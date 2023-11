Efemérides 11 de noviembre: Selva Amazónica es declarada una de las Maravillas Naturales del Mundo (2011), aunque en riesgo

Del 11 al 17 de noviembre es la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (ayer). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.html VI Foro de París por la Paz. Se realiza este año 2023 los días viernes 10 y sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Bolsa de la capital parisina, y entre las delegaciones de los países participa una delegación gubernamental venezolana. Señala la página Francia Diplomacia que cada año, desde 2018, el Foro de París sobre la Paz (FPP) reúne a jefes de Estado, representantes de organizaciones internacionales o de la sociedad civil para "contribuir, de manera efectiva, a una mejor cooperación internacional en torno a los grandes desafíos globales". La sexta edición de dicho foro tiene lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2023 en París, en presencia del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, la ministra para Europa y de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, y la secretaria de Estado de Desarrollo, Francofonía y Colaboración Internacional, Chrysoula Zacharopoulou. El tema de esta edición es «Construir juntos en un mundo de rivalidades» y será la ocasión de presentar más de 60 proyectos e iniciativas para crear coaliciones orientadas a la acción y la construcción de un mundo más seguro. Día de las Librerías (España): Una fecha que busca volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como espacio para promover y enriquecer la cultura. En la era digital ha cambiado la manera de comprar y de consumir bienes y productos, muchos de los cuales, incluidos los libros se encargan desde sitios web o se recibe bajo la forma de libro digital, lo cual ahorra papel e impresión, aparte de que se simplifica la publicación; pero el libro físico sigue estando estrechamente asociado a los hábitos de lectura y las librerías siguen siendo un lugar de exploración y de encuentro. Día Mundial del Origami, las figuritas de papel plegado. Día de los Veteranos en los Estados Unidos. Ha provocado o se ha metido en tantas guerras que tiene muchos veteranos (y víctimas), muchos de los cuales tienen reclamos de asistencia o de indemnizaciones para el Estado, y no son pocos los que han asumido posiciones de lucha pacifista. Pero también hay muchos belicistas estadounidenses que celebran esta fecha. Día de Luis Aparicio, primer venezolano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. Se celebra el Día del Soltero, una fecha que surgió en China y se extendió por el mundo, cuyo objetivo original es celebrar el "orgullo de ser soltero" (significativo para China en tiempos de control de su población supernumeraria), pero hoy en día ha sido convertida en una de las celebraciones más importantes del comercio on line. Día Mundial del Shopping. Resulta que convirtieron lo que antes era el Día del Soltero, en una fecha de promociones comerciales. El 11 de noviembre se ha declarado como el Día Mundial del Shopping 2021, efeméride en la que grandes plataformas comerciales lanzan ofertas y campañas de descuentos anticipando la llegada del "BlackFriday" (un día especial de ofertas) que se celebra el último viernes del mes de noviembre. Aunque muchos no nos enteramos o de todos modos nos sigue agarrando "sin real". El 11 de noviembre de 1811, en Cartagena de Indias (actual Colombia), es leida el Acta que promulga la decisión de separarse del yugo español. Cartagena se convierte así en la primera ciudad que se independiza de España. Muere Nat Turnez (1831), quien lideró una rebelión de esclavos en los EE.UU. Esclavo negro y predicador, fue ahorcado en Virginia, Estados Unidos, por ser el cabecilla de una rebelión contra la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Turner contribuyó durante el juicio a poner de relieve la principal contradicción de un país que se autoproclamado "tierra de libertad", pero dedicacaba gran parte de su riqueza a esclavizar a su raza. Su cadáver será desollado, decapitado y descuartizado. A raíz de la rebelión, los EE.UU endurecieron las leyes eslavistas, en aquella época. Nace Alfredo Heman Friede (1864), periodista, redactor, activista austríaco, Premio Nobel en 1911. Participó en varias conferencias internacionales sobre la paz y en 1911 compartió el Premio Nobel de la Paz con Tobías Asser. En 1903 publicó el libro Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto (Libro del Idioma Internacional de Esperanto). Bregó por el desarme mundial y combatió la guerra en todas las tribunas mundiales que estuvieron a su alcance, esgrimiendo el derecho público internacional. En 1887, Colombia estrena oficialmente su Himno nacional. Fin de la Primera Guerra Mundial (1918). Representantes del Imperio alemán se rinden ante los Aliados. El Armisticio de Compiégne entró en vigor el día 11 del mes 11. Termina así la Primera Guerra Mundial. En 1936, nace el beisbolista Domingo Martín Fumero, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 2005. George Van Biesbroech descubre el asteroide 1464: Armisticia (1939). Fue un astrónomo belga nacionalizado estadounidense, descubridor de tres cometas y varios asteroides. Los Morros de San Juan son declarados Monumento Nacional de Venezuela (1949). Se crea el Monumento Natural Arístides Rojas en los Morros de San Juan estado Guárico, mejor conocido como Los Morros de San Juan, en los llanos centrales de Venezuela (estado Guárico). Fue el primer monumento de esta categoría de protección decretado en el país. En 1951, alrededor de 3,5 millones de mujeres votan por primera vez en elecciones presidenciales, en Argentina. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt rompe relaciones con Cuba (1961). En 1965: declaración unilateral de independencia de Rodesia, que pone fin al mando británico en ese territorio. Mantuvo un régimen de Apartheid con supremacía blanca sobre los nativos negros, que recuperan más adelante su soberanía dando lugar a los actuales estados de Zambia y Zimbabue (en el continente africano). Se lanza desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la Gemini 12, última misión tripulada del programa Gemini. Permanecerán cuatro días orbitando la Tierra y realizando pruebas preparatorias del objetivo de llevar humanos a la Luna. Será la primera cápsula espacial que hará una reentrada en la atmósfera terrestre de manera totalmente automática (1966). Primera emisión de Plaza Sésamo (1969), programa infantil de TV en Venezuela. En 1974 Nace en Los Ángeles, EEUU, el actor y productor de cine Leonardo DiCaprio, ganador de un premio Óscar y tres Globo de Oro. Fue protagonista de exitosos y taquilleros filmes como El aviador, El renacido, El lobo de Wall Street, Titanic y más recientemente No mires arriba. Colabora con causas humanitarias y ambientalistas. En 1975, tras una larga guerra de liberación, Angola (en África) se independiza de Portugal, mediante el tratado de Alvor. En 1983, en Chile, en medio de la dictadura pinochetista, el obrero Sebastián Acevedo se quema al estilo bonzo, exigiendo la liberación de sus hijos detenidos por agentes de seguridad del Estado del Centro Nacional de Informaciones (CNI). Acevedo, llevaba días deambulando entre estaciones de policía, iglesias, oficinas gubernamentales y salas de prensa, pidiéndole al régimen de Pinochet que le devolviera a sus dos hijos, María Candelaria y Galo. Pero ante el silencio y falta de respuesta o ayuda se inmoló el 11 de noviembre de 1983 frente a la catedral de Concepción, prendiéndose fuego. En 1985, muere en Caracas el antropólogo Rodolfo Quintero (n. 1909), un político marxista, antropólogo, etnólogo, profesor universitario, escritor y dirigente sindical venezolano, miembro fundador y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, que lleva su nombre. La Iglesia anglicana aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres (1992). La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos, el primer texto internacional que concilia libertad de investigación y protección de la humanidad (1997). En 2004, el pitcher Johan Santana se convierte en el primer venezolano en ganar el premio Cy Young de las Grandes Ligas. Muere Yasir Arafat (2004), líder nacionalista palestino. Fue presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. Aunque se había opuesto a la existencia de Israel, en 1988 aceptó la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para permitir el reconocimiento de dos estados. Ver una reseña publicada en Aporrea en uno de los aniversarios de la muerte de Arafat: www.aporrea.org/internacionales/n280849.html Se sospecha que pudo haber sido envenenado con polonio radioactivo por sus enemigos políticos y del pueblo palestino (esta denuncia la hizo su viuda tras morir Arafat luego de haber recibido tratamiento médico en París). En 2012, una investigación de Al Jazeera sugirió que Arafat pudo haber sido envenenado con toxinas radioactivas. La Selva Amazónica es declarada como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo (2011). Sin embargo, está claro que no está siendo respetada y conservada como se merece, sino que sigue estando en peligro, y la deforestación bate records; mientras gobernantes y líderes mundiales tratan de lucirse con sus discursos sobre el ambiente y el clima en la Cumbre Mundial del Clima que se lleva a cabo en Egipto (COP27). Mientras se realizan prácticas depredadoras contra la Amazonía, también se piden recursos y fondos especiales para su "protección". Los movimientos sociales ambientalistas y contra el calentamiento global están hartos de lo que consideran exhibiciones de cinismo. En 2014, muere Raúl «cigarrón» Landaeta, multiatleta exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1993. En 2016, el Papa Francisco declara que: "Son los comunistas los que piensan como los cristianos". Ver: www.aporrea.org/ideologia/n300052.html En 2017, EEUU lleva un alerta a la ONU, insistiendo que Venezuela es una "potencial amenaza". Ver: www.aporrea.org/tiburon/n317090.html En 2018, Israel lanza entre 40 y 50 misiles sobre la Franja de Gaza para que un grupo de operaciones especiales puediera salir de la zona, aunque tuvo alguna baja. La misión israelí fue penetrar para matar a 7 miembros de la organización palestina Hamás, aunque también (como suele suceder en las operaciones istraelitas) murieron varios civiles. Hoy vemos un nuevo ataque masivo que ha derivado en genocidio. En 1918, el imperio alemán firma la rendición que pone fin a la Primera Guerra Mundial, en la que se enfrentó a la alianza del Reino Unido con Francia y Rusia. En esta guerra de cuatro años y más de tres meses de duración, se estima que murieron siete millones de civiles y nueve millones de combatientes. En 2019, en Chile se produce un paro nacional en la educación pública. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n348794.html En 2022, se cumplía el sexto día la Cumbre Mundial del Clima (2022), que se celebraba en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaban 7 días para su culminación.