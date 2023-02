Efemérides del 9 de Febrero: Se fundaron Ciudad Piar y Puerto Ordaz (1952) - Se funda el IVIC (1959)

En el año 1964, Los Beatles debutan en The Ed Sullivan Show en los EE.UU., desatando la llamada "beatlemanía". Con una audiencia de 74 millones de personas (la mitad de la población de Estados Unidos en ese entonces), marcaron todo un récord para la época. El Show del 9 de febrero de 1964 fue el primero de tres consecutivos que realizaron en el en su primera gira por Estados Unidos y que acrecentó el impacto mundial del grupo, tras lograr con el single "I want to hold your hand" la venta de 2,6 millones de copias musicales.