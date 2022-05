Lea las Efemérides del día de hoy 29 de mayo (versión año 2022): Día del Adulto Mayor

Día del Anciano o Adulto Mayor . Desde 1982 las personas adultas mayores son homenajeadas en todo el mundo desde que se celebró la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento. A nivel internacional la fecha dedicada a los adultos mayores es el 28 de agosto. Pero en Venezuela es el 29 de mayo. Sin embargo, esto no nos viene simplemente por la ONU, porque los pueblos desde épocas ancestrales han venido venerando a las personas ancianas, "abuelos" o mayores, y esta historia humana es la que nos trae esa tradición, junto con los instintos que se cultivan en la vida de las familias. Se ha convenido entender por adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años, edad en la que se considera que se abre una etapa en la que, si bien la experiencia de vida (sabiduría) es muy significativa, se tiende hacia una declinación de ciertas condiciones con una mayor vulnerabilidad física o de la salud, e incluso social y económica. La denominación de "anciano" ha cambiado a persona "adulta mayor" como consecuencia de las Resoluciones de Congresos Internacionales; aunque hay cierto empeño de cambiar los nombres cada cierto tiempo porque pueden adquirir un sentido peyorativo, por el mal uso social y por deficiencias en la educación de las personas, pero es una ilusión pensar que cambiando simplemente los nombres se pueden cambiar las realidades si no se hacen las transformaciones y las mejoras básicas concretas. En Venezuela en 2018 la Asamblea Nacional estableció por acuerdo el Día del Adulto Mayor, si bien hacer festejos es muy fácil, pero contradictorio con destruir las jubilaciones y pensiones de esos adultos mayores, deteriorar el sistema de salud y seguridad social, así como las condiciones generales de la clase trabajadora, porque como lo dice el mencionado acuerdo de la AN: "la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 80, establece el compromiso del Estado en garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de las personas adultas mayores, así como la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado en cuanto al respeto, dignidad, autonomía, atención integral y beneficios". Y eso... ¿Creen ustedes que se cumple? Además de ovacionar a los Adultos Mayores, tal acuerdo entre otros puntos comprende: "SEGUNDO: Exhortar al Gobierno Nacional a introducir y ejecutar en las políticas y programas nacionales dirigidos a los adultos mayores, los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad, a fin de desarrollar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los adultos mayores. CUARTO: Exigir a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y a las del Instituto Nacional de Servicios Sociales, que tienen bajo su administración casas de reposo y ancianatos, a ocuparse de los adultos mayores como sector vulnerable de la sociedad que se encuentran en estado de necesidad, y velar por el efectivo cumplimiento de sus garantías constitucionales. QUINTO: Concientizar a la sociedad y al Gobierno Nacional sobre los perjuicios de la discriminación, abandono del segmento de la sociedad de mayor edad, en cuanto a la urgencia e importancia de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y cuidados, para que de tal manera se fomente el respeto hacia los adultos mayores".

Hasta el 31 de mayo: Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los territorios no autónomos. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas proclamó la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios no Autónomos, que se celebra anualmente en la última semana del mes de mayo. En la Carta de las Naciones Unidas (art. 73), un territorio no autónomo se define como territorio cuyo pueblo "no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio". Algunos de los pueblos de esos territorios se encuentran y se sienten integrados en otras naciones que los engloban o en un marco plurinacional, como ocurre con indígenas de Bolivia, pero otros todavía se encuentran "administrados" por naciones, llamadas potencias, de las que fueron colonias, mientras se supone que se estarían completando los procesos de independencia. Y esto lleva situaciones como la que se ha generado con el territorio del Sahara Occidental que debía pasar por completo a manos de la República Saharaui, pero que fue ocupado por la monarquía marroquí estando todavía bajo la supuesta "administración" de España, cuyo gobierno se ha tirado un viraje que deja guindando la independencia y convalida ahora el dominio de Marruecos. Esta conmemoración este año 2022 va del 25 al 31 de mayo. En Venezuela hay conflictos pendientes por el problema de los territorios indígenas y su demarcación, que aquejan a varias etnias, por lo que es pertinente recordar lo que dijo en 2012 el cacique y líder indígena venezolano Sabino Romero, asesinado en 2013: "Los yukpas tienen que ser revolucionarios verdaderos para luchar por territorio en La Sierra de Perijá". Ello en virtud de las luchas que por años han sostenido para la recuperación y demarcación de sus territorios ancestrales; sin presencia de terceros, ganaderos, parceleros, mineros, ni paramilitares, lo que representa la extesión del colonialismo español a una modalidad moderna de colonialismo criollo, aunque les pongan estatuas y los políticos inflen el pecho de orgullo en los días de fiesta.