Efemérides 23 de Febrero: WikiLeaks revela espionaje a la ONU – Se funda la CELAC – Control del Mercurio

Algunas efemérides de un día como hoy, 23 de febrero: Día de los Peritos y Técnicos Industriales. En Venezuela es un recordatorio del ingeniero Luis Alberto Caballero Mejías, como uno de los propulsores de la educación técnica en el país. Caballero Mejías, fue condecorado como director de la Escuela de Artes y Oficios de Caracas y en 1937 consiguió que el Ministerio de Educación les diera el rango de escuelas técnicas industriales. En 1958 se conformó el Colegio de Peritos y Técnicos Industriales de Venezuela, con egresados de las escuelas técnicas. Los Peritos y Técnicos tienen un conocimiento técnico y tecnológico que les hace aptos para analizar problemas en las áreas productivas de la química, la mecánica, la electricidad o la electrónica y para diseñar y desarrollar soluciones técnicas en esos ámbitos industriales. Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. Fecha para dar a conocer las consecuencias negativas del uso y comercio del mercurio. Responde a un tratado aprobado por 140 países. El mercurio es un elemento químico que ha sido utilizado para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas en empastes dentales, interruptores automotrices, y para la minería, entre otras aplicaciones, pero que puede ocasionar graves problemas al medio ambiente, tanto a la tierra como al aire y al agua, además de todos los seres vivos, incluidas las personas. También se sabe que la quema constante de madera, carbón, combustible y petróleo provoca que partículas de mercurio permanezcan en el aire y luego se expandan por toda la atmósfera terrestre, precipitándose por la acción de la gravedad, en forma de gotas de lluvia o polvo. Una vez depositado ocasiona daños ambientales y en las distintas formas de vida. Entre estos daños, están enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo o digestivo, además de efectos muy nocivos en los ecosistemas, la fauna y la flora de todo el planeta. El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es el acuerdo mundial más reciente sobre medio ambiente y salud, adoptado en 2013. Lleva el nombre de la bahía de Japón donde, a mediados del siglo XX, las aguas residuales industriales contaminadas con mercurio envenenaron a miles de personas y provocaron graves daños a la salud, lo que se conoció como la "enfermedad de Minamata". Desde que entró en vigor el 16 de agosto de 2017, las Partes han estado trabajando juntas para controlar el suministro y el comercio de mercurio, reducir el uso, emisión y liberación de mercurio, concienciar al público y desarrollar la capacidad institucional necesaria terminar con su utilización. La población más afectada es la que vive de la minería o expuesta a sus efectos. Es una gran amenaza que se desata también en el Arco Minero del Orinoco, en el caso de Venezuela. En 1765, Henry Cavendish, físico y químico inglés descubre el gas hidrógeno al que llamó "aire inflamable" y observa que es el más ligero de los gases. En 1775, se estrenó en París, la conocida obra teatral "El barbero de Sevilla", de Pierre - Augustin de Beaumarchais. Es parte de una trilogía titulada Le Roman de la Famille Alma Viva (conocida en castellano como la trilogía de Fígaro). En 1837, nace Rosalía de Castro, escritora y poetisa gallega, en Galicia - España, (f. 1885), quien se convirtió en símbolo de la identidad nacional del pueblo gallego. María Rosalía Rita de Castro (Santiago de Compostela, 23 de febrero de 1837-Padrón, 15 de julio de 1885) fue una poetisa y novelista gallega (de Galicia, nacionalidad y región autónoma del Estado español) que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX, representa junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez una de las figuras emblemáticas del llamado Rexurdimento gallego, por su aportación literaria y por sus Cantares gallegos, primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. Escribir en gallego en el siglo XIX, la época en la que vivió Rosalía, bajo el Reinado de Isabel II (1833-1868) durante la mayor parte de su vida, no era nada fácil debido al menosprecio de la lengua gallega por el centralismo monárquico español, opresor de la cultura gallega. Sin embargo, Rosalía de Castro otorgó prestigio al gallego al usarlo como vehículo de su obra "Cantares Gallegos", afianzando así el renacer cultural de la lengua. Eso elevó su figura a un estatus casi mítico, convirtiéndola en un símbolo de la identidad y la cultura de Galicia. En 1855, muere Carl Friedrich Gauss (n. 1777), matemático, astrónomo, y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. En 1859 Ezequiel Zamora desembarca en la Vela de Coro (Venezuela) para unirse a la lucha en la Guerra Federal. En 1885 nace en Carora, estado Lara, el escritor venezolano José Herrera Oropeza (f. 1935). En 1886, Charles Martin Hall desarrolla un sistema para obtener aluminio, un metal que hasta entonces se consideraba semiprecioso, dado que se desconocía la forma de aislarlo de sus componentes (a partir de la bauxita). En 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial entre las grandes potencias en sus disputas interimperialistas, tropas británicas ocupan el África Sudoccidental colonizada por Alemania. En el año 1918 en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia se funda el Ejército Rojo. Fue la denominación oficial del ejército y la fuerza aérea (con el mismo nombre después de ser creada la URSS). El Ejército se estableció inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917 y su conducción le fue encargada a León Trotsky, en momentos de asedio de la Rusia revolucionaria por numerosos ejércitos imperialistas que intentaban sofocarla con ataques desde distintos flancos, de los que salió victoriosa. En el año 1933, en Venezuela, estado Anzoátegui, se fundó la ciudad de El Tigre, dada la importancia petrolera de la zona, al momento del inicio de la perforación del primer pozo por la Gulf Oil Company, que reventó el 16 de julio de 1937. En 1981, en España ocurre el intento de golpe de estado fallido, conocido como 23-F, por parte del teniente coronel Antonio Tejero. En 1998, el Ayuntamiento de Ámsterdam (Países Bajos) inauguró tres narco-salas europeas, que son centros donde pueden acudir los drogadictos sin hogar. En 2002, la candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt es secuestrada por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en medio de la campaña para las elecciones generales, cuando viajaba a la "zona de distensión" de El Caguán para mantener conversaciones de paz con la guerrilla. Fue rescatada en julio de 2008. En 2005, muere José María Cruxent Roura (n. 1911). Fue un arqueólogo y pintor nacionalizado venezolano, de origen catalán, considerado como el "padre de la arqueología científica" de Venezuela. Fue director del Centro de Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas y Paleontológicas, "CIAAP", del estado Falcón. Recibió numerosos reconocimientos y condecoraciones, y la Universidad Francisco de Miranda le confiere el doctorado Honoris Causa en 2002. Participó en la primera expedición franco-venezolana al alto Orinoco, en 1950, en la que se descubrieron las fuentes de este gran río. También participaría en una segunda expedición a la misma zona, en la que realizó uno de los primeros contactos con los indígenas.También, entre muchas otras, participó en la expedición ELATA (1952) para conocer la conexión de la cuenca del Orinoco con el Caño Casiquiare y para contactar con los waika (yanomami). Investigó y descubrió yacimientos arqueológicos. Antes de emigrar a Venezuela, durante la Guerra Civil Española (1936-1939) participó a favor de la República, destacándose en el sitio de Teruel, Aragón. Emigró a finales de 1939, y se nacionalizó en 1945. En 2005 se confirman, por vez primera, los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Albert Einstein para las cercanías de los agujeros negros. En 2005 los astrónomos de la Universidad de Cardiff (Reino Unido), anunciaron el descubrimiento de una galaxia compuesta íntegramente de materia oscura, y por tanto invisible por parte de los científicos de tan prestigiosa universidad inglesa. Dicha galaxia de materia oscura, se encuentra a cincuenta millones años luz del Cúmulo de Virgo, que fue denominada VIRGOHI21. En 2009, Penélope Cruz se convirtió en la primera española en conseguir un Óscar como mejor actriz de reparto. Logro debido a su participación en la película Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC (2010), creación en la que tuvo un importante papel Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. En 2012, el juez que logró el arresto de Pinochet, español Baltasar Garzón, es expulsado de la carrera judicial, en un proceso considerado como arbitrario. Fue condenado por "prevaricación" en el caso Gürtel e inhabilitado de su cargo 11 años por el Tribunal Supremo (de España), acusado de una grabación ilegal en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas de la corrupción en el derechista Partido Popular (PP). Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la condena del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se produjo en un "proceso arbitrario" y pidió a España "una reparación efectiva" y "borrar los antecedentes penales". Tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes de lesa humanidad, terrorismo y terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica. Entre sus principales referencias está el arresto domiciliario del general Augusto Pinochet 1998, a instancias de este juez, apoyado en el principio de Jurisdicción Universal, que marcó un hito en el tratamiento penal de genocidas y autores de crímenes contra la humanidad. Garzón se hizo célebre cuando intervino en el proceso contra el dictador chileno, acusado de violaciones de derechos humanos en Chile que incluían 94 denuncias de tortura de ciudadanos españoles, así como el asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria y conspiración para cometer tortura. Pinochet se encontraba en Inglaterra. En 2016, se tiene noticia del fallecimiento de Luis Alberto Machado, quien fue un reconocido abogado venezolano, ex secretario de la Presidencia y ex Ministro de Desarrollo Intelectual de Venezuela. En sus libros y escritos sobre el tema afirmó que muchos límites fijados a la inteligencia son falsos y se vinculan principalmente con la crianza y el condicionamiento social. Sostenía que a través de la estimulación del medio ambiente, cuidadondo sobre todo en las primeras etapas del desarrollo del niño, la inteligencia puede desarrollarse indefinidamente y de manera exponencial a lo largo de la vida. Fue nombrado Ministro de Desarrollo Intelectual, durante la presidencia de Luis Herrera Campins (1979-1984). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n286272.html En 2016, WikiLeaks revela que agencia de inteligencia y seguridad estadounidense NSA espió a líderes mundiales y a directivos de organismos como las Naciones Unidas, como al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Por éstas y muchas otras revelaciones de operaciones delictivas y criminales de los gobiernos norteamericanos en el mundo, hoy se encuentra preso en el Reino Unido y los EEUU demandan su extradición para su posible condena a cadena perpétua. Por eso, la solidaridad internacional con Julian Assange, creador de Wikileaks, debe multiplicarse en estos días, como agradecimiento del aporte que hizo a la humanidad con sus valientes denuncias aportadas por los datos de inteligencia obtenidos por el entonces soldado Maning (actualmente Chelsea Maning). En 2017 la Campaña #AporreaSeRespeta por la libertad de expresión y el debate abierto, recibe apoyo dentro y fuera de Venezuela, tras ser objeto de ataques informáticos para impedir el acceso de los usuarios y usuarias a la página. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n304539.html y ¿Por qué Aporrea estuvo fuera de servicio durante casi una semana? https://www.aporrea.org/medios/n304485.html En 2019, sectores de la oposición venezolana, con apoyo del gobierno de Colombia y de los EEUU, intentan forzar la entrada de presunta "ayuda humanitaria" sin autorización ni control por parte del gobierno venezolano, lo cual fue interpretado como un operativo intervencionista camuflado y suscitó protestas internacionales contra este hecho. Lo más grave fue que se pretendía custodiar con "seguridad" extranjera dicho ingreso en el territorio nacional para lo cual las fuerzas opositoras congregaron a manifestantes en el paso fronterizo. Se pueden ver varias noticias de ese día referentes al tema, usando el buscador de Aporrea: https://www.aporrea.org/archivo/23-2-2019 En 2022, el paracaidista venezolano de la modalidad de salto base, Alberto Winckelmann, falleció al momento de realizar una ejecución en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Este deportista extremo realizaba un salto con alto grado de peligrosidad cuando sufrió una falla en el equipo y no contaba con paracaídas auxiliar por estilo que practicaba. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n371739.html En 2024, Alemania legaliza el uso de la marihuana con fines recreativos.

Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390693.html En 2024, ministra israelita declara: "Estoy orgullosa de las ruinas de Gaza". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n390684.html