(VIDEO) Saime alerta sobre estafas vía llamadas y WhatsApp para solicitar pagos de trámites

15-07-25.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) alertó sobre un método de estafa en el que se solicita pagos de presuntos trámites a través de llamadas o WhatsApp. El organismo aclaró que cualquier solicitud debe ser gestionada a través de los canales oficiales.El ente también exhortó a los ciudadanos a verificar que las direcciones de correo electrónico sean auténticas y que terminen en “@gov.ve”.“No comparta su información personal, ni realice pagos fuera de los canales autorizados. Su trámite es personal e intransferible”, indicó el Saime a través de un video publicado el 13 de julio a través de Instagram.¿Cuáles son los métodos de pago habilitados para los trámites?El organismo informó que los pagos se realizan únicamente al momento de solicitar los trámites y en las taquillas habilitadas dentro de sus oficinas. El ciudadano puede realizar el abono en bolívares vía electrónica a través de los bancos nacionales: Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco o Bancamiga.Además, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre los métodos de pago:El Saime no acepta pagos en efectivo.Todos los trámites se pueden pagar mediante transacciones electrónicas a través de su plataforma.Para facilitar el proceso, el organismo cuenta con puntos de venta disponibles en las taquillas autorizadas.No está permitida la participación de terceros ni la realización de pagos fuera de las instalaciones del Saime.La institución hizo un llamado a los usuarios a verificar la información únicamente a través de sus canales oficiales, con el fin de evitar posibles engaños, desinformación o trámites por vías no autorizadas.Atención para dudas y consultas sobre trámites del SaimeEl Saime anunció la inauguración del Centro de Atención Telefónica al Usuario, el cual está dirigido a ofrecer soporte y orientación sobre los trámites que se pueden solicitar en la institución.El centro contará con personal para atender llamadas de usuarios de todo el territorio nacional que soliciten asesoría para recibir denuncias e inquietudes relacionadas con el servicio.El Centro de Atención Telefónica al Usuario del Saime habilitó el número 0800-7246300 (0800-Saime) como canal oficial para la atención ciudadana. La línea está disponible de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 4:00 pm.Los usuarios pueden realizar consultas, solicitar orientación sobre trámites relacionados con el pasaporte o la cédula de identidad, así como exponer reclamos o incidencias.