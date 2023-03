Allanan bienes de Álvaro Pulido, presunto socio de Alex Saab

En una entrevista para un medio colombiano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó que se han realizado allanamientos en contra del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas. Pulido Vargas ha sido señalado de ser un presunto socio de Alex Saab.

"Se están haciendo muchos allanamientos que incluyen el que tú mencionas (Pulido), muchos allanamientos y no se descartan órdenes de aprehensión (…) Sería prematuro anunciarte que pudiera ocurrir con esta persona y con otras", afirmó en entrevista con la W Radio de Colombia.

Durante la entrevista, el periodista colombiano remarca los nexos entre Saab, Pulido y Carlos Rolando Lizcano Manrique, otro empresario acusado por Estados Unidos. Al ser consultado si el allanamiento a Pulido implica una investigación sobre Alex Saab, el fiscal respondió: "Yo no estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general".

Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información para la captura de Pulido Vargas.

En junio de 2020, Alex Saab fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia de Estados Unidos, un hecho denunciado por Venezuela que reclama la libertad del empresario, alegando una inmunidad diplomática que fue desestimada por la Corte del caso.

Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Pulido, quien está prófugo actualmente, habrían conspirado con otros más para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.

En otra instancia, el negocio de petróleo por alimentos controlado por Álvaro Pulido pudo ser aún mayor, ya que Bariven también firmó un contrato por 33,12 millones de euros con Corporación Inlaca, en manos de Alex Saab y Pulido desde 2019 , según información de Armando.Info.

El empresario se declaró "no culpable" en noviembre de 2021 y se enfrenta a una condena de unos 20 años.